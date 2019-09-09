Gần 2 tháng sau ly hôn, Song Hye Kyo vẫn xinh đẹp dự sự kiện nhưng thoáng nét tiều tụy, đượm buồn

Gần 2 tháng sau cuộc ly hôn với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã dần lấy lại tinh thần và bắt đầu cuộc sống mới. Mặc dù tạm gác lại những dự án phim ảnh nhưng cô luôn bận rộn với các hợp đồng quảng cáo và sự kiện.

Hình tượng mới của người đẹp sau ly hôn - Ảnh: Internet

Hôm qua (8/9), Song Hye Kyo đã bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện ở New York. Trái ngược với phong cách cá tính gần đây, người đẹp đã trở lại với hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch vốn có.