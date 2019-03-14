Giữa ồn ào mang thai, phá vỡ hạnh phúc gia đình Hoắc Kiến Hoa, phản ứng của Dương Mịch khiến nhiều người bất ngờ

Sao quốc tế 14/03/2019 16:27

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Mịch đang mang thai và cha của đứa trẻ là Hoắc Kiến Hoa khiến Lâm Tâm Như nhất quyết đòi ly hôn.

Mới đây, một nguồn tin tiết lộ Hoắc Kiến HoaDương Mịch có mối quan hệ vượt mức tình bạn. Theo đó, người này cho biết cả hai đang hẹn hò, thậm chí Dương Mịch còn mang thai con của nam diễn viên họ Hoắc. Cũng từ đây, tin đồn Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa ly hôn lan truyền khắp các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung.

Giữa ồn ào mang thai, phá vỡ hạnh phúc gia đình Hoắc Kiến Hoa, phản ứng của Dương Mịch khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Mạng xã hội bất ngờ rộ tin Dương Mịch và Hoắc Kiến Hoa có quan hệ tình cảm - Ảnh: Internet

Giữa những ồn ào không đáng có này, người ta bắt gặp hình ảnh Dương Mịch trẻ trung và xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Tạ Y Lâm. Được biết, nữ diễn viên đang tham gia ghi hình cho một chương trình thực tế mới.

Giữa ồn ào mang thai, phá vỡ hạnh phúc gia đình Hoắc Kiến Hoa, phản ứng của Dương Mịch khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2
Dương Mịch đang ghi hình cho một show thực tế mới - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào mang thai, phá vỡ hạnh phúc gia đình Hoắc Kiến Hoa, phản ứng của Dương Mịch khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3

Giữa ồn ào mang thai, phá vỡ hạnh phúc gia đình Hoắc Kiến Hoa, phản ứng của Dương Mịch khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4
Nữ diễn viên diện trang phục vô cùng trẻ trung - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào mang thai, phá vỡ hạnh phúc gia đình Hoắc Kiến Hoa, phản ứng của Dương Mịch khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 5

Qua những hình ảnh được phóng viên ghi lại, Dương Mịch diện trang phục khá đơn giản và năng động. Cô mặc áo thun trắng, quần đen khoác tay người bạn Tạ Y Lâm vui vẻ đi bên nhau. Thoáng nhìn qua có thể dễ dàng nhận thấy Dương Mịch vô cùng vui tươi, những tin đồn thất thiệt trên mạng chẳng hề khiến nữ diễn viên bận tâm.

Giữa ồn ào mang thai, phá vỡ hạnh phúc gia đình Hoắc Kiến Hoa, phản ứng của Dương Mịch khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 6
Thần thái của Dương Mịch vô cùng tốt giữa những ồn ào thị phi - Ảnh: Internet

Dù chỉ là những tấm hình chụp vội và chưa qua chỉnh sửa nhưng người hâm mộ vẫn có thể thấy được khí chất “thần tiên” của người đẹp “Cung tỏa tâm ngọc”. Có vẻ như thời gian đã bỏ quên Dương Mịch khi cô ngày càng trẻ trung và xinh đẹp.

Hiện tại, với những tin đồn lan truyền trên mạng, Dương Mịch vẫn giữ im lặng và chỉ tập trung vào công việc.

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Từ khóa:   Dương Mịch Hoắc Kiến Hoa

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