Hậu Cung Chân Hoàn Truyện: Bất ngờ trước bí mật về cảnh thị tẩm có 1-0-2 của hoàng thượng Trần Kiến Bân?

Mới đây, cư dân mạng đã đào lại chia sẻ của nữ diễn viên Dương Tử Yên về phân cảnh thị tẩm của Hoàng thượng Ung Chính(Trần Kiến Bân). Cô cho biết, Trần Kiến Bân muốn quay hết cảnh thị tẩm chỉ trong 2 ngày. Vì thế, các diễn viên đã tập trung lại để thực hiện xong cảnh quay.

Trong 2 ngày này, Trần Kiến Bân sẽ nằm nghiêng trên giường để đóng cặp với từng người. Mỗi lần quay cảnh thị tẩm, ông đều hỏi bạn diễn tên là gì và hóa thân thành nhân vật nào. Nhưng khi Dương Tử Yên hỏi Trần Kiến Bân có nhớ bạn diễn của mình không, ông cho biết bản thân không thể nhớ nổi.

Sau khi biết sự thật, khán giả cảm thấy vừa bất ngờ, vừa hài hước trước cảnh thị tâm của hoàng thượng. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng dành lời khen ngợi cho vai diễn Ung Chính của tài tử họ Trần:

- Ung Chính của Trần Kiến Bân nhìn uy nghiêm, ánh mắt không đoán ra được suy nghĩ, cảm giác thâm sâu khó dò. Xem phim thì hiểu sao Chân Hoàn với Hoa phi đổ thôi, nếu không phải là đế vương mà chỉ là con nhà quan lại bình thường cũng sẽ được nhiều cô theo đuổi.

- Hỏi xong là diễn luôn má, Trần Kiến Bân đỉnh thật sự, lúc lên phim từng cảnh đều là những cảm xúc khác nhau

- Trần Kiến Bân kể, ông cũng cô đơn lắm, trong phim ai cũng tranh giành ông nhưng cắt cảnh một cái là mọi người chụm lại nói chuyện bỏ ông bơ vơ một mình.

- Mấy cảnh thị tẩm thật sự chăm chút vì tạo cảm giác rất tuyệt vời, vất vả cho thầy Bân rồi.

- Mình rất thích Trần Kiến Bân đóng vai vua. Từng ánh mắt, cử chỉ của ông toát ra vẻ uy nghiêm, lạnh lùng, cao cao tại thượng, khắc họa được chính xác câu nói “tâm ý của vua không thể phán đoán”. Quan trọng hơn nữa là nét diễn lại rất tự nhiên, rất đời chứ không mang cảm giác cố gồng mình hay khoa trương.