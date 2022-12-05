Dùng tiết mục nhạy cảm để kêu gọi từ thiện, TVB nhận về 'mưa' chỉ trích

Sao quốc tế 05/12/2022 17:15

Tiết mục từ thiện quy tụ sự có mặt của 3 Hoa hậu, Á hậu Hong Kong do TVB tổ chức mới đây nhận về nhiều phản ứng không mấy tích cực.

Trang Sinchew đưa tin, mới đây một chương trình truyền hình gây quỹ từ thiện do TVB tổ chức đã nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ khán giả. Theo đó, tiết mục có mặt của 3 Hoa hậu, Á hậu Hong Kong gồm Hà Bái Gia, Lý Chỉ Tình và Trần Ý Đức bị nhiều người chỉ trích.

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Cụ thể, trong tiết mục này, Hà Bái Gia, Lý Chỉ Tình và Trần Ý Đức diện áo lót thể thao và quần ngắn trong tiết trời đông lạnh giá chỉ có -12 độ C và ngồi vào một thùng gỗ. Sau đó, 3 người đẹp bị dội nước đá lạnh lên người liên tục trong vòng 2 phút khiến họ run rẩy không ngừng. Kết thúc, tiết mục thu về 25.700 USD (gần 620 triệu đồng) tiền quyên góp.

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Những người đẹp run rẩy khi phải tắm nước đá giữa trời đông -12 độ C - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, tiết mục của 3 nàng hậu bị đánh giá là phản cảm và không hề phù hợp với tính chất của một chương trình kêu gọi từ thiện. Một bình luận đáng chú ý: "Tiết mục hát Kinh kịch của Uông Minh Thuyên, La Gia Anh thu gần 500.000 USD (gần 12 tỷ đồng), còn của nhóm người đẹp Hong Kong vỏn vẹn 25.700 USD. Điều này chứng minh nghệ thuật chân chính vẫn được yêu mến hơn trò lợi dụng hình ảnh gợi cảm của phụ nữ để câu kéo khán giả".

Hiện tại, TVB chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tiết mục gây tranh cãi này.

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Super Trio Returns do Tăng Chí Vỹ làm MC cũng nhận về nhiều chỉ trích

Trước đó, TVB từng nhiều lần vướng vào các ồn ào khi sản xuất và phát sóng các chương trình phản cảm như tiết mục 50 người mẫu nội y nhảy trên sóng trực tiếp nhân lễ Khánh đài ngày 19/11. Hay chương trình Super Trio Returns do Tăng Chí Vỹ - Tổng giám đốc đài - làm MC cũng bị chỉ trích vì thiết lập nhiều trò chơi không tiết chế sự động chạm cơ thể nam nữ và thường quay cận vào thân thể phụ nữ dù cho không cần thiết.

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Từ khóa:   TVB Hoa hậu Hong Kong sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

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