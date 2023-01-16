'Gây bão' với gương mặt mộc chưa bao lâu, Triệu Lộ Tư vô tình lộ khuyết điểm trên sóng livestream

Mới đây, nàng tiểu hoa 95 - Triệu Lộ Tư bất ngờ để lộ gương mặt kém thon gọn trên sóng trực tiếp.
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Mới đây, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đã để lộ gương mặt kém thon gọn trên sóng trực tiếp. Có thể thấy phần rõ phần mỡ nọng cằm và hai bên má “bánh bao” của Triệu Lộ Tư rõ mồn một khi không được photoshop kĩ lưỡng. Nhược điểm này còn lộ ra rõ hơn khi nữ diễn viên cười.
Bên cạnh những bình luận khuyên nàng tiểu hoa nên giảm cân, một số ý kiến khác lại bảo vệ Triệu Lộ Tư, cho rằng công chúng đang quá khắt khe với cân nặng của cô nàng. Việc phải giữ một thân hình cân đối là điều quan trọng đối với các ngôi sao nổi tiếng. Nhưng cũng không nên dùng những lời lẽ miệt thị đối với các diễn viên nữ.
Từ trước đến nay, Triệu Lộ Tư luôn được mệnh danh là một trong những mỹ nhân sở hữu mặt mộc đẹp nhất nhì Cbiz, nên không có gì khó hiểu khi Triệu Lộ Tư thường xuyên khoe hình ảnh chưa trang điểm. Nữ diễn viên khiến người hâm mộ xuýt xoa khi khoe cận cảnh gương mặt mộc với làn da trắng mịn màng không tì vết. Nhìn bộ ảnh mới của Triệu Lộ Tư, công chúng mới hiểu vì sao người đẹp không bao giờ ngại khoe mặt mộc lên mạng xã hội. Chẳng cần son phấn, chính gương mặt tròn bầu bĩnh và dễ thương lại là điểm khiến nhan sắc của Triệu Lộ Tư thêm phần thu hút.
Gần đây, Triệu Lộ Tư đóng cùng Vương An Vũ trong dự án phim Thần Ẩn. Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Đây là dự án thuộc cấp S, dự kiến quay hình trong 120 ngày với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ đang lên ở làng phim Hoa ngữ. Nội dung phim Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ.