Sau màn tái xuất đầy ngoạn mục của chồng cũ, Song Hye Kyo liền tung loạt ảnh mới ấn tượng không kém

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo đang khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì thần thái “không phải dạng vừa” của cô.
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Cách đây không lâu, Song Joong Ki đã có màn tái xuất vô cùng ấn tượng sau 3 tháng ly hôn. Cụ thể, trong một đoạn clip quảng bá, nam diễn viên “Hậu duệ mặt trời” trông vô cùng điển trai và rạng rỡ. Hình ảnh này của Song Joong Ki nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Ngay lập tức, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã có động thái “đáp trả” khi đăng tải loạt ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thời trang lên mạng xã hội. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên diện trang phục thu đông với tông màu lạnh đầy cá tính. Bên cạnh đó, kiểu tóc và lối trang điểm nhẹ nhàng cũng giúp Song Hye Kyo trở nên trẻ trung hơn.
Nhan sắc xinh đẹp bất chấp tuổi tác của nữ diễn viên “Gió mùa đông năm ấy” khiến cư dân mạng liên tục trầm trồ. Nhiều người nhận xét cô ngày càng thăng hạng nhan sắc từ khi trở thành “người phụ nữ không thuộc về ai”.
Cuối tháng 6/2019, người hâm mộ châu Á bàng hoàng trước thông tin cặp đôi đình đám Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã “đường ai nấy đi”. Hậu ly hôn, Song Hye Kyo tích cực tham gia các sự kiện và làm đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang. Trong khi đó, Song Joong Ki chỉ tập trung cho công việc diễn xuất.