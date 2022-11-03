Con trai tiết lộ về giây phút cuối đời của 'Quan Vũ' Lục Thụ Minh

Sao quốc tế 03/11/2022 10:02

Sự ra đi của nam diễn viên Lục Thụ Minh khiến nhiều nhiều người không khỏi bàng hoàng và đau xót.

Trang QQ đưa tin, tang lễ của cố diễn viên Lục Thụ Minh sẽ được tổ chức riêng tư tại nhà của ông ở Tây An, Trung Quốc với sự có mặt của con cháu và các học trò. Bên cạnh đó, lễ viếng sẽ được ấn định vào 10h sáng ngày 3/11 và chỉ đón tiếp những đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của nam tài tử.

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Tang lễ của cố diễn viên Lục Thụ Minh sẽ được tổ chức riêng tư - Ảnh: Internet

Chia sẻ với QQ, con trai của Lục Thụ Minh - đạo diễn Lục Duy Quân - cho hay, cha của ông mất quá đột ngột mà không trăn trối điều gì. Theo anh, trước đó, vào ngày 30/10, nam tài tử chỉ bị cảm nhẹ, buổi tối còn bàn về phim mới với nhà sản xuất rồi xem bóng đá.

Đến sáng ngày 1/11, nam diễn viên Tam Quốc Diễn Nghĩa bị đau tức ngực, ho lên vài tiếng rồi bỗng dưng ngất xỉu. Gia đình ngay lập tức đưa Lục Thụ Minh đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, tuy nhiên bác sĩ cho biết ông đã tắt thở từ trước.

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Lục Thụ Minh mất mà chưa kịp dặn dò gia đình điều gì - Ảnh: Internet

Cố diễn viên Lục Thụ Minh sinh năm 1956 là một trong những diễn viên gạo cội của làng giải trí Trung Hoa. Vai diễn Quan Vũ của ông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994 đồng thời là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp. Truyền thông nước này và cả khán giả thậm chí còn ca ngợi ông đã làm "sống dậy" hình tượng của Quan Công.

Trước đây, Lục Thụ Minh từng tâm sự rằng, đóng qua nhiều tác phẩm khác nhau thì Tam Quốc Diễn Nghĩa vẫn giữ một vị trí quan trọng đối với ông. Chỉ có duy nhất tác phẩm này là khiến ông và các đồng nghiệp cảm thấy thân thiết, giữ mối quan hệ gắn bó như anh em ruột thịt trong suốt gần 30 năm qua.

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'Quan Vũ' trong Tam Quốc Diẽn Nghĩa là vai diễn để đời của Lục Thụ Minh - Ảnh: Internet

Cũng bởi vì xem nhau như người một nhà, các diễn viên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994 đã không khỏi đau xót khi nghe tin Lục Thụ Minh qua đời. Các tài tử "Gia Cát Lượng" Đường Quốc Cường, "Lưu Bị" Tôn Ngạn Quân, "Lã Bố" Trương Quang Bắc, "Tào Tháo" Bào Quốc An đều cho biết sự ra đi của cố diễn viên họ Lục là nỗi mất mát to lớn mà không có điều gì diễn tả nổi.

Dàn diễn viên Tam Quốc Diễn Nghĩa thương tiếc 'Quan Vũ' Lục Thụ Minh

Dàn diễn viên Tam Quốc Diễn Nghĩa thương tiếc 'Quan Vũ' Lục Thụ Minh

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Lục Thụ Minh đã khiến cho nhiều đồng nghiệp không khỏi xót xa.

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