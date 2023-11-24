Trải qua thẩm tra, Ngô Diệc Phàm đã có hành vi lợi dụng ý chí của nhiều cô gái trong tình trạng say rượu để phát sinh quan hệ tình dục và hành vì cưỡng dâm, tụ tập cưỡng dâm, mà lại còn là kẻ cầm đầu. Sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thực, thẩm phán bác bỏ Ngô Diệc Phàm chống án.

Sáng nay 24/11, tòa án nhân dân số 3 Bắc Kinh công khai phán quyết phiên tòa lần 2 về việc Ngô Diệc Phàm tội hiếp dâm. Theo đó, tòa án giữ nguyên phán quyết lần 1 - 13 năm tù, cộng với lệnh trục xuất khỏi Trung Quốc.

Trước đó vài hôm, lộ ghi âm Đô Mỹ Trúc hối hận và xin lỗi Ngô Diệc Phàm vì đã tống tiền nam diễn viên, lúc xảy ra quan hệ, Đô Mỹ Trúc đã thích nam thần họ Ngô.

Cụ thể, Đô Mỹ Trúc cho biết không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào chứng minh Ngô Diệc Phàm lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, cô vẫn cố tình đe dọa, đòi Ngô Diệc Phàm số tiền bịt miệng lên đến 8 triệu NDT (27 tỷ đồng).

Theo lời kể của Đô Mỹ Trúc, Ngô Diệc Phàm rất hoảng loạn khi nghe cô khẳng định đang nắm trong tay chứng cứ phạm pháp của y. Dù vậy, Ngô Diệc Phàm vẫn không đồng ý đưa tiền. Không đạt được mục đích, Đô Mỹ Trúc quyết định hạ bệ Ngô Diệc Phàm bằng cách tố cáo y tấn công tình dục nhiều người phụ nữ.

Sau đó, họ Từ - người từng giúp đỡ Đô Mỹ Trúc viết bài tố cáo hành vi phạm pháp của Ngô Diệc Phàm - cũng bất ngờ "quay xe", cáo buộc hot girl này nói dối để đổ oan cho cựu nghệ sĩ.

Theo họ Từ, Đô Mỹ Trúc tự nguyện quan hệ tình dục với Ngô Diệc Phàm, không phải bị chuốc rượu, cưỡng bức như cô gái này nói với truyền thông. Không những vậy, Đô Mỹ Trúc còn bị đặt chuyện Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp 8 nạn nhân ở tuổi vị thành niên.

Vụ việc hiện gây bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Dư luận chỉ trích Đô Mỹ Trúc dối trá, mới ngoài 20 tuổi đã có thủ đoạn nham hiểm. Nhiều người cũng yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, trừng phạt hành vi tống tiền của hot girl này.

Vụ scandal của Ngô Diệc Phàm được đánh giá nghiêm trọng và “rúng động” showbiz Hoa ngữ từ trước tới nay.

Sự việc bắt nguồn khi hot girl Đô Mỹ Trúc tố anh này có mối quan hệ với nhiều người cùng lúc, là tay “săn gái” thứ thiệt chuyên lừa gạt “lên giường” với những cô gái xinh đẹp trong cộng đồng fan. Ngay sau đó, Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát Bắc Kinh điều tra bắt giữ vì có dấu hiệu dính líu ma tuý, môi giới tình dục, nghiêm trọng nhất là cáo buộc cưỡng bức phụ nữ và trẻ dưới vị thành niên.

Trước loạt bê bối, cựu thành viên nhóm nhạc nhà SM bị đồng loạt 15 nhãn hàng trong và ngoài chấm dứt hợp đồng, bao gồm cả các thương hiệu cao cấp toàn cầu như Louis Vuitton, Porsche, BVLGARI... Truyền thông Trung Quốc ước tính con số lên tới 400 triệu tệ (1.400 tỷ đồng).

Tiếp đến, Uỷ ban Công tác Thanh niên thuộc Hiệp hội Sản xuất phim truyền hình Trung Quốc đã ra văn bản quyết định yêu cầu các đơn vị tạm dừng hợp tác với nam diễn viên.

Weibo chính thức đóng cửa 108 super topic (nhóm dành cho người hâm mộ), 789 group chat có liên quan đến tài tử họ Ngô. Việc "phong sát" (cấm sóng, cấm hợp tác) toàn diện và triệt để đã chặn đứng sự nghiệp nghệ thuật của ngôi sao sinh năm 1990.