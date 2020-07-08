Fan Tiêu Chiến tố La Vân Hi đạo nhái thần tượng và phản ứng của netizen xứ Trung

Sao quốc tế 08/07/2020 17:09

Trước màn tố cáo của một bộ phận fan Tiêu Chiến đối với nam diễn viên La Vân Hi, nhiều cư dân mạng không khỏi phẫn nộ và lên tiếng chỉ trích.

Nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim web-drama “Trần Tình Lệnh”, Tiêu Chiến sở hữu cho mình lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Thế nhưng, anh chàng lại là một trong những diễn viên thường xuyên lao đao vì fan. Thậm chí, mỹ nam sinh năm 1991 từng bị cả showbiz tẩy chay, suýt mất cả sự nghiệp vì hành động thái quá của người hâm mộ.

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Tiêu Chiến không ít lần dính phốt từ trên trời rơi xuống bởi thái độ quá khích của người hâm mộ - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lại được dịp dậy sóng vì fan của Tiêu Chiến. Cụ thể, một bộ phận người hâm mộ Tiêu Chiến đã lên tiếng tố cáo La Vân Hi đạo nhái ý tưởng của mỹ nam “Trần Tình Lệnh”. Theo đó, họ đã chỉ ra những chi tiết giống nhau giữa bộ ảnh chụp cùng ngựa của La Vân Hi và bộ ảnh cũ của Tiêu Chiến trên một tạp chí vào tháng 2 vừa qua.

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Bộ ảnh của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, màn tố cáo này của fan Tiêu Chiến lại khiến netizen xứ Trung nổi giận. Nhiều người cho rằng người hâm mộ nam diễn viên ngày càng mù quáng. Đồng thời khẳng định bộ hình của La Vân Hi được chụp từ hồi tháng 10/2018 nên chắc chắn không thể có chuyện đạo nhái.

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Loạt ảnh của La Vân Hi còn được chụp trước Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đây, fan Tiêu Chiến còn tỏ ra khó chịu khi hình ảnh La Vân Hi và Trần Phi Vũ cùng xem điện thoại ở hậu trường “Hạo Y Hành” giống với màn tương tác của cặp đôi “Trần Tình Lệnh”. Điều này càng khiến cư dân mạng phẫn nộ hơn bao giờ hết và không ngừng lên tiếng chỉ trích người hâm mộ Tiêu Chiến.

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Một lần nữa fan Tiêu Chiến lại nhận về vô số chỉ trích khi bất ngờ tố La Vân Hi đạo nhái thần tượng của mình – Ảnh: Internet

Hiện tại, phía La Vân Hi và Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ im lặng.

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