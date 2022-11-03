Dù được đánh giá là “thánh nữ xuyên không” nhưng Triệu Lộ Tư lại chịu cảnh lép vế khi đứng chung khung hình với nhân vật này

Sao quốc tế 03/11/2022 11:15

Triệu Lộ Tư bị chê nhan sắc kém khí chất khi chụp ảnh cùng với cô gái này.

Mỹ nhân họ Triệu được đánh giá là cái tên tiểu Hoa đán sau 95 có độ nổi tiếng cao nhất nhì Cbiz năm nay nhờ thành công của tác phẩm Tinh Hán Xán Lạn. Là một trong những nữ diễn viên rất sáng giá của giới giải trí xứ Trung. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng cô đã được đánh giá là người đứng đầu lứa tiểu hoa hậu 95.

Dù được đánh giá là “thánh nữ xuyên không” nhưng Triệu Lộ Tư lại chịu cảnh lép vế khi đứng chung khung hình với nhân vật này - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư là gương mặt sáng giá, đứng đầu lứa tiểu Hoa đán 95

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, bắt đầu gây chú ý khi đảm nhiệm vai Lạc Phi Phi trong Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta. Đường nét gương mặt của Triệu Lộ Tư thuần khiết, dù có để mặt mộc vẫn khiến người khác trầm trồ nhờ chiếc mũi cao, đôi mắt sáng cùng nụ cười tươi. Chính nhờ dung mạo ngọt ngào đó, cô được ưu ái chọn vào những vai mang đậm nét tính cách hồn nhiên, đáng yêu. 

Dù được đánh giá là “thánh nữ xuyên không” nhưng Triệu Lộ Tư lại chịu cảnh lép vế khi đứng chung khung hình với nhân vật này - Ảnh 2
Dung mạo ngọt ngào, đáng yêu của Triệu Lộ Tư trong Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta

Nữ diễn viên 22 tuổi được truyền thông Hoa ngữ gọi là “mỹ nữ xuyên không” nhiều nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ vì trong khối gia tài phim ảnh của cô có đến phân nửa là phim xuyên không như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Thanh Nang Truyện... Năm 2020, cô đột phá với vai diễn đáng yêu, nhí nhảnh trong phim tâm lý tình cảm hiện đại Yêu em từ dạ dày.

Dù được đánh giá là “thánh nữ xuyên không” nhưng Triệu Lộ Tư lại chịu cảnh lép vế khi đứng chung khung hình với nhân vật này - Ảnh 3
Mỹ nhân này còn được khán giả ưu ái gọi là "mỹ nữ xuyên không" 

Mặc dù sự nghiệp xán lạn nhưng Triệu Lộ Tư thường xuyên bị chê về diễn xuất và khí chất. Một số khán giả cho rằng nữ diễn viên chỉ được gọi là xinh đẹp, dễ thương chứ không mang vẻ sang trọng, kiêu sa như nhiều minh tinh trong giới.

Dù được đánh giá là “thánh nữ xuyên không” nhưng Triệu Lộ Tư lại chịu cảnh lép vế khi đứng chung khung hình với nhân vật này - Ảnh 4
Nhiều ý kiến cho rằng cô nàng chỉ dừng ở mức ngọt ngào, dễ thương, khí chất chưa toát lên vẻ kiêu sa, quyến rũ cho lắm. 

Mới đây, trong bức ảnh Triệu Lộ Tư chụp cùng một nhân viên công tác, cô cũng bị nhận xét là không đẹp bằng nữ nhân viên. Không ít cư dân mạng cảm thấy nữ nhân viên vừa xinh đẹp, cao ráo vừa có khí chất minh tinh mạnh hơn người đẹp họ Triệu. 

Dù được đánh giá là “thánh nữ xuyên không” nhưng Triệu Lộ Tư lại chịu cảnh lép vế khi đứng chung khung hình với nhân vật này - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư khi đứng chung khung hình với nhân viên công tác, nhiều người cho rằng cô bạn nhân viên lại có phần nổi bật hơn về thần thái của một minh tinh. 

Tuy là người nổi tiếng nhưng Triệu Lộ Tư lại "lép vế" so với staff. Vì vậy, cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều bình luận nhằm ngợi khen nữ nhân viên:

- Không chê Triệu Lộ Tư nhưng chị nhân viên xịn quá.

- Nếu không nhìn kỹ mình còn nghĩ bạn nhân viên mới là người nổi tiếng vì bạn xinh quá.

- Triệu Lộ Tư rất xinh và dễ thương nhưng tấm này phải thốt lên trông chị nhân viên mới giống minh tinh!!!

- Nhân viên công tác mà tưởng đâu nghệ sĩ không đó. Chị này xinh ghê, mặt cũng nhỏ nữa.

- Ai cao hơn người đó thắng, lần này bạn nhân viên thắng rồi.

Dù được đánh giá là “thánh nữ xuyên không” nhưng Triệu Lộ Tư lại chịu cảnh lép vế khi đứng chung khung hình với nhân vật này - Ảnh 6
Triệu Lộ Tư bị "lép vế" hẳn, nhờ sỡ hữu chiều cao và có nhan sắc rõ nét hơn, cô staff được cho là có phần "nhỉnh" hơn nữ diễn viên họ Triệu. 

Từ khi vào nghề đến nay, người đẹp họ Triệu hiếm khi được khen ngợi có nhan sắc xinh đẹp kiêu sa. Ngược lại, đa số khán giả đánh giá cô ở mức ưa nhìn, trắng trẻo, dễ thương.

Ngoại hình này giúp Triệu Lộ Tư dễ dàng hóa thân vào các vai tinh nghịch, năng động, điển hình như Trình Thiếu Thương của Tinh Hán Xán Lạn. Tuy nhiên, vóc dáng nhỏ bé cùng lối diễn xuất còn nhiều hạn chế đã khiến cô gặp khó khăn khi đóng nhân vật mạnh mẽ, nữ cường. 

Hiện, Triệu Lộ Tư vẫn còn rất nhiều thời gian để nâng cao năng lực diễn xuất. Vì vậy, chỉ cần khả năng nhập vai tốt và thể hiện được cái hồn của nhân vật thì ngoại hình sẽ không còn là cản trở đối với nữ diễn viên.

Dù được đánh giá là “thánh nữ xuyên không” nhưng Triệu Lộ Tư lại chịu cảnh lép vế khi đứng chung khung hình với nhân vật này - Ảnh 7
Triệu Lộ Tư hiện tham gia đóng chính cho 1 dự án thuộc thể loại phim vườn trường. Có thể thấy, cô nàng đang cố gắng làm mới bản thân mỗi ngày để không bị đóng khung trong hình tượng cổ trang.  
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