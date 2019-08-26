Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ của ‘ba vị vua triều Thanh’ Chung Hán Lương – Ngô Kỳ Long – Nhiếp Viễn

Sao quốc tế 26/08/2019 17:26

Nam diễn viên Chung Hán Lương đã có cuộc hội ngộ đầy bất ngờ với Ngô Kỳ Long và Nhiếp Viễn trong một sự kiện gần đây.

Mới đây những nam diễn viên hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ Chung Hán Lương – Ngô Kỳ Long Nhiếp Viễn đã có buổi gặp gỡ đầy thú vị trong một sự kiện.

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Mặc dù đều đã là những 'ông chú' của làng giải trí Hoa ngữ nhưng Chung Hán Lương - Ngô Kỳ Long - Nhiếp Viễn vẫn được rất nhiều người ái mộ

Điều đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên Chung Hán Lương từng vào vai hoàng đế Khang Hy trong bộ phim “Tân Lộc Đỉnh Ký”, Ngô Kỳ Long từng hóa thân thành hoàng đế Ung Chính trong bộ phim truyền hình ăn khách “Bộ Bộ Kinh Tâm” còn Nhiếp Viễn từng thành công với nhân vật Càn Long trong “Diên Hi Công Lược”. Cư dân mạng xứ Trung nói vui rằng đây chính là cuộc hội ngộ của ba ông cháu trong triều đại nhà Thanh.

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Ít ai tin rằng nam diễn viên Chung Hán Lương đã 45 tuổi
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Từ sau khi Lưu Thi Thi mang thai và sinh con, Ngô Kỳ Long bị cho là 'xuống sắc' khá nhiều
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Ở tuổi 41 Nhiếp Viễn vẫn bị cho là già hơn đàn anh Chung Hán Lương
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Chung Hán Lương từng vào vai Khang Hy trong bộ phim 'Tân Lộc Đỉnh Ký'
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Ngô Kỳ Long ghi dấu ấn với vai diễn Ung Chính trong 'Bộ Bộ Kinh Tâm'
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Sự nghiệp của Nhiếp Viễn vô cùng thuận lợi sau thành công của 'Diên Hi Công Lược'

Mặc dù đã 45 tuổi nhưng Chung Hán Lương vẫn được đánh giá là vô cùng trẻ trung. Nếu so sánh với Nhiếp Viễn mới 41 tuổi thì Chung Hán Lương thậm chí trông còn trẻ hơn. Còn Ngô Kỳ Long, sau khi Lưu Thi Thi mang thai và sinh con, anh đã già đi khá nhiều so với trước đây. Tuy đã là những "ông chú" của làng giải trí, Chung Hán Lương - Ngô Kỳ Long - Nhiếp Viễn vẫn nhận được rất nhiều yêu mến từ người hâm mộ.

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Từ khóa:   Ngô Kỳ Long Nhiếp Viễn Diên Hi Công Lược

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