Hậu bị phanh phui chuyện ngoại tình, Trần Nghiên Hy lại bị chồng ruồng bỏ, ly hôn không nuối tiếc?

Sao quốc tế 15/01/2023 22:39

Trần Hiểu được cho là đã ly hôn với bà xã Trần Nghiên Hy sau khi phát hiện bà xã ngoại tình với tài tử Bành Quán Anh trong quá trình hợp tác trong dự án mới.

Một blogger giải trí nổi tiếng tại Trung Quốc mới đây đã thông tin về việc Trần Nghiên Hy có quan hệ tình cảm với Bành Quán Anh trong quá trình hợp tác cho bộ phim mới. Người này còn khẳng định hai ngôi sao liên tục có những cử chỉ thân mật như vợ chồng thật sự.

Hậu bị phanh phui chuyện ngoại tình, Trần Nghiên Hy lại bị chồng ruồng bỏ, ly hôn không nuối tiếc? - Ảnh 1

Không chỉ nói suông, blogger này còn đăng tải kèm theo đoạn ghi âm trò chuyện tiết lộ bình thường có tại phim trường hay không thì Trần Nghiên Hy vẫn rất quấn lấy Bành Quán Anh. Dù là ở nơi đông người, cả hai vẫn thản nhiên đút cho nhau ăn mà không hề né tránh chút nào.

Bên cạnh đó, nguồn tin còn tiết lộ thêm một thông tin rằng Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy thật ra đã ly hôn vì nữ diễn viên có thói trăng hoa, duy trì nhiều mối quan hệ khác giới bên ngoài. Tuy nhiên, vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp và con cái nên cả hai vẫn chưa công bố chuyện này ra ngoài.

Hậu bị phanh phui chuyện ngoại tình, Trần Nghiên Hy lại bị chồng ruồng bỏ, ly hôn không nuối tiếc? - Ảnh 2

Không những vậy, blogger này còn đưa ra bằng chứng cho thấy Bành Quán Anh và Trần Nghiên Hy đã công khai "thả thính" nhau trên mạng xã hội. Cụ thể, vào ngày lễ tình nhân của Trung Quốc vào năm ngoái, Trần Nghiên Hy đã đăng một bài viết lên MXH để chúc mừng ngày lễ tình nhân Trung Quốc ngay lúc 16 giờ 57 phút, trong khi đó thì bài đăng của Bành Quán Anh lại hiển thị lúc 16 giờ 52 phút. Nối thời gian phía sau của bài đăng thì sẽ thành là 5257 (có ý nghĩa là 'tôi yêu vợ tôi').

Hậu bị phanh phui chuyện ngoại tình, Trần Nghiên Hy lại bị chồng ruồng bỏ, ly hôn không nuối tiếc? - Ảnh 3

Tuy vậy, những bằng chứng phía trên vẫn chỉ là suy đoán và vẫn chưa được kiểm chứng. Phía Trần Nghiên Hy và Bành Quán Anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào kể từ khi tin đồn được tung ra.

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy quen nhau khi đóng Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 2014. Trên Sina, Trần Hiểu kể anh yêu thầm Trần Nghiên Hy, theo đuổi cô sau khi phim kết thúc. Năm 2015, Trần Hiểu thuê đúc tượng Tiểu Long Nữ để làm quà cầu hôn bạn gái.

Tài tử cho biết bức tượng tạc theo đúng vóc dáng Trần Nghiên Hy, sau đó được đưa lên du thuyền trải đầy cánh hoa hồng, tạo bất ngờ cho bạn gái. Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy kết hôn tại Bắc Kinh ngày 19/7/2016, con trai đầu lòng chào đời cùng năm đó.

Hậu bị phanh phui chuyện ngoại tình, Trần Nghiên Hy lại bị chồng ruồng bỏ, ly hôn không nuối tiếc? - Ảnh 4

Tên tuổi của Trần Hiểu hiện đang lên như diều gặp gió nhờ thành công của tác phẩm "đại bạo" Mộng Hoa Lục đóng cặp với Lưu Diệc Phi, anh trở thành tài tử được săn đón bậc nhất của Cbiz. Hiện tại, nam diễn viên vẫn còn nhiều bộ phim đang chờ được lên sóng như Vẻ đẹp không gì sánh bằng, Vân tương truyện, Băng vũ hỏa, Nhân sinh lộ dao, Ám dạ minh thám.

Còn về phần Trần Nghiên Hy, những năm gần đây sự nghiệp của cô thụt lùi hơn nhiều so với trước. Dẫu vậy, cuộc hôn nhân hạnh phúc với Trần Hiểu khiến cô được nhiều người ngưỡng mộ.

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