Hậu ly hôn, Đổng Tuyền được nhiều 'phi công' theo đuổi

Sao quốc tế 19/12/2022 15:48

Dù Đổng Tuyền không ngại có một mối tình "chị em", nhưng cô vẫn phải suy nghĩ kỹ trước khi tìm một đối tượng để yêu đương.

Trong một chương trình truyền hình mới đây, Đổng Tuyền khẳng định dù đã 43 tuổi nhưng cô vẫn khao khát được yêu đương, hẹn hò. Kể từ khi ly hôn, cô được nhiều đàn ông theo đuổi, đa phần là những người kém tuổi.

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Đổng Tuyền được nhiều người kém tuổi theo đuổi sau ly hôn - Ảnh: Internet

Đổng Tuyền cho biết, quả thật cô không hề ngại việc có một mối tình "chị em", nhưng tìm đối tượng thích hợp không dễ dàng chút nào. Nữ diễn viên khẳng định, đối phương không nhưng yêu thương cô, mà còn phải yêu thương cả con gái riêng của cô.

Vào năm 2021, Đổng Tuyền được cho là hẹn hò với đàn em kém tuổi là Tô Tiểu Đinh, cặp đôi thường bị bắt gặp đi ăn chung, tới hộp đêm và qua đêm cùng nhau. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, cả hai đã chia tay trong im lặng và Đổng Tuyền cũng chưa từng công khai nói về mối quan hệ này.

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Nữ diễn viên muốn đối phương cũng phải yêu thương con gái mình - Ảnh: Internet

Vào năm 2019, sau khi giúp đỡ chồng cũ là tài tử Cao Vân Tường lo liệu xong bê bối cưỡng dâm tại Australia, Đổng Tuyền đã chính thức nộp đơn ly dị và trở thành mẹ đơn thân. Đến năm 2020, nữ diễn viên góp mặt trong dự án Hữu Phỉ rồi tên tuổi thăng hoa trở lại nhờ show thực tế Tỷ Tỷ Đạo Gió Rẽ Sóng.

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Hiện tại, Đổng Tuyền tận hưởng cuộc sống tự do và cảm thấy thoải mái khi nhắc lại chuyện quá khứ. Cô cho rằng độ tuổi 43 là giai đoạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.

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Ở tuổi 43, Đổng Tuyền vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xứng danh là một trong những bông hoa đẹp của làng giải trí Hoa ngữ.

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