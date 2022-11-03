Có thông tin cho rằng Nữ Thừa Trạch đã nhận được nhiều đặc quyền trong trại giam vì đã hối lộ, tuy nhiên quản ngục tại nơi đây đã phủ nhận việc này. Quản ngục nhà tù Hoa Liên cho biết, giai đoạn đầu mới vào trại giam thì nam diễn viên có được miễn lao động nhưng là vì thời điểm đó ông có vấn đề về sức khỏe và tinh thần.

Trang Sinchew đưa tin, cuộc sống tại nhà tù Hoa Liên (Đài Loan) của Nữu Thừa Trạch sau gần 1 năm thi hành án khá thoải mái. Do thân phận là một nghệ sĩ nổi tiếng, nam diễn viên không phải lao động nặng nhọc ở nhà máy mà được sắp xếp làm việc tại nhà giam. Việc này cũng đồng thời giúp cho tài tử không bị các tù nhân khác gây hấn hoặc làm phiền.

Sau thời gian tập thích nghi và ổn định cuộc sống, Nữu Thừa Trạch đã được sắp xếp làm việc như các tù nhân khác. Về việc nam diễn viên sử dụng tiền riêng để chi tiêu trong tù thì cũng được giám sát nghiêm ngặt theo quy định của trại giam.

Trước đó, vào tháng 12/2018, một nhân viên trong đoàn làm phim Bào Mã đã trình báo với cảnh sát về việc bị Nữu Thừa Trạch cưỡng hiếp tại phòng làm việc riêng. Người phụ nữ này còn có bằng chứng cụ thể là những vết bầm tím trên cơ thể và kết quả xét nghiệm cũng cho thấy trong cơ thể cô có ADN của Nữu Thừa Trạch.

Đến tháng 12/2019, tại phiên tranh tụng thứ 7, Nữu Thừa Trạch cuối cùng cũng thừa nhận về hành vi sai trái của mình, nhưng phủ nhận việc cưỡng hiếp mà là cả hai đồng thuận quan hệ. Sau đó, nam diễn viên đề nghị bồi thường cho nạn nhân số tiền lên đến 7 con số và xin gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh khỏi Đài Loan. Dẫu vậy, phía nạn nhân từ chối hòa giải.

Vào tháng 9/2021, tòa án tuyên bố Nữu Thừa Trạch bị kết án 4 năm tù với tội danh "tấn công và cưỡng bức tình dục" và chính thức thi hành án phạt vào ngày 30/11 cùng năm. Sự việc này đồng thời đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của nam tài tử.

Trước khi vướng phải bê bối tình dục, Nữu Thừa Trạch có một sự nghiệp đáng gờm khi 4 lần được đề cử ở giải Kim Mã và một trong những bộ phim ông từng tham gia là Monga đã từng được lựa chọn tham dự giải Oscar năm 2010. Tuy nhiên, công chúng ấn tượng nhất với nam diễn viên thông qua các vai diễn phản diện trong những phần Hồ Thiên Luân, Báo Ân Đình, Trảm Bàng Dục của phim Bao Thanh Thiên.

Nữu Thừa Trạch gây ấn tượng với các vai phản diện trong Bao Thanh Thiên

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