Hậu Cung Chân Hoàn Truyện: Bất ngờ trước bí mật về cảnh thị tẩm có 1-0-2 của hoàng thượng Trần Kiến Bân?

Sao quốc tế 17/06/2022 15:00

Cư dân mạng đã đào lại chia sẻ của nữ diễn viên Dương Tử Yên về phân cảnh thị tẩm của Hoàng thượng Ung Chính(Trần Kiến Bân). Cô cho biết, Trần Kiến Bân muốn quay hết cảnh thị tẩm chỉ trong 2 ngày. Vì thế, các diễn viên đã tập trung lại để thực hiện xong cảnh quay.

Mới đây, cư dân mạng đã đào lại chia sẻ của nữ diễn viên Dương Tử Yên về phân cảnh thị tẩm của Hoàng thượng Ung Chính(Trần Kiến Bân). Cô cho biết, Trần Kiến Bân muốn quay hết cảnh thị tẩm chỉ trong 2 ngày. Vì thế, các diễn viên đã tập trung lại để thực hiện xong cảnh quay.

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện: Bất ngờ trước bí mật về cảnh thị tẩm có 1-0-2 của hoàng thượng Trần Kiến Bân? - Ảnh 1
Kính Phi (Dương Tử Yên) trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Ảnh: Internet

 

Trong 2 ngày này, Trần Kiến Bân sẽ nằm nghiêng trên giường để đóng cặp với từng người. Mỗi lần quay cảnh thị tẩm, ông đều hỏi bạn diễn tên là gì và hóa thân thành nhân vật nào. Nhưng khi Dương Tử Yên hỏi Trần Kiến Bân có nhớ bạn diễn của mình không, ông cho biết bản thân không thể nhớ nổi.

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện: Bất ngờ trước bí mật về cảnh thị tẩm có 1-0-2 của hoàng thượng Trần Kiến Bân? - Ảnh 2
Trần Kiến Bân muốn quay hết cảnh thị tẩm chỉ trong 2 ngày - Ảnh: Internet

 

Sau khi biết sự thật, khán giả cảm thấy vừa bất ngờ,  vừa hài hước trước cảnh thị tâm của hoàng thượng. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng dành lời khen ngợi cho vai diễn Ung Chính của tài tử họ Trần:

- Ung Chính của Trần Kiến Bân nhìn uy nghiêm, ánh mắt không đoán ra được suy nghĩ, cảm giác thâm sâu khó dò. Xem phim thì hiểu sao Chân Hoàn với Hoa phi đổ thôi, nếu không phải là đế vương mà chỉ là con nhà quan lại bình thường cũng sẽ được nhiều cô theo đuổi.

- Hỏi xong là diễn luôn má, Trần Kiến Bân đỉnh thật sự, lúc lên phim từng cảnh đều là những cảm xúc khác nhau

- Trần Kiến Bân kể, ông cũng cô đơn lắm, trong phim ai cũng tranh giành ông nhưng cắt cảnh một cái là mọi người chụm lại nói chuyện bỏ ông bơ vơ một mình.

- Mấy cảnh thị tẩm thật sự chăm chút vì tạo cảm giác rất tuyệt vời, vất vả cho thầy Bân rồi.

- Mình rất thích Trần Kiến Bân đóng vai vua. Từng ánh mắt, cử chỉ của ông toát ra vẻ uy nghiêm, lạnh lùng, cao cao tại thượng, khắc họa được chính xác câu nói “tâm ý của vua không thể phán đoán”. Quan trọng hơn nữa là nét diễn lại rất tự nhiên, rất đời chứ không mang cảm giác cố gồng mình hay khoa trương.

 

'Ung Chính' Trần Kiến Bân kể chuyện hậu trường ít ai biết trong Chân Hoàn Truyện: Từng khiến Tôn Lệ thấy đáng sợ vì lý do này

'Ung Chính' Trần Kiến Bân kể chuyện hậu trường ít ai biết trong Chân Hoàn Truyện: Từng khiến Tôn Lệ thấy đáng sợ vì lý do này

Nhân vật Ung Chính của Trần Kiến Bân có nhiều điểm khó mà yêu thương nổi, nhưng nam diễn viên đã diễn rất tốt khiến nhiều khán giả nể phục.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Kiên Bân Dương Tử Yên sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Ung Chính' Trần Kiến Bân kể chuyện hậu trường ít ai biết trong Chân Hoàn Truyện: Từng khiến Tôn Lệ thấy đáng sợ vì lý do này

'Ung Chính' Trần Kiến Bân kể chuyện hậu trường ít ai biết trong Chân Hoàn Truyện: Từng khiến Tôn Lệ thấy đáng sợ vì lý do này

Chân Hoàn Truyện của Tôn Lệ đem lại lợi nhuận chục triệu mỗi năm dù lên sóng hơn 1 thập kỷ, Fan vẫn còn lo lắng vì điều này

Chân Hoàn Truyện của Tôn Lệ đem lại lợi nhuận chục triệu mỗi năm dù lên sóng hơn 1 thập kỷ, Fan vẫn còn lo lắng vì điều này

'Gấu mẹ vĩ đại' của Dương Tử: cũng làm trong ngành giải trí, từng 'lồng tiếng' cho Chân Hoàn Truyện và Thiên Long Bát Bộ

'Gấu mẹ vĩ đại' của Dương Tử: cũng làm trong ngành giải trí, từng 'lồng tiếng' cho Chân Hoàn Truyện và Thiên Long Bát Bộ

Sau tin đồn 'ăn chặn từ thiện', Tôn Lệ bỗng nhiên được dân tình 'quan tâm' trên lượt tìm kiếm, fan hâm mộ 'lo sợ' Chân Hoàn Truyện sắp bay màu?

Sau tin đồn 'ăn chặn từ thiện', Tôn Lệ bỗng nhiên được dân tình 'quan tâm' trên lượt tìm kiếm, fan hâm mộ 'lo sợ' Chân Hoàn Truyện sắp bay màu?

Đại tỷ TVB này từ chối cả Diên Hi Công Lược và Chân Hoàn Truyện, khiến Xa Thi Mạn suýt mất vai vì một lý do

Đại tỷ TVB này từ chối cả Diên Hi Công Lược và Chân Hoàn Truyện, khiến Xa Thi Mạn suýt mất vai vì một lý do

Diễn viên gạo cội Lý Thành Nho phê bình bộ phim 'Chân Hoàn Truyện' xuyên tạc lịch sử

Diễn viên gạo cội Lý Thành Nho phê bình bộ phim 'Chân Hoàn Truyện' xuyên tạc lịch sử

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 1 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 27 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 1 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 16 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI