"Chu Chỉ Nhược" Triệu Nhã Chi khiến cộng đồng mạng phát sốt với vẻ đẹp sang trọng tuổi U70 trên bìa tạp chí Việt

Triệu Nhã Chi khiến khán giả phải trầm trồ khi vẫn giữ được sức hút, nét đẹp sang trọng dường như đã bị thời gian bỏ quên.

Mới đây, minh tinh Triệu Nhã Chi - nàng Chu Chỉ Nhược đình đám trong phim Ỷ thiên đồ long ký (phiên bản 1978 của đài TVB) - thu hút sự chú ý khi lần đầu tiên xuất hiện trên ấn phẩm tháng 7 của tạp chí Harper's Bazaar Vietnam. Triệu Nhã Chi xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar Vietnam Bộ ảnh của Triệu Nhã Chi do ê-kíp Hong Kong (Trung Quốc) và Mỹ thực hiện độc quyền cho tạp chí thời trang Việt Nam. Đây cũng là bộ ảnh đánh dấu sự trở lại nghệ thuật sau nhiều năm vắng bóng của Triệu Nhã Chi. Trong bộ ảnh, nữ minh tinh chọn lựa phong cách thời trang giao thoa giữa cổ điển và hiện đại.

Nữ minh tinh chọn lựa phong cách thời trang giao thoa giữa cổ điển và hiện đại trong bộ ảnh mới Trang phục thanh lịch, sang trọng trong không gian cổ điển làm nổi bật hình ảnh Triệu Nhã Chi. Đó là biểu tượng cho vẻ đẹp đậm chất văn hóa phương Đông mà vẫn rất trẻ trung, phù hợp với cuộc sống hiện đại. Bà Trần Nguyễn Thiên Hương - Tổng biên tập tạp chí Harper's Bazaar Vietnam - bày tỏ sự ấn tượng về sắc vóc, hình tượng sang trọng của Triệu Nhã Chi. Là người phụ nữ thành đạt qua nhiều thập kỷ, Triệu Nhã Chi luôn giữ được hình tượng đẹp trong mắt công chúng, được xem là biểu tượng "nhan sắc không tuổi" của làng giải trí Trung Quốc.

Triệu Nhã Chi được xem là biểu tượng "nhan sắc không tuổi" của làng giải trí Trung Quốc Ở tuổi 69, bà chăm chỉ làm việc và tập luyện thể dục thể thao. Thói quen tích cực vận động giúp nữ diễn viên tăng cường tuần hoàn máu, nhờ đó cơ thể thêm khỏe mạnh, làn da và vóc dáng giữ được sự tươi trẻ. Nữ diễn viên từng cho biết bà tập yoga hoặc aerobic 3-4 buổi mỗi tuần để giữ vóc dáng như hiện tại Triệu Nhã Chi sinh năm 1954 tại Hong Kong trong một gia đình trung lưu. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên được bố mẹ giáo dục nghiêm khắc với mong muốn con gái sau này sẽ mạnh mẽ, tự lập. Năm 19 tuổi, Triệu Nhã Chi đã nộp đơn đăng ký cuộc thi Hoa hậu Hong Kong được tổ chức lần đầu tiên. Dù chỉ dừng chân ở top 4 chung cuộc, nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng ứng xử thông minh của cô đã gây ấn tượng mạnh với khán giả lẫn truyền thông. Nhan sắc không tuổi của Triệu Nhã Chi Sở hữu dáng người mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng, Nhã Chi phù hợp khi đóng các phim cổ trang. Trong sự nghiệp của mình, cô tạo nên nhiều vai diễn kinh điển trong các tác phẩm như: Chu Chỉ Nhược trong Ỷ thiên đồ long ký (1978), Tô Dung Dung trong Sở Lưu Hương (1979), Phùng Trình Trình trong Bến Thượng Hải (1980), Bạch Tố Trinh trong Tân bạch nương tử truyền kỳ (1992)... Triệu Nhã Chi kết hôn lần đầu năm 1975 và có 2 con trai nhưng đến năm 1982 thì hôn nhân tan vỡ. Năm 1985, nữ diễn viên kết hôn cùng doanh nhân Hoàng Cẩm Sâm rồi sinh thêm 1 con trai.

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