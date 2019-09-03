Hậu ly hôn, Song Hye Kyo khiến fan ngẩn ngơ với loạt ảnh quảng cáo đẹp mê hồn: Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc đã đến

Sao quốc tế 03/09/2019 11:24

Loạt ảnh quảng cáo mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo đang khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá xuất sắc.

Từ khi trở về cuộc sống độc thân, nữ diễn viên Song Hye Kyo dần tích cực thay đổi hình ảnh của bản thân nhiều hơn. Bên cạnh đó, cô cũng nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng của mình. Hiện tại, người đẹp đã dần lấy lại tinh thần sau biến cố hôn nhân và bắt đầu hành trình mới.

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Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn Song Joong Ki, nữ diễn viên từng tuyên bố tạm nghỉ một thời gian để cân bằng lại cuộc sống. Tuy nhiên, dù không nhận thêm các dự án phim ảnh thì hàng loạt hợp đồng quảng cáo vẫn xuất hiện tới tấp.

Mới đây, loạt ảnh quảng cáo cho một nhãn hàng của nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” đã khiến netizen không ngừng bấn loạn vì quá xinh đẹp. Diện chiếc váy màu nude nhẹ nhàng, thanh lịch với phần cổ khoét sâu gợi cảm, Song Hye Kyo khiến ai nấy đều phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp vừa trẻ trung lại vừa quyến rũ của cô.

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Song Hye Kyo xuất hiện vô cùng xinh đẹp và quyến rũ trong những thước phim quảng cáo  Ảnh: Internet

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Nụ cười rạng rỡ khiến ai nấy đều say đắm - Ảnh: Internet
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Gương mặt đẹp không góc chết của nữ diễn viên - Ảnh: Internet
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Góc nghiêng thần thánh của Song Hye Kyo - Ảnh: Internet

Qua loạt ảnh này, người hâm mộ cho rằng Song Hye Kyo ngày càng trở nên lộng lẫy hơn từ khi trở thành “người phụ nữ không thuộc về ai”. Trên những trang mạng xứ Hàn, netizen không ngừng để lại bình luận ngợi khen nhan sắc của nữ diễn viên. Bên cạnh đó là những ý kiến cho rằng phụ nữ sẽ ngày càng xinh đẹp và tự tin hơn khi vượt qua được nỗi đau.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Joong Ki

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