Dàn mỹ nhân cổ trang Cbiz 'so kè' nhan sắc năm 20 tuổi

Sao quốc tế 20/02/2022 10:40

Mới đây, trang Sohu đã có bài so kè nhan sắc của những mỹ nhân cổ trang nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ vào năm 20 tuổi.

Châu Tấn

Châu Tấn là một trong Tứ Đại Hoa Đán của làng phim Hoa ngữ (3 người còn lại là Từ Tịnh Lôi, Triệu Vy, Chương Tử Di). Năm 20 tuổi, nữ diễn viên luôn toát lên sự xinh đẹp của một nàng thiếu nữ. Gương mặt sáng, đôi mắt thông minh và chiếc cằm V-line chính là những nét nổi bật nhất của người đẹp.

chau tan

Hiện tại, càng có tuổi thì nhan sắc của nàng "kế hậu" càng mặn mà, cuốn hút. Châu Tấn được phong tặng danh hiệu thần đồng diễn xuất, chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ hút khán giả trôi theo dòng cảm xúc của mình.

Đổng Khiết 

So về nhan sắc và kỹ năng diễn xuất, Đổng Khiết không thua kém họ. Thuở đôi mươi, nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, đôi mắt to tròn và sống mũi dọc dừa đẹp như tượng tạc khiến khán giả ấn tượng khôn nguôi.

dong khiét

Đổng Khiết đã thắng vụ kiện bị xúc phạm danh dự nhân phẩm sau hơn 1 năm đệ đơn và được bồi thường 160.000 tệ. Được biết vào tháng 1/2018, hai blogger họ Trịnh và họ Trương đã đăng tải thông tin cho biết năm xưa khi Đổng Khiết ngoại tình với Vương Đại Trị đã có thai. 

Lý Nhược Đồng

Nói về Lý Nhược Đồng, người ta sẽ nghĩ ngay đến 2 vai diễn kinh điển là Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên. Đặc biệt, vai diễn Tiểu Long Nữ mà cô hợp tác cùng Cổ Thiên Lạc trong "Thần Điêu Đại Hiệp" đã trở thành phiên bản kinh điển nhất. Chính vai diễn Tiểu Long Nữ đã giúp cô được yêu thích vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc.

Nhan sắc năm 20 tuổi của Lý Nhược Đồng gây ấn tượng với làn da trắng ngần, dịu dàng khiến nhiều người phải ghen tị. Đường nét trên gương mặt nữ diễn viên khi ấy rất thanh tú, thuần khiết.

ly nhuoc dong

Ở thời điểm 55 tuổi cô vẫn giữ được sắc vóc như thời con gái thì không khó để hình dung năm 20 tuổi cô đẹp như thế nào.

Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như năm 20 tuổi thật sự xinh đẹp như hoa như ngọc, khiến người ta muốn chở che. Đôi mắt to và sáng, làn da sáng mịn, cặp má lúm đồng tiền duyên dáng của nàng "Hạ Tử Vy" khi ấy đúng là khuynh quốc khuynh thành.

lam tam nhu

Có thể nói, dù rằng tham gia làng giải trí hơn 20 năm qua nhưng Lâm Tâm Như không hề mất đi độ hot, trái ngược lại, cả sự nghiệp lẫn tình duyên của cô đều suôn sẻ, nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía truyền thông và người hâm mộ.

Vương Diễm

Đứng ở vị trí cuối cùng trong danh sách này là nàng "Tình Nhi" Vương Diễm. Những tạo hình cổ trang năm 20 tuổi của cô vừa ngọt ngào, vừa xinh đẹp, chỉ cần nhìn một lần là ấn tượng mãi không phai.

vuong diem

Sau khi kết hôn với tỷ phú Vương Chí Tài, người đẹp sinh năm 1974 lui về ở ẩn dù sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Bẵng đi một thời gian khi ông xã vướng vào các cáo buộc bài bạc, Vương Diễm gần đây đã trở lại phim trường. 

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Mới đây, truyền thông Trung Quốc bất ngờ chia sẻ hình ảnh được cho là nữ minh tinh Châu Tấn dẫn bạn trai kém 13 tuổi về ra mắt bố mẹ của mình.

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Từ khóa:   Châu Tấn Đổng Khiết Lý Nhược Đồng Lâm Tâm Như sao Hoa ngữ

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