Hậu ly hôn, Song Hye Kyo khiến fan ngẩn ngơ với loạt ảnh quảng cáo đẹp mê hồn: Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc đã đến

Loạt ảnh quảng cáo mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo đang khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá xuất sắc.
- Không còn thuộc về ai, Song Hye Kyo thoải mái diện váy sexy, vui vẻ du lịch tại trời Tây
- Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp đầy ma mị sau khi ly hôn Song Joong Ki
Từ khi trở về cuộc sống độc thân, nữ diễn viên Song Hye Kyo dần tích cực thay đổi hình ảnh của bản thân nhiều hơn. Bên cạnh đó, cô cũng nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng của mình. Hiện tại, người đẹp đã dần lấy lại tinh thần sau biến cố hôn nhân và bắt đầu hành trình mới.
Hậu ly hôn Song Joong Ki, nữ diễn viên từng tuyên bố tạm nghỉ một thời gian để cân bằng lại cuộc sống. Tuy nhiên, dù không nhận thêm các dự án phim ảnh thì hàng loạt hợp đồng quảng cáo vẫn xuất hiện tới tấp.
Mới đây, loạt ảnh quảng cáo cho một nhãn hàng của nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” đã khiến netizen không ngừng bấn loạn vì quá xinh đẹp. Diện chiếc váy màu nude nhẹ nhàng, thanh lịch với phần cổ khoét sâu gợi cảm, Song Hye Kyo khiến ai nấy đều phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp vừa trẻ trung lại vừa quyến rũ của cô.
Qua loạt ảnh này, người hâm mộ cho rằng Song Hye Kyo ngày càng trở nên lộng lẫy hơn từ khi trở thành “người phụ nữ không thuộc về ai”. Trên những trang mạng xứ Hàn, netizen không ngừng để lại bình luận ngợi khen nhan sắc của nữ diễn viên. Bên cạnh đó là những ý kiến cho rằng phụ nữ sẽ ngày càng xinh đẹp và tự tin hơn khi vượt qua được nỗi đau.