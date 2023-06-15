"Chu Chỉ Nhược" Triệu Nhã Chi khiến cộng đồng mạng phát sốt với vẻ đẹp sang trọng tuổi U70 trên bìa tạp chí Việt

Sao quốc tế 15/06/2023 09:53

Triệu Nhã Chi khiến khán giả phải trầm trồ khi vẫn giữ được sức hút, nét đẹp sang trọng dường như đã bị thời gian bỏ quên.

Mới đây, minh tinh Triệu Nhã Chi - nàng Chu Chỉ Nhược đình đám trong phim Ỷ thiên đồ long ký (phiên bản 1978 của đài TVB) - thu hút sự chú ý khi lần đầu tiên xuất hiện trên ấn phẩm tháng 7 của tạp chí Harper's Bazaar Vietnam.

'Chu Chỉ Nhược' Triệu Nhã Chi khiến cộng đồng mạng phát sốt với vẻ đẹp sang trọng tuổi U70 trên bìa tạp chí Việt - Ảnh 1
Triệu Nhã Chi xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar Vietnam

Bộ ảnh của Triệu Nhã Chi do ê-kíp Hong Kong (Trung Quốc) và Mỹ thực hiện độc quyền cho tạp chí thời trang Việt Nam. Đây cũng là bộ ảnh đánh dấu sự trở lại nghệ thuật sau nhiều năm vắng bóng của Triệu Nhã Chi. Trong bộ ảnh, nữ minh tinh chọn lựa phong cách thời trang giao thoa giữa cổ điển và hiện đại.

'Chu Chỉ Nhược' Triệu Nhã Chi khiến cộng đồng mạng phát sốt với vẻ đẹp sang trọng tuổi U70 trên bìa tạp chí Việt - Ảnh 2
Nữ minh tinh chọn lựa phong cách thời trang giao thoa giữa cổ điển và hiện đại trong bộ ảnh mới

Trang phục thanh lịch, sang trọng trong không gian cổ điển làm nổi bật hình ảnh Triệu Nhã Chi. Đó là biểu tượng cho vẻ đẹp đậm chất văn hóa phương Đông mà vẫn rất trẻ trung, phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Bà Trần Nguyễn Thiên Hương - Tổng biên tập tạp chí Harper's Bazaar Vietnam - bày tỏ sự ấn tượng về sắc vóc, hình tượng sang trọng của Triệu Nhã Chi. Là người phụ nữ thành đạt qua nhiều thập kỷ, Triệu Nhã Chi luôn giữ được hình tượng đẹp trong mắt công chúng, được xem là biểu tượng "nhan sắc không tuổi" của làng giải trí Trung Quốc.

'Chu Chỉ Nhược' Triệu Nhã Chi khiến cộng đồng mạng phát sốt với vẻ đẹp sang trọng tuổi U70 trên bìa tạp chí Việt - Ảnh 3
Triệu Nhã Chi được xem là biểu tượng "nhan sắc không tuổi" của làng giải trí Trung Quốc

Ở tuổi 69, bà chăm chỉ làm việc và tập luyện thể dục thể thao. Thói quen tích cực vận động giúp nữ diễn viên tăng cường tuần hoàn máu, nhờ đó cơ thể thêm khỏe mạnh, làn da và vóc dáng giữ được sự tươi trẻ.

'Chu Chỉ Nhược' Triệu Nhã Chi khiến cộng đồng mạng phát sốt với vẻ đẹp sang trọng tuổi U70 trên bìa tạp chí Việt - Ảnh 4
Nữ diễn viên từng cho biết bà tập yoga hoặc aerobic 3-4 buổi mỗi tuần để giữ vóc dáng như hiện tại 

Triệu Nhã Chi sinh năm 1954 tại Hong Kong trong một gia đình trung lưu. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên được bố mẹ giáo dục nghiêm khắc với mong muốn con gái sau này sẽ mạnh mẽ, tự lập. Năm 19 tuổi, Triệu Nhã Chi đã nộp đơn đăng ký cuộc thi Hoa hậu Hong Kong được tổ chức lần đầu tiên. Dù chỉ dừng chân ở top 4 chung cuộc, nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng ứng xử thông minh của cô đã gây ấn tượng mạnh với khán giả lẫn truyền thông.

'Chu Chỉ Nhược' Triệu Nhã Chi khiến cộng đồng mạng phát sốt với vẻ đẹp sang trọng tuổi U70 trên bìa tạp chí Việt - Ảnh 5
Nhan sắc không tuổi của Triệu Nhã Chi 

Sở hữu dáng người mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng, Nhã Chi phù hợp khi đóng các phim cổ trang. Trong sự nghiệp của mình, cô tạo nên nhiều vai diễn kinh điển trong các tác phẩm như: Chu Chỉ Nhược trong Ỷ thiên đồ long ký (1978), Tô Dung Dung trong Sở Lưu Hương (1979), Phùng Trình Trình trong Bến Thượng Hải (1980), Bạch Tố Trinh trong Tân bạch nương tử truyền kỳ (1992)...

Triệu Nhã Chi kết hôn lần đầu năm 1975 và có 2 con trai nhưng đến năm 1982 thì hôn nhân tan vỡ. Năm 1985, nữ diễn viên kết hôn cùng doanh nhân Hoàng Cẩm Sâm rồi sinh thêm 1 con trai.

Nhan sắc không tuổi của Triệu Nhã Chi tiếp tục gây bão, netizen: 'U70 mà nhìn cứ như gái 30'

Nhan sắc không tuổi của Triệu Nhã Chi tiếp tục gây bão, netizen: 'U70 mà nhìn cứ như gái 30'

Triệu Nhã Chi tiếp tục gây bão với nhan sắc trường tồn với thời gian.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Nhã Chi nhan sắc Triệu Nhã Chi Tin tức giải trí Tin Sao bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc không tuổi của Triệu Nhã Chi tiếp tục gây bão, netizen: 'U70 mà nhìn cứ như gái 30'

Nhan sắc không tuổi của Triệu Nhã Chi tiếp tục gây bão, netizen: 'U70 mà nhìn cứ như gái 30'

Đẳng cấp top đầu lứa tiểu hoa 90, Dương Tử "vỗ mặt" Địch Lệ Nhiệt Ba

Đẳng cấp top đầu lứa tiểu hoa 90, Dương Tử "vỗ mặt" Địch Lệ Nhiệt Ba

Châu Tấn và Chương Tử Di từng sở hữu nhan sắc 'một chín một mười' nhưng giờ lại có thần thái hoàn toàn trái ngược nhau

Châu Tấn và Chương Tử Di từng sở hữu nhan sắc 'một chín một mười' nhưng giờ lại có thần thái hoàn toàn trái ngược nhau

HOT: Song Joong Ki chính thức lên chức bố, vợ Tây hạ sinh con trai đầu lòng tại Ý

HOT: Song Joong Ki chính thức lên chức bố, vợ Tây hạ sinh con trai đầu lòng tại Ý

'Ngọc nữ Hồng Kông' Trương Bá Chi khoe sắc vóc 'đỉnh của chóp', dù U50 vẫn quá trẻ đẹp

'Ngọc nữ Hồng Kông' Trương Bá Chi khoe sắc vóc 'đỉnh của chóp', dù U50 vẫn quá trẻ đẹp

Quan Hiểu Đồng khiến người hâm mộ 'tá hỏa' với ngoại hình khác lạ

Quan Hiểu Đồng khiến người hâm mộ 'tá hỏa' với ngoại hình khác lạ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu