Mặc tin đồn được đại gia xứ Trung bao nuôi, Song Hye Kyo vẫn khiến ai nấy nể phục vì hành động tốt đẹp này

Sao quốc tế 10/10/2019 11:29

Giữa ồn ào được đại gia bao nuôi, nữ diễn viên Song Hye Kyo nhận được cơn mưa lời khen từ netizen xứ Hàn vì những đóng góp to lớn cho đất nước.

Từ sau khi ly hôn Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo liên tục vướng phải những tin đồn không hay cũng như những bình luận ác ý từ cộng đồng mạng.

Cách đây không lâu, một blogger bất ngờ tố Song Hye Kyo được đại gia Trung Quốc bao nuôi suốt nhiều năm. Trước tin đồn gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, Song Hye Kyo đã nhờ pháp luật can thiệp để điều tra sự việc. Động thái này của nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” được cho là hợp lý và mạnh tay với những kẻ tung tin đồn thất thiệt.

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Blogger tố Song Hye Kyo được đại gia bao nuôi - Ảnh: Internet

Dù vướng phải nhiều thị phi nhưng nhân cách của Song Hye Kyo chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng.

Mới đây, Giáo sư Seo Kyung Duk của trường đại học nữ Sungshin đã gửi lời cảm ơn đến Song Hye Kyo nhân ngày Hangul (ngày kỉ niệm bảng chữ cái Hàn Quốc Hangul ra đời). Bên cạnh đó, ông còn dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên vì cô đã nhiều lần quyên góp tiền ủng hộ việc xuất bản sách.

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Song Hye Kyo và Giáo sư trường Đại học Sungshin Womens - Ảnh: Internet

Được biết, nữ diễn viên và Giáo sư Seo Kyung Duk đã tặng 10 nghìn quyển sách hướng dẫn tiếng Hàn cho làng Utoro ở Nhật Bản. Song Hye Kyo đã âm thầm quyên góp sách cho các di tích lịch sử trên khắp thế giới trong nhiều năm qua. Có thể nói, nữ diễn viên đã giúp tuyên truyền và quảng bá kiến ​​thức về lịch sử Hàn Quốc đến với mọi người.

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Song Hye Kyo khiến nhiều người nể phục vì hành động đẹp của mình - Ảnh: Internet

Không chỉ quyên góp sách, Song Hye Kyo còn hỗ trợ bảo tồn các di tích lịch sử của Hàn Quốc. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ thường xuyên tham gia và quyên góp số tiền lớn cho các hoạt động từ thiện. Nhờ những hành động ý nghĩa này, hình ảnh Song Hye Kyo trong mắt công chúng ngày càng trở nên tốt đẹp.

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