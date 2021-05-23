Cái chết "bất thường" của Á hậu Philippines trong khách sạn khiến từng nhiều người căm phẫn và mong muốn tìm ra sự thật. Cuối cùng, phía cảnh sát cũng đã có kết luận.

Sau 5 tháng điều tra về vụ án chấn động Á hậu Philippines - Christine Dacera tử vong bất thường tại khách sạn vào đêm giao thừa 2021, phía cảnh sát cũng đưa kết luận cuối cùng. Nguyên nhân tử vong của cựu Á hậu Philippines là do vỡ phình động mạch chủ.

Cái chết của cựu Á hậu Philippines - Christine Dacera gây ra 'chấn động' lớn cho người hâm mộ

Sau bữa tiệc mừng năm mới vào ngày 1/1/2021, Christine Dacera (24 tuổi) đã qua đời bất ngờ và đầy bí ẩn khi tham gia cùng 11 người bạn, tất cả đều là nam giới, tại một khách sạn ở Philippines. Qua quá trình điều tra, cảnh sát phủ nhận việc cô bị hãm hiếp và bạo hành trước khi qua đời như cũng nghi ngờ ban đầu.

Đầu tháng 3 vừa rồi, cảnh sát cũng đã thông báo khép lại quá trình điều tra nguyên nhân cái chết của Christine Dacera. Song, gia đình của cựu Á hậu Philippines không đồng tình với phán quyết này vì tin rằng, con gái họ đã bị đầu độc và bị hãm hiếp trước khi qua đời.

Sau 5 tháng điều tra, cơ quan chức năng Philippines xác định Christine Dacera tử vong không phải là do bị hiếp dâm hay ngộ sát

Cuối cùng sau 5 tháng điều tra, mới đây Viện kiểm sát thành phố Makati cũng đã đưa ra kết luận cuối cùng của vụ việc. Kiểm sát viên Joan Santillan cho biết: "Chúng tôi xóa bỏ mọi nghi vấn vụ việc có liên quan đến hiếp dâm và sát hại, xóa bỏ mọi nghi ngờ đối với 11 nghi can vì không tìm được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh các cáo buộc."

Á hậu Philippines bị cưỡng hiếp tập thể đến chết: 2 nghi phạm lên tiếng, mẹ nạn nhân cầu cứu Tổng thống Cái chết của tiếp viên hàng không kiêm Á hậu Christine Angelica Dacera ở tuổi 24 gây ra làn sóng phẫn nộ và đau buồn trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-co-ket-luan-cuoi-cung-ve-cai-chet-bat-thuong-cua-a-hau-philippines-gay-chan-dong-the-gioi-406143.html