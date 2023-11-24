Dù không sở hữu dàn diễn viên đỉnh lưu, Khánh Dư Niên 2 vẫn liên tiếp phá kỷ lục, khó phim cổ trang nào vượt qua được

Dự án cổ trang Khánh Dư Niên đang được người người nhà nhà ngóng chờ phần 2.

Dù không sở hữu diễn viên đỉnh lưu, lưu lượng cao vươn tầm thế giới nhưng sức hút mà Khánh Dư Niên mang lại khó có dự án nào có thể vượt qua được. Hiện tại, phần 2 của bộ phim vẫn được người người nhà nhà đón chờ, mong ngóng từng ngày. Dù không sở hữu diễn viên đỉnh lưu, lưu lượng cao vươn tầm thế giới nhưng sức hút mà Khánh Dư Niên mang lại khó có dự án nào có thể vượt qua được. Tính đến ngày 23/11, Khánh Dư Niên mùa 2 chính thức phá mốc 8 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tencent, một con số chỉ mất vài tháng ngắn ngủi đã đạt được.

Sau khi ra mắt mùa 1 vào năm 2019, Khánh Dư Niên đã mất thêm 4 năm trời ròng rã mới có thể quay tiếp mùa 2. Và sau nhiều lần lỡ hẹn với khán giả, Khánh Dư Niên đã chính thức chào sân, gia nhập đường đua vào năm 2024. Từ khi ghi hình những thước phim đầu tiên, mọi người vẫn đặc biệt quan tâm và để mắt tới siêu phẩm này. Khánh Dư Niên mùa 2 chính thức phá mốc 8 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tencent. Không chỉ liên tục phá mốc lượt đặt trước, kể từ khi phát sóng mùa 1, bộ phim đã được đánh giá 8.0 với hơn 19.000 lượt đánh giá chỉ sau “ 2 ngày công chiếu”, hầu hết là 4 sao và 5 sao. Đây là thành tích khó có bộ phim nào làm được, thậm chí bom tấn Trần Tình Lệnh cũng phải mất nhiều năm ròng rã có được điểm số 8.3 như hiện tại.

Kể từ khi phát sóng mùa 1, bộ phim đã được đánh giá 8.0 với hơn 19.000 lượt đánh giá chỉ sau “ 2 ngày công chiếu”, hầu hết là 4 sao và 5 sao. Hiện tại, nhiều khán giả tin rằng chỉ cần thêm thắt kịch bản một cách hợp tình hợp lý, cộng thêm diễn xuất 'xuất thần' của dàn cast chính thì ngày mùa 2 'đại bạo' chắc chắn nằm trong tầm tay. Trong mùa 2, ngoại trừ Tiêu Chiến (vai phụ Ngôn Băng Vân) không tham gia thì các diễn viên chủ lực vẫn giữ nguyên vẹn như mùa 1 gồm Trương Nhược Quân, Lý Thấm, Lý Thuần, Tân Chỉ Lôi, Trần Đạo Minh,... Bên cạnh đó, phần 2 còn có thêm sự góp mặt của Mao Hiểu Đồng, Kim Thần, Vương Sở Nhiên. Tiêu Chiến được xác nhận không tham gia mùa 2. Phần 2 còn có thêm sự góp mặt của Mao Hiểu Đồng, Kim Thần, Vương Sở Nhiên. Khánh Dư Niên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Miêu Nị, lấy bối cảnh những năm cuối nhà Đông Tấn, tướng quốc công Lưu Dụ soán vị thành Vũ Đế. Giữa huyết chiến, chỉ có đứa bé do hoàng phi Diệp Khinh Minh sinh ra may mắn thoát nạn. Thượng thư Phạm Kiến đem đứa nhỏ về thu dưỡng, đặt tên là Phạm Nhàn. Phạm Nhàn năm 18 tuổi, bắt đầu bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành mưu quyền trong cung, đồng thời cũng trở thành vị quan tài ba giải quyết nhiều vụ án nan giải. Khánh Dư Niên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Miêu Nị.

Khánh Dư Niên 2 của Lý Thấm và Trương Nhược Quân tung loạt ảnh nhân dịp đóng máy khiến dân tình phấn khích Mới đây, dự án Khánh Dư Niên 2 của Lý Thấm và Trương Nhược Quân tung loạt ảnh nhân dịp đóng máy khiến dân tình phấn khích.

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