Bạn tù tiết lộ cuộc sống bất ngờ của Ngô Diệc Phàm: Vẫn đam mê sáng tác nhạc, nhiệt tình tham gia văn nghệ

Đời sống của Ngô Diệc Phàm trong tù mới đây được tiết lộ khiến nhiều người bất ngờ. Nam diễn viên sáng tác những bài hát mang năng lượng tích cực và tham gia các chương trình văn nghệ cùng những tù nhân khác.

Mới đây, trang QQ đưa tin, 1 người đàn ông vừa bị bắt tạm giam do say rượu, khi vào tù, người này đã tình cờ gặp Ngô Diệc Phàm và tiết lộ thông tin về cuộc sống trong tù của nam ca sĩ. Theo đó, hiện tại Ngô Diệc Phàm ở chung phòng giam với nhiều người, sử dụng chung nhà tắm, nhà vệ sinh, không được đối xử đặc biệt. Nam ca sĩ thỉnh thoảng gặp gỡ luật sư để bàn về diễn biến của vụ kháng cáo. Ngày thường Ngô Diệc Phàm sẽ phải làm công việc may mặc. Ngoài ra, nhân chứng còn cho biết hiện Ngô Diệc Phàm đã được để tóc dài, không bị cạo trọc, nam ca sĩ còn chơi bóng rổ với các tù nhân khác.

Ngoài ra, trong thời gian ở trại giam, Ngô Diệc Phàm cũng sáng tác bài hát mang năng lượng tích cực, và nhiệt tình tham gia một số hội diễn văn nghệ cùng các bạn tù.

Trước đó, sau thời gian dài điều tra và xét xử, mỹ nm họ Ngô chính thức bị tuyên mức án 13 năm tù giam về tội danh hiếp dâm và một số tội danh liên quan đến tình dục khác. Ngoài ra, cựu idol nhà SM còn phải nộp phạt gần 2.000 tỉ đồng vì tội trốn thuế. Vì mang quốc tịch Canada nên sau khi bị trục xuất về nước sau 13 năm tù, Ngô Diệc Phàm có thể bị thi hành bản án thiến hóa học. Đây là một phần của luật Canada quy định đối với tội phạm tình dục có liên quan đến trẻ vị thành niên. Và hiện nay Canada cũng là một trong những nước tích cực thực thi luật này. Ngô Diệc Phàm ra mắt với tư cách thành viên của nhóm EXO và EXO-M vào năm 2012. Năm 2014, anh đệ đơn kiện SM Entertainment để chấm dứt hợp đồng độc quyền và rời nhóm. Sau đó, Ngô Diệc Phàm trở về Trung Quốc hoạt động như ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, gặt hái thành công lớn. Tuy nhiên, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của nam thần tượng chính thức chấm dứt kể từ khi vướng bê bối gây rúng động làng giải trí hoa ngữ.

Ghế ngồi phiên tòa của Ngô Diệc Phàm được rao bán: Bỏ hơn 26 triệu có cả luật sư đưa đến tận chỗ ngồi? Netizen không khỏi xôn xao khi xuất hiện quảng cáo rao bán ghế ngồi xem Ngô Diệc Phàm bị xét xử trước tòa với mức giá 8000 NDT (Gần 26,5 triệu VNĐ)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-tu-tiet-lo-cuoc-song-bat-ngo-cua-ngo-diec-pham-van-am-me-sang-tac-nhac-nhiet-tinh-tham-gia-van-nghe-626849.html