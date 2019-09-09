Gần 2 tháng sau ly hôn, Song Hye Kyo vẫn xinh đẹp dự sự kiện nhưng thoáng nét tiều tụy, đượm buồn

Mới đây, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã có mặt tại một sự kiện ở New York và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.
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Gần 2 tháng sau cuộc ly hôn với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã dần lấy lại tinh thần và bắt đầu cuộc sống mới. Mặc dù tạm gác lại những dự án phim ảnh nhưng cô luôn bận rộn với các hợp đồng quảng cáo và sự kiện.
Hôm qua (8/9), Song Hye Kyo đã bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện ở New York. Trái ngược với phong cách cá tính gần đây, người đẹp đã trở lại với hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch vốn có.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên diện bộ suit trắng được thiết kế đầy tinh tế và kín đáo. Để phù hợp với trang phục, Song Hye Kyo trang điểm nhẹ nhàng và búi tóc gọn gàng.
Dù vẫn giữ thần thái sang chảnh, tuy nhiên ở vài khoảnh khắc nữ diễn viên lại lộ vẻ đượm buồn, có chút tiều tụy. Nhiều người hâm mộ cho rằng vì lịch trình công việc bận rộn nên Song Hye Kyo có phần mệt mỏi hơn thường ngày.
Nhan sắc của nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Tuy nhiên, một số cư dân mạng phát hiện ra Song Hye Kyo đã lộ dấu hiệu lão hóa. Cụ thể, trong một số tấm hình, vùng cổ của cô có phần gân guốc và thiếu sức sống. Trong khi đó, trang QQ lại đưa ra nhận xét nữ diễn viên lên cân khá nhiều, lộ cằm đôi và cả mỡ bụng.