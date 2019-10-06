Sau hơn 3 tháng ly hôn, Song Hye Kyo mới dám công khai đăng hình lên trang cá nhân

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo chỉ tập trung cho công việc và trở nên kín tiếng hơn. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng không còn chia sẻ bất kỳ hình ảnh hay thông tin nào đến người hâm mộ.

Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Song Hye Kyo - Ảnh: IG

Tuy nhiên mới đây, Song Hye Kyo đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh quảng bá cho một thương hiệu thời trang lên trang Instagram. Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 tháng ly hôn người đẹp công khai hình ảnh trên mạng xã hội.