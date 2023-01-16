'Gây bão' với gương mặt mộc chưa bao lâu, Triệu Lộ Tư vô tình lộ khuyết điểm trên sóng livestream

Mới đây, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đã để lộ gương mặt kém thon gọn trên sóng trực tiếp. Có thể thấy phần rõ phần mỡ nọng cằm và hai bên má “bánh bao” của Triệu Lộ Tư rõ mồn một khi không được photoshop kĩ lưỡng. Nhược điểm này còn lộ ra rõ hơn khi nữ diễn viên cười.

Bên cạnh những bình luận khuyên nàng tiểu hoa nên giảm cân, một số ý kiến khác lại bảo vệ Triệu Lộ Tư, cho rằng công chúng đang quá khắt khe với cân nặng của cô nàng. Việc phải giữ một thân hình cân đối là điều quan trọng đối với các ngôi sao nổi tiếng. Nhưng cũng không nên dùng những lời lẽ miệt thị đối với các diễn viên nữ.