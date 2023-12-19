Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có nguy cơ 'flop dập mặt' vì lý do này

Sao quốc tế 19/12/2023 12:34

Nhiều cư dân mạng đang suy đoán dự án mới của 'nữ hoàng thanh xuân' Đàm Tùng Vận và mỹ nam họ Hứa sẽ có nguy cơ bị flop.

Em Đẹp Hơn Ánh Sao là dự án đánh dấu sự trở lại của "nữ thần thanh xuân" Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Hiện tại, dù chưa lên sóng nhưng bộ phim đã bị cho là có "điềm gở", nguy cơ flop cực cao. 

Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có nguy cơ 'flop dập mặt' vì lý do này - Ảnh 1

Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có nguy cơ 'flop dập mặt' vì lý do này - Ảnh 2
Em Đẹp Hơn Ánh Sao là dự án đánh dấu sự trở lại của "nữ thần thanh xuân" Đàm Tùng Vận và Hứa Khải
Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có nguy cơ 'flop dập mặt' vì lý do này - Ảnh 3
Dù chưa lên sóng nhưng bộ phim đã bị cho là có "điềm gở", nguy cơ flop cực cao. 

Theo đó, dự án này được chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hi. Thế nhưng, tác phẩm gần đây nhất được chuyển thể của tác giả này là Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đã bị chê bai thảm hại vì phá nát nguyên tác gốc, làm xấu hình ảnh lính cứu hỏa và bác sĩ, những tình tiết xây dựng có phần coi thường người xem. Chính vì bộ phim này, danh tiếng đỉnh lưu của Dương Dương bị lung lay dữ dội, Vương Sở Nhiên cũng vạ lây không kém.

Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có nguy cơ 'flop dập mặt' vì lý do này - Ảnh 4
Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được chuyển thể của tác giả Cửu Nguyệt Hi đã bị chê bai thảm hại.

Không những thế, có thông tin cho rằng biên kịch chịu trách nhiệm chính cho Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao là Dương Thiên Tử - người nằm trong ê-kíp phim Dĩ Ái Vi Doanh. Dự án của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tưởng chừng sẽ thành công rực rỡ nào ngờ cũng hứng chịu vô số gạch đá vì tình tiết phim vô lý, lời thoại sến súa, lỗi thời,... 

Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có nguy cơ 'flop dập mặt' vì lý do này - Ảnh 5
Biên kịch chịu trách nhiệm chính cho Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao là Dương Thiên Tử - người nằm trong ê-kíp phim Dĩ Ái Vi Doanh.

Chính vì thế, người hâm mộ của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đang sợ rằng Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao sẽ có kết cục giống như Khói Lửa Nhân Gian Của TôiDĩ Ái Vi Doanh. Tuy nhiên vì phim vẫn chưa lên sóng nên chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì. 

Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có nguy cơ 'flop dập mặt' vì lý do này - Ảnh 6
Người hâm mộ của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đang sợ rằng Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao sẽ có kết cục giống như Khói Lửa Nhân Gian Của TôiDĩ Ái Vi Doanh. 

Em Đẹp Hơn Ánh Sao kể về Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận thủ vai) - một cô gái tài giỏi, là nhân tài khoa học kỹ thuật luôn làm việc cẩn trọng và tận tâm. Vì để thực hiện ước mơ, Kỷ Tinh đã nghỉ việc không chút do dự, sau đó cô cùng nhóm bạn đã bước vào con đường khởi nghiệp với không ít chông gai, thử thách.

Trong lúc tuyệt vọng, Kỷ Tinh đã được giám đốc Hàn Đình (Hứa Khải thủ vai) giúp đỡ. Những tưởng sẽ dễ dàng vượt qua mọi thứ thì bất ngờ thay, cùng thời điểm này, Kỷ Tinh lại "đánh mất" mối tình đã duy trì đến 7 năm dài. Nỗi đau đó đã khiến Kỷ Tinh mất đi phương hướng, may mắn là Hàn Đình và những người anh em luôn ở bên cạnh bảo vệ, giúp Kỷ Tinh tìm lại nụ cười.

Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không có 'dấu hiệu' chênh lệch tuổi tác trong poster mới của Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không có 'dấu hiệu' chênh lệch tuổi tác trong poster mới của Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Mới đây, đoàn phim Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đóng chính đã tung poster mới vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Nhiều khán giả nhận định visual nhan sắc của cả 2 không có ‘dấu hiệu’ chênh lệch tuổi tác mà vô cùng 'xứng đôi vừa lứa'.

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