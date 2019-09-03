Hậu ly hôn, Song Hye Kyo khiến fan ngẩn ngơ với loạt ảnh quảng cáo đẹp mê hồn: Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc đã đến

Từ khi trở về cuộc sống độc thân, nữ diễn viên Song Hye Kyo dần tích cực thay đổi hình ảnh của bản thân nhiều hơn. Bên cạnh đó, cô cũng nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng của mình. Hiện tại, người đẹp đã dần lấy lại tinh thần sau biến cố hôn nhân và bắt đầu hành trình mới.

Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn Song Joong Ki, nữ diễn viên từng tuyên bố tạm nghỉ một thời gian để cân bằng lại cuộc sống. Tuy nhiên, dù không nhận thêm các dự án phim ảnh thì hàng loạt hợp đồng quảng cáo vẫn xuất hiện tới tấp.