Giữa ồn ào mang thai, phá vỡ hạnh phúc gia đình Hoắc Kiến Hoa, phản ứng của Dương Mịch khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, một nguồn tin tiết lộ Hoắc Kiến Hoa và Dương Mịch có mối quan hệ vượt mức tình bạn. Theo đó, người này cho biết cả hai đang hẹn hò, thậm chí Dương Mịch còn mang thai con của nam diễn viên họ Hoắc. Cũng từ đây, tin đồn Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa ly hôn lan truyền khắp các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung.

Mạng xã hội bất ngờ rộ tin Dương Mịch và Hoắc Kiến Hoa có quan hệ tình cảm - Ảnh: Internet

Giữa những ồn ào không đáng có này, người ta bắt gặp hình ảnh Dương Mịch trẻ trung và xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Tạ Y Lâm. Được biết, nữ diễn viên đang tham gia ghi hình cho một chương trình thực tế mới.