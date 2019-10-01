Sau màn tái xuất đầy ngoạn mục của chồng cũ, Song Hye Kyo liền tung loạt ảnh mới ấn tượng không kém

Sao quốc tế 01/10/2019 17:07

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo đang khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì thần thái “không phải dạng vừa” của cô.

Cách đây không lâu, Song Joong Ki đã có màn tái xuất vô cùng ấn tượng sau 3 tháng ly hôn. Cụ thể, trong một đoạn clip quảng bá, nam diễn viên “Hậu duệ mặt trời” trông vô cùng điển trai và rạng rỡ. Hình ảnh này của Song Joong Ki nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

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Hình ảnh mới nhất của Song Joong Ki - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã có động thái “đáp trả” khi đăng tải loạt ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thời trang lên mạng xã hội. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên diện trang phục thu đông với tông màu lạnh đầy cá tính. Bên cạnh đó, kiểu tóc và lối trang điểm nhẹ nhàng cũng giúp Song Hye Kyo trở nên trẻ trung hơn.

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Song Hye Kyo đầy thần thái trong loạt ảnh quảng bá mới – Ảnh: Internet

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Song Hye Kyo gây ấn tượng với nhan sắc vô cùng tươi trẻ - Ảnh: Internet

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Cách trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cô – Ảnh: Internet

Nhan sắc xinh đẹp bất chấp tuổi tác của nữ diễn viên “Gió mùa đông năm ấy” khiến cư dân mạng liên tục trầm trồ. Nhiều người nhận xét cô ngày càng thăng hạng nhan sắc từ khi trở thành “người phụ nữ không thuộc về ai”.

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Hiện tại, mỹ nhân họ Song không nhận bất kỳ dự án phim ảnh nào mà chỉ tích cực tham gia các sự kiện và quảng bá thương hiệu - Ảnh: Internet

Cuối tháng 6/2019, người hâm mộ châu Á bàng hoàng trước thông tin cặp đôi đình đám Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã “đường ai nấy đi”. Hậu ly hôn, Song Hye Kyo tích cực tham gia các sự kiện và làm đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang. Trong khi đó, Song Joong Ki chỉ tập trung cho công việc diễn xuất.

Song Joong Ki có màn tái xuất đầy ấn tượng sau 3 tháng ly hôn

Song Joong Ki có màn tái xuất đầy ấn tượng sau 3 tháng ly hôn

3 tháng sau khi tuyên bố ly hôn, nam diễn viên Song Joong Ki đã có màn tái xuất vô cùng ấn tượng.

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