Chia tay bạn trai kém 16 tuổi, nay nữ diva xứ Đài Tiêu Á Hiên lại vướng tin đồn hẹn hò với mỹ nam trẻ hơn 14 tuổi

Sao quốc tế 22/09/2023 13:39

Mới đây vào ngày 20/9, nữ diva xứ Đài Tiêu Á Hiên bị bắt gặp đang cùng nhau hẹn hò tại show ca nhạc.

Theo tờ 163, cánh phóng viên đã ghi lại cảnh Tiêu Á Hiên cùng một người đàn ông tóc vàng ngồi trên hàng ghế khán đài, dự show của Vương Lực Hoành. Đồng hành cùng họ còn có một số người bạn. Theo truyền thông Đài Loan, Tiêu Á Hiên và người mới vừa quen nhau một thời gian ngắn. Anh chàng đẹp trai mang hai dòng máu Nhật Bản và Scotland, khoảng 30 tuổi. Khi ở Đài Loan, anh dùng xe của Tiêu Á Hiên. Trên Instagram, hai người còn theo dõi nhau.

Chia tay bạn trai kém 16 tuổi, nay nữ diva xứ Đài Tiêu Á Hiên lại vướng tin đồn hẹn hò với mỹ nam trẻ hơn 14 tuổi - Ảnh 1
Tiêu Á Hiên (áo xanh) và bạn trai tin đồn (ngoài cùng bên phải).

Dù bị đồn yêu "trai Tây" kém 14 tuổi nhưng Tiêu Á Hiên chỉ lên tiếng nói đó là nhân viên mới được công ty ký hợp đồng.

Chia tay bạn trai kém 16 tuổi, nay nữ diva xứ Đài Tiêu Á Hiên lại vướng tin đồn hẹn hò với mỹ nam trẻ hơn 14 tuổi - Ảnh 2
Tiêu Á Hiên chỉ lên tiếng nói đó là nhân viên mới được công ty ký hợp đồng.

Cô công khai hẹn hò cùng Hoàng Hạo - một nhân viên trực thuộc công ty, kém cô 16 tuổi vào năm 2019. Trước khi quen Tiêu Á Hiên, chàng trai này chỉ là cái tên mờ nhạt trong giới giải trí. Sau khi trở thành bạn trai của diva Đài Loan, vị trí của nam người mẫu trong giới giải trí đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên hồi tháng 7, nữ ca sĩ thừa nhận độc thân trong một livestream và vui vẻ nói: "Quay về con số 0. Điều gì đến sẽ đến. Nếu những anh chàng đẹp trai để ý tôi thì tôi vẫn sẽ chú ý tới họ".

Chia tay bạn trai kém 16 tuổi, nay nữ diva xứ Đài Tiêu Á Hiên lại vướng tin đồn hẹn hò với mỹ nam trẻ hơn 14 tuổi - Ảnh 3
 Cô công khai hẹn hò cùng Hoàng Hạo - một nhân viên trực thuộc công ty, kém cô 16 tuổi. 

 

Tiêu Á Hiên sinh năm 1979, gia nhập làng giải trí từ năm 1999 và được biết đến là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu làng nhạc xứ Đài. Cô gặt hái được thành công vang dội qua các album: Tiêu Á Hiên, Bông hồng đỏ, Ngày mai, 4U, In Love with Love, Diamond Candy, Miss Elva… đồng thời thuộc top những ca sĩ có thu nhập cao nhất Đài Loan.

 

Chia tay bạn trai kém 16 tuổi, nay nữ diva xứ Đài Tiêu Á Hiên lại vướng tin đồn hẹn hò với mỹ nam trẻ hơn 14 tuổi - Ảnh 4
Tiêu Á Hiên  được biết đến là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu làng nhạc xứ Đài.

 

Bên cạnh sự nghiệp đỉnh cao, đời tư của nữ diva cũng tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí bởi những mối tình với các “phi công”. Trước Hoàng Hạo, cô sở hữu danh sách bạn trai kém tuổi dài dằng dặc: Vương Dương Minh (kém 3 tuổi), Elroy Cheo (kém 5 tuổi), Bạch Tử Hiên (kém 6 tuổi), Chu Thang Hào (kém 9 tuổi), Kha Chấn Đông (kém 12 tuổi)…

 

Chia tay bạn trai kém 16 tuổi, nay nữ diva xứ Đài Tiêu Á Hiên lại vướng tin đồn hẹn hò với mỹ nam trẻ hơn 14 tuổi - Ảnh 5
Bên cạnh sự nghiệp đỉnh cao, đời tư của nữ diva cũng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới bởi những mối tình với các “phi công”.

Diva Tiêu Á Hiên bị bạn trai kém 16 tuổi phụ tình, sang Canada kết hôn với người khác

Diva Tiêu Á Hiên bị bạn trai kém 16 tuổi phụ tình, sang Canada kết hôn với người khác

Mới đây, Tiêu Á Hiên gây chú ý với tiết lộ cô đã quay lại cuộc sống độc thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Á Hiên sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Diva Tiêu Á Hiên bị bạn trai kém 16 tuổi phụ tình, sang Canada kết hôn với người khác

Diva Tiêu Á Hiên bị bạn trai kém 16 tuổi phụ tình, sang Canada kết hôn với người khác

Sắc vóc tuổi 50 của diva nổi tiếng từng có chồng cặp kè với Á hậu Hồng Kông

Sắc vóc tuổi 50 của diva nổi tiếng từng có chồng cặp kè với Á hậu Hồng Kông

Diva Vương Phi bất ngờ gây tranh cãi gay gắt chỉ vì... chồng cũ phải ăn mì trong quán bình dân

Diva Vương Phi bất ngờ gây tranh cãi gay gắt chỉ vì... chồng cũ phải ăn mì trong quán bình dân

Diva Trịnh Tú Văn lên tiếng trước thông tin 'tiểu tam' Huỳnh Tâm Dĩnh trở lại hoạt động nghệ thuật

Diva Trịnh Tú Văn lên tiếng trước thông tin 'tiểu tam' Huỳnh Tâm Dĩnh trở lại hoạt động nghệ thuật

Tạ Đình Phong và Vương Phi chính thức chia tay sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, diva xứ Cảng Thơm thật ra đã kết hôn vào năm ngoái?

Tạ Đình Phong và Vương Phi chính thức chia tay sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, diva xứ Cảng Thơm thật ra đã kết hôn vào năm ngoái?

Diva Hong Kong Trần Tuệ Lâm và con trai bị tai nạn giao thông, tình hình hiện giờ ra sao?

Diva Hong Kong Trần Tuệ Lâm và con trai bị tai nạn giao thông, tình hình hiện giờ ra sao?

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 20 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 50 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 20 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau