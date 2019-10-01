Sau màn tái xuất đầy ngoạn mục của chồng cũ, Song Hye Kyo liền tung loạt ảnh mới ấn tượng không kém

Cách đây không lâu, Song Joong Ki đã có màn tái xuất vô cùng ấn tượng sau 3 tháng ly hôn. Cụ thể, trong một đoạn clip quảng bá, nam diễn viên “Hậu duệ mặt trời” trông vô cùng điển trai và rạng rỡ. Hình ảnh này của Song Joong Ki nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh mới nhất của Song Joong Ki - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã có động thái “đáp trả” khi đăng tải loạt ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thời trang lên mạng xã hội. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên diện trang phục thu đông với tông màu lạnh đầy cá tính. Bên cạnh đó, kiểu tóc và lối trang điểm nhẹ nhàng cũng giúp Song Hye Kyo trở nên trẻ trung hơn.