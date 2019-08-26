Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ của ‘ba vị vua triều Thanh’ Chung Hán Lương – Ngô Kỳ Long – Nhiếp Viễn

Nam diễn viên Chung Hán Lương đã có cuộc hội ngộ đầy bất ngờ với Ngô Kỳ Long và Nhiếp Viễn trong một sự kiện gần đây.
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Mới đây những nam diễn viên hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ Chung Hán Lương – Ngô Kỳ Long – Nhiếp Viễn đã có buổi gặp gỡ đầy thú vị trong một sự kiện.
Điều đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên Chung Hán Lương từng vào vai hoàng đế Khang Hy trong bộ phim “Tân Lộc Đỉnh Ký”, Ngô Kỳ Long từng hóa thân thành hoàng đế Ung Chính trong bộ phim truyền hình ăn khách “Bộ Bộ Kinh Tâm” còn Nhiếp Viễn từng thành công với nhân vật Càn Long trong “Diên Hi Công Lược”. Cư dân mạng xứ Trung nói vui rằng đây chính là cuộc hội ngộ của ba ông cháu trong triều đại nhà Thanh.
Mặc dù đã 45 tuổi nhưng Chung Hán Lương vẫn được đánh giá là vô cùng trẻ trung. Nếu so sánh với Nhiếp Viễn mới 41 tuổi thì Chung Hán Lương thậm chí trông còn trẻ hơn. Còn Ngô Kỳ Long, sau khi Lưu Thi Thi mang thai và sinh con, anh đã già đi khá nhiều so với trước đây. Tuy đã là những "ông chú" của làng giải trí, Chung Hán Lương - Ngô Kỳ Long - Nhiếp Viễn vẫn nhận được rất nhiều yêu mến từ người hâm mộ.