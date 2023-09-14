Con gái cưng nhà Vu Chính ngồi không cũng dính đạn, gặp biến lớn sau ồn ào trốn thuế của Tưởng Y Y

Sao quốc tế 14/09/2023 22:31

Tái xuất sau thời gian dài ở ẩn, Ngô Cẩn Ngôn vào vai nữ chính trong bộ phim cổ trang Mặc Vũ Vân Gian. Tuy nhiên khi phim vừa quay xong dự án này lại bất ngờ gặp biến lớn và có nguy cơ không thể lên sóng.

Mặc Vũ Vân Gian là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đích gả thiên kim của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Phim có sự tham gia của loạt diễn viên. Trong đó, đình đám nhất phải kể đến Ngô Cẩn Ngôn - gà cưng của Vu Chính.

Con gái cưng nhà Vu Chính ngồi không cũng dính đạn, gặp biến lớn sau ồn ào trốn thuế của Tưởng Y Y - Ảnh 1

Bộ phim có nội dung xoay quanh Tiết Phương Phỉ, là con gái của một quan lại nhỏ, tài mạo song toàn, từ năm mười sáu tuổi đã nổi danh khắp kinh thành. Cùng năm ấy nàng được gả cho lang quân như ý, hai vợ chồng ân ái hòa thuận. Ba năm sau ngày thành thân, lang quân của Tiết Phương Phỉ đỗ Trạng Nguyên. Tuy nhiên, vì ham muốn quyền lực, lang quân của Tiết Phương Phỉ đã hãm hại cô thân bại danh liệt. 

Vì để rửa sạch nỗi oan cho phụ thân, cô đã đổi thân phận trở thành thiên kim tiểu thư, chờ cơ hội kết thân với kẻ thù. Khi đó, cô vô tình rơi vào âm mưu của hoàng thất Bắc Yến đồng thời kết thân với quốc công Cơ Hành. Dự án do Vu Chính đảm nhận vai trò nhà sản xuất, đạo diễn là Lữ Hạo Cát Cát.

Trong phim, Ngô Cẩn Ngôn đảm nhận vai nữ chính Tiết Phương Phỉ. Do dự án được Vu Chính làm nhà sản xuất nên nhiều cư dân mạng đánh giá đây là cơ hội Vu Chính sử dụng để nâng đỡ cho "gà nhà".

Sau hơn 2 năm, Ngô Cẩn Ngô đã trở lại với việc làm phim. Trước đó, cô hoàn toàn không tham gia dự án phim nào kể từ giữa năm 2021. Hồi đầu năm 2022, một dự án phim của Ngô Cẩn Ngôn là Thượng thực được phát sóng. Tuy nhiên, đây là bộ phim đã thực hiện từ cuối năm 2020.

Con gái cưng nhà Vu Chính ngồi không cũng dính đạn, gặp biến lớn sau ồn ào trốn thuế của Tưởng Y Y - Ảnh 2

Đây được xem là tác phẩm trở mình của Ngô Cẩn Ngôn sau một thời gian tụt dốc, im hơi lặng tiếng. Ngô Cẩn Ngôn tiết lộ, để có thể hoàn thành vai diễn của mình một cách tốt nhất, cô đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ như học về các nghi lễ cổ xưa, tập luyện võ thuật…

Tuy nhiên, khi phim vừa quay xong lại bất ngờ gặp biến lớn và có nguy cơ không thể lên sóng. Nguyên nhân là bởi nữ phụ Tưởng Y Y của phim bất ngờ vướng vào bê bối trốn thuế sau Tống Tổ Nhi không lâu. Dù đã đưa ra văn bản thanh minh, thế nhưng nhiều người vẫn tỏ ý không tin tưởng.

Con gái cưng nhà Vu Chính ngồi không cũng dính đạn, gặp biến lớn sau ồn ào trốn thuế của Tưởng Y Y - Ảnh 3

Cụ thể, phía Studio cho biết từ năm 2016 - 2021, toàn bộ tài chính của studio đều do công ty cũ của Tưởng Y Y - công ty môi giới văn hóa Cửu Hòa quản lý. Công ty Cửu Hòa đã dùng mánh khoé để gạ gẫm mẹ Tưởng Y Y thành lập studio vì lúc đó Y Y vẫn đang là trẻ vị thành niên, tuy nhiên mọi quyền hành và giấy tờ liên quan thì vẫn do công ty này nắm.

Khi được hỏi về vấn đề thuế, công ty Cửu Hòa luôn tìm cách trì hoãn, trốn tránh và không đưa ra câu trả lời trực tiếp nào. Mãi đến cuối năm 2021, studio Tưởng Y Y mới chính thức được nắm quyền quản lý tài chính. Sau khi nhận được giấy báo từ Cục Thuế, phía Tưởng Y Y đã tích cực kiểm tra và đi nộp bù ngay sau đó.

Như vậy theo phản hồi từ phía nữ diễn viên sinh năm 2001, cô không có mập mờ chuyện thuế, đồng thời cũng công khai minh bạch nộp bù.

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