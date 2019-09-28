Song Joong Ki có màn tái xuất đầy ấn tượng sau 3 tháng ly hôn

Sao quốc tế 28/09/2019 15:43

3 tháng sau khi tuyên bố ly hôn, nam diễn viên Song Joong Ki đã có màn tái xuất vô cùng ấn tượng.

Cuối tháng 6/2019, cặp đôi nổi tiếng Hàn Quốc Song Hye KyoSong Joong Ki bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi sau 1 năm 8 tháng là vợ chồng. Thông tin này gây sốc cho tất cả người hâm mộ bộ phim “Hậu Duệ Mặt Trời”. Mặc dù vậy nguyên nhân khiến cặp đôi nổi tiếng ly hôn vẫn luôn là điều bí mật với nhiều người.

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Nam diễn viên Song Joong Ki tươi rói trong lần xuấn hiện này

Sau khi ly hôn, Song Hye Kyo luôn tích cực hoạt động nghệ thuật. Cô tham gia mọi sự kiện quốc tế được mời trong khi đó Song Joong Ki rất hiếm khi xuất hiện trước đám đông. Hai trạng thái đối nghịch của cặp đôi nổi tiếng này diễn ra suốt thời gian qua.

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Đây là lần tái xuất chính thức đầu tiên của Song Joong Ki sau khi ly hôn Song Hye Kyo

Gần đây có nguồn tin cho rằng Song Hye Kyo đã tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật. Cô đang sống tại Mỹ và thời gian tới đây sẽ không về Hàn Quốc. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên họ Song cần thời gian để chữa lành vết thương lòng rồi mới có kế hoạch cụ thể cho tương lai.

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Trong lần xuất hiện này nam tài tử họ Song tràn đầy năng lượng và rất vui vẻ

Về phía nam diễn viên Song Joong Ki, sau 3 tháng im hơi lặng tiếng cuối cùng anh đã có màn tái xuất vô cùng ấn tượng. Mới đây, fan hâm mộ vô cùng bất ngờ khi thần tượng của mình xuất hiện tươi rói trong một sự kiện mới. Đây được xem là lần đầu tiên Song Joong Ki chính thức tái xuất sau khi ly hôn với Song Hye Kyo. Không còn vẻ tiều tụy và u sầu như thời gian trước, trong lần xuất hiện này Song Joong Ki vô cùng vui vẻ và nụ cười luôn nở trên môi khiến fan hâm mộ phần nào yên tâm.

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Dường như chưa vượt qua những vết thương mà cuộc hôn nhân vừa qua mang lại, nữ diễn viên Song Hye Kyo khiến nhiều người bất ngờ với kế hoạch của mình.

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