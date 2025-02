Gia đình xây dựng vườn tưởng niệm cho nữ diễn viên Từ Hy Viên, hé lộ chi phí thực hiện 'khủng'

Một công ty tang lễ nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, họ sẽ thiết kế vườn tưởng niệm dành cho Từ Hy Viên.

Một công ty tang lễ nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, họ sẽ thiết kế vườn tưởng niệm dành cho Từ Hy Viên với chi phí 437 triệu won (gần 8 tỷ đồng) theo nguyện vọng của gia đình cố nghệ sĩ.

Lúc đầu, gia đình dự định giữ hộp tro cốt của Từ Hy Viên tại nhà riêng nhưng bị hàng xóm trong khu chung cư phản đối. Do vậy, họ thông báo, nữ diễn viên sẽ được chôn cất theo hình thức thụ táng (an táng bằng cách chôn tro cốt dưới gốc cây).

Tuy nhiên, do thủ tục xin phép phức tạp nên lễ an táng vẫn chưa thực hiện được. Ngoài ra, người chồng hiện tại của nữ diễn viên - ca sĩ Koo Jun Yup - cũng phản đối việc thụ táng vợ anh. Anh bày tỏ mong muốn có một nơi an táng nghiêm trang, kín đáo cho vợ để anh cũng như 2 con riêng của Từ Hy Viên có thể tới thăm nom mộ của cô thường xuyên.

Chồng của Từ Hy Viên chia sẻ: "Tôi vẫn hy vọng có một không gian riêng tư để có thể đến thăm vợ mình bất cứ lúc nào trong tương lai và đồng hành cùng cô ấy. Vì vậy, sau khi thảo luận với gia đình, tôi quyết định chọn lại địa điểm chôn cất".

Sau khi bàn bạc, gia đình Từ Hy Viên và Koo Jun Yup thống nhất xây dựng một vườn tưởng niệm riêng biệt cho nữ diễn viên. Chi phí cho việc xây dựng khoảng 437 triệu won (gần 8 tỷ đồng). Thông tin về địa điểm cũng như thời gian xây dựng vườn tưởng niệm chưa được công bố.

Sự ra đi của cô khiến cuộc sống của gia đình bị xáo trộn. Hai con của nữ diễn viên được cho là đã về Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng cha ruột, doanh nhân Uông Tiểu Phi. Em gái của nữ diễn viên, MC Từ Hy Đệ, thông báo tạm dừng công việc vì quá đau buồn.

Trong khi đó, Chồng hiện tại của Từ Hy Viên, Koo Jun Yup, khiến nhiều người lo lắng vì tinh thần suy sụp.

