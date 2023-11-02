Dương Tử lại vướng nghi vấn động chạm dao kéo, lộ gương mặt khác lạ khi tham gia show thực tế

Sao quốc tế 02/11/2023 16:31

Cư dân mạng nhận thấy gương mặt của Dương Tử có nhiều điểm nghi vấn, trông khác lạ hơn những hình ảnh trước đó của nàng tiểu hoa. 

Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình thực tế Cuộc sống tốt đẹp của chúng ta, Dương Tử đã gây ấn tượng khi diện chân váy xếp ly trông rất cá tính nhưng cũng không kém phần trẻ trung, năng động. Tuy nhiên, thông qua một vài khoảnh khắc được dân tình cắt ra từ trong chương trình, gương mặt của Dương Tử lại để lộ nhiều dấu hiệu thiếu tự nhiên. 

Dương Tử lại vướng nghi vấn động chạm dao kéo, lộ gương mặt khác lạ khi tham gia show thực tế - Ảnh 1Dương Tử lại vướng nghi vấn động chạm dao kéo, lộ gương mặt khác lạ khi tham gia show thực tế - Ảnh 2

Cụ thể, trong một vài khoảnh khắc từ góc quay trên cao, có thể thấy gò má của cô có phần sưng lên, khi cười trông thiếu tự nhiên. Đặc biệt đôi môi của cô nàng cũng sưng phồng lên. Chưa kể, khán giả cũng thấy phần sóng mũi của mỹ nhân Trường Tương Tư có nhiều điểm khác lạ, trông rõ ràng cao hơn những hình ảnh trước đó của nàng tiểu hoa. 

Dương Tử lại vướng nghi vấn động chạm dao kéo, lộ gương mặt khác lạ khi tham gia show thực tế - Ảnh 3

Dương Tử lại vướng nghi vấn động chạm dao kéo, lộ gương mặt khác lạ khi tham gia show thực tế - Ảnh 4

Ngay sau khi chương trình thực tế mới được phát sóng, nhiều cư dân mạng bắt đầu bàn tán xôn xao. Hầu hết nhiều người cho biết đây là tác dụng phụ của phẫu thuật khiến gương mặt của cô thiếu tự nhiên, cứng đơ khi lên hình. 

Là một trong những tiểu hoa được công nhận về diễn xuất ổn định nhưng điểm yếu của Dương Tử lại là ngoại hình không được nổi bật. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng vướng nghi vấn động chạm dao kéo vì loạt ảnh xuất hiện với gương mặt cứng đơ, thiếu tự nhiên. 

Dương Tử lại vướng nghi vấn động chạm dao kéo, lộ gương mặt khác lạ khi tham gia show thực tế - Ảnh 5

Dương Tử sinh năm 1992 tại Bắc Kinh, là một trong những tiểu hoa đán thế hệ 9X của showbiz Hoa ngữ. Nổi tiếng từ nhỏ, 18 tuổi được nhận vào học ở Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Dương Tử hiện sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng, thể hiện được khả năng diễn xuất tốt như Tru tiên: Thanh vân chí, Hoan lạc tụng, Thiên kê chi bạch xà truyền thuyết, Hương mật tựa khói sương...

Trong năm 2023, mỹ nhân 9x gây ấn tượng và đại thắng khi 1 lúc đảm nhận hai vai trong Trường Tương Tư: Văn Tiểu Lục (nam) và Tiểu Yêu (nữ). Việc một diễn viên đóng hai vai không phải hiếm nhưng cũng không hề dễ dàng. Bản thân Dương Tử đã chủ động điều chỉnh trang phục, makeup và biểu cảm, hành động rất nhiều để cho ra một vai nam nhân chân thực nhất, sinh động nhất.

Dương Tử lại vướng nghi vấn động chạm dao kéo, lộ gương mặt khác lạ khi tham gia show thực tế - Ảnh 6Dương Tử lại vướng nghi vấn động chạm dao kéo, lộ gương mặt khác lạ khi tham gia show thực tế - Ảnh 7

Phần 1 Trường Tương Tư đã kết thúc từ hồi cuối tháng 8, nhưng dư âm của phim và các diễn viên đã để lại vẫn còn đọng nguyên vẹn, không hề vơi đi một chút nào. Hiện, người hâm mộ đang rất mong đợi nữ diễn viên trở lại với phần 2 của Trường Tương Tư sẽ ấn tượng hơn nữa. 

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