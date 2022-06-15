'Chú lùn TVB' Vương Tổ Lam tình tứ với vợ hoa hậu

Nam tài tử Vương Tổ Lam và bà xã Lý Á Nam thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau lên mạng xã hội.

Mới đây, Lý Á Nam thông quan trang cá nhân của mình đã chia sẻ loạt ảnh của cô và ông xã Vương Tổ Lam tình cảm tay trong tay đi dạo bên bờ sông. Cặp đôi mặc trang phục đỏ giống nhau, thể hiện tình cảm gắn kết. Hiện hai vợ chồng và 2 cô con gái của họ đang sống tại Đại lục. Vương Tổ Lam và Lý Á Nam vẫn vô cùng hạnh phúc sau 7 năm hôn nhân - Ảnh: Internet Cuộc hôn nhân 7 năm của Vương Tổ Lam và Lý Á Nam bình dị, kín đáo nhưng vô cùng hạnh phúc. Tưởng chừng việc ngoại hình chênh lệch sẽ tạo ra mâu thuẫn cho cặp đôi nhưng cả hai lại vô cùng tâm đầu ý hợp.

Theo thông tin từ Sina, Vương Tổ Làm từng đảm nhận chức vụ giám đốc sáng tạo tại đài TVB, tuy nhiên anh đã thôi việc và sang Đại lục để tìm kiếm cơ hội mới vào đầu năm nay. Hai vợ chồng và các con đang sống tại Đại lục - Ảnh: Internet Trong một cuộc phỏng vấn, Vương Tổ Lam chia sẻ, gia đình anh đang dần quen với văn hóa tại Trường Sa, Hồ Nam - nơi họ đang sinh sống. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang là nhà sản xuất của một số chương trình.

Về phía Lý Á Nam, hiện cô đang đảm nhận vai trò nội trợ toàn thời gian, cô chăm lo cho gia đình để ông xã an tâm phát triển sự nghiệp. Vương Tổ Lam nói anh luôn ủng hộ vợ quay lại với sự nghiệp, cô cũng chia sẻ rằng bản thân đang cân nhắc những định hướng sự nghiệp phù hợp với bản thân. Vương Tổ Lam ủng hộ vợ quay lại với con đường nghệ thuật - Ảnh: Internet Với chiều cao 1,63 mét, Vương Tổ Lam được gọi là "chú lùn TVB". Anh là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim của nhà đài này như Đại Náo Thiên Trúc, Ba Điều Ước Của Quỷ, Vương Bài Đối Vương Bài, Cẩm Tú Lương Duyên,... Vì chiều cao chênh lệch của mình mà cặp đôi được ví như 'Bạch Tuyết và chú lùn' - Ảnh: Internet Trong khi đó, Lý Á Nam - bà xã của Vương Tổ Lam - từng là Hoa hậu gốc Hoa quốc tế 2005 với chiều cao 1,75 mét. Cô từng tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm như Pháp Chứng Tiên Phong 3, Cự Luân, Tuế Nguyệt Phong Vân,... Cặp đôi kết hôn vào năm 2005, vì chiều cao chênh lệch của mình mà họ được ví như "Bạch Tuyết và chú lùn".

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