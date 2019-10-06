Sau hơn 3 tháng ly hôn, Song Hye Kyo mới dám công khai đăng hình lên trang cá nhân

Trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Song Hye Kyo vừa đăng tải loạt ảnh quảng bá mới và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.
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Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo chỉ tập trung cho công việc và trở nên kín tiếng hơn. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng không còn chia sẻ bất kỳ hình ảnh hay thông tin nào đến người hâm mộ.
Tuy nhiên mới đây, Song Hye Kyo đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh quảng bá cho một thương hiệu thời trang lên trang Instagram. Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 tháng ly hôn người đẹp công khai hình ảnh trên mạng xã hội.
Động thái mới này của Song Hye Kyo khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng. Có vẻ như nữ diễn viên đã thực sự vượt qua biến cố hôn nhân và bình tâm sau sóng gió.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên “Hậu duệ của mặt trời” diện trang phục đơn giản nhưng vô cùng cá tính và thời thượng. Bên cạnh đó, người đẹp 38 tuổi còn kết hợp với lối trang điểm sắc sảo khiến cô trở nên vô cùng mạnh mẽ, thần thái. Được biết, bộ ảnh quảng bá này do nhiếp ảnh gia nổi tiếng Mok Jung Wook thực hiện cho Song Hye Kyo.
Cuối tháng 6/2019, Song Joong Ki và Song Hye Kyo thông báo “đường ai nấy đi” khiến người hâm mộ châu Á bàng hoàng. Ngày 22/7, cặp đôi chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn.