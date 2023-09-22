Chia tay bạn trai kém 16 tuổi, nay nữ diva xứ Đài Tiêu Á Hiên lại vướng tin đồn hẹn hò với mỹ nam trẻ hơn 14 tuổi

Mới đây vào ngày 20/9, nữ diva xứ Đài Tiêu Á Hiên bị bắt gặp đang cùng nhau hẹn hò tại show ca nhạc.

Theo tờ 163, cánh phóng viên đã ghi lại cảnh Tiêu Á Hiên cùng một người đàn ông tóc vàng ngồi trên hàng ghế khán đài, dự show của Vương Lực Hoành. Đồng hành cùng họ còn có một số người bạn. Theo truyền thông Đài Loan, Tiêu Á Hiên và người mới vừa quen nhau một thời gian ngắn. Anh chàng đẹp trai mang hai dòng máu Nhật Bản và Scotland, khoảng 30 tuổi. Khi ở Đài Loan, anh dùng xe của Tiêu Á Hiên. Trên Instagram, hai người còn theo dõi nhau. Tiêu Á Hiên (áo xanh) và bạn trai tin đồn (ngoài cùng bên phải). Dù bị đồn yêu "trai Tây" kém 14 tuổi nhưng Tiêu Á Hiên chỉ lên tiếng nói đó là nhân viên mới được công ty ký hợp đồng.



Tiêu Á Hiên chỉ lên tiếng nói đó là nhân viên mới được công ty ký hợp đồng. Cô công khai hẹn hò cùng Hoàng Hạo - một nhân viên trực thuộc công ty, kém cô 16 tuổi vào năm 2019. Trước khi quen Tiêu Á Hiên, chàng trai này chỉ là cái tên mờ nhạt trong giới giải trí. Sau khi trở thành bạn trai của diva Đài Loan, vị trí của nam người mẫu trong giới giải trí đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên hồi tháng 7, nữ ca sĩ thừa nhận độc thân trong một livestream và vui vẻ nói: "Quay về con số 0. Điều gì đến sẽ đến. Nếu những anh chàng đẹp trai để ý tôi thì tôi vẫn sẽ chú ý tới họ".

Cô công khai hẹn hò cùng Hoàng Hạo - một nhân viên trực thuộc công ty, kém cô 16 tuổi.

Tiêu Á Hiên sinh năm 1979, gia nhập làng giải trí từ năm 1999 và được biết đến là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu làng nhạc xứ Đài. Cô gặt hái được thành công vang dội qua các album: Tiêu Á Hiên, Bông hồng đỏ, Ngày mai, 4U, In Love with Love, Diamond Candy, Miss Elva… đồng thời thuộc top những ca sĩ có thu nhập cao nhất Đài Loan. Tiêu Á Hiên được biết đến là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu làng nhạc xứ Đài. Bên cạnh sự nghiệp đỉnh cao, đời tư của nữ diva cũng tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí bởi những mối tình với các “phi công”. Trước Hoàng Hạo, cô sở hữu danh sách bạn trai kém tuổi dài dằng dặc: Vương Dương Minh (kém 3 tuổi), Elroy Cheo (kém 5 tuổi), Bạch Tử Hiên (kém 6 tuổi), Chu Thang Hào (kém 9 tuổi), Kha Chấn Đông (kém 12 tuổi)… Bên cạnh sự nghiệp đỉnh cao, đời tư của nữ diva cũng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới bởi những mối tình với các “phi công”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chia-tay-ban-trai-kem-16-tuoi-nay-nu-diva-xu-ai-tieu-a-hien-lai-vuong-tin-on-hen-ho-voi-my-nam-tre-hon-14-tuoi-618691.html