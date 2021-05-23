Cái chết "bất thường" của Á hậu Philippines trong khách sạn khiến từng nhiều người căm phẫn và mong muốn tìm ra sự thật. Cuối cùng, phía cảnh sát cũng đã có kết luận.
- Á hậu Philippines nghi bị 11 gã đàn ông hiếp dâm tập thể đến chết, bức ảnh tiệc tùng trước đó gây phẫn nộ
- Diễn biến mới vụ á hậu nghi bị cưỡng hiếp tập thể đến chết: Nghi phạm khẳng định đồng tính
Sau 5 tháng điều tra về vụ án chấn động Á hậu Philippines - Christine Dacera tử vong bất thường tại khách sạn vào đêm giao thừa 2021, phía cảnh sát cũng đưa kết luận cuối cùng. Nguyên nhân tử vong của cựu Á hậu Philippines là do vỡ phình động mạch chủ.
Sau bữa tiệc mừng năm mới vào ngày 1/1/2021, Christine Dacera (24 tuổi) đã qua đời bất ngờ và đầy bí ẩn khi tham gia cùng 11 người bạn, tất cả đều là nam giới, tại một khách sạn ở Philippines. Qua quá trình điều tra, cảnh sát phủ nhận việc cô bị hãm hiếp và bạo hành trước khi qua đời như cũng nghi ngờ ban đầu.
Đầu tháng 3 vừa rồi, cảnh sát cũng đã thông báo khép lại quá trình điều tra nguyên nhân cái chết của Christine Dacera. Song, gia đình của cựu Á hậu Philippines không đồng tình với phán quyết này vì tin rằng, con gái họ đã bị đầu độc và bị hãm hiếp trước khi qua đời.
Cuối cùng sau 5 tháng điều tra, mới đây Viện kiểm sát thành phố Makati cũng đã đưa ra kết luận cuối cùng của vụ việc. Kiểm sát viên Joan Santillan cho biết: "Chúng tôi xóa bỏ mọi nghi vấn vụ việc có liên quan đến hiếp dâm và sát hại, xóa bỏ mọi nghi ngờ đối với 11 nghi can vì không tìm được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh các cáo buộc."