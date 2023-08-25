Chênh lệch chiều cao chuẩn couple ngôn tình của Vương Tử Văn và Lưu Vũ Ninh trong loạt ảnh phim trường "Thiền Nữ": Đẹp chẳng khác nào bìa tạp chí

Sao quốc tế 25/08/2023 14:06

Những bức ảnh của cặp đôi Vương Tử Văn và Lưu Vũ Ninh trên phim trường "Thiền Nữ" dù chỉ là ảnh fansite chụp nhưng lại đem lại cảm giác chất lượng "như chụp hình tạp chí".

Mới đây, loạt ảnh của Vương Tử Văn và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Thiền Nữ đã khiến người hâm mộ nức lòng. Không chỉ vẻ ngoài mà chênh lệch nhau 30cm chiều cao của cả hai cũng khiến bùng nổ cảm giác couple.

Chênh lệch chiều cao chuẩn couple ngôn tình của Vương Tử Văn và Lưu Vũ Ninh trong loạt ảnh phim trường 'Thiền Nữ': Đẹp chẳng khác nào bìa tạp chí - Ảnh 1Chênh lệch chiều cao chuẩn couple ngôn tình của Vương Tử Văn và Lưu Vũ Ninh trong loạt ảnh phim trường 'Thiền Nữ': Đẹp chẳng khác nào bìa tạp chí - Ảnh 2

Được biết, những bức ảnh này dù chỉ là ảnh fansite chụp nhưng lại đem lại cảm giác chất lượng "như chụp hình tạp chí". Tạo hình đơn giản, trẻ trung của cặp đôi càng làm tăng thêm cảm giác của 1 couple đang trong 1 buổi hẹn hò ngọt ngào thuở mới yêu. 

Chênh lệch chiều cao chuẩn couple ngôn tình của Vương Tử Văn và Lưu Vũ Ninh trong loạt ảnh phim trường 'Thiền Nữ': Đẹp chẳng khác nào bìa tạp chí - Ảnh 3

"Thiền Nữ" được chuyển thể từ bộ webtoon cùng tên của tác giả Cung Duyên Càn. Nội dung câu chuyện xoay quanh Liêu Hề (Vương Tử Văn thủ vai) - một "nhà thẩm định tình yêu" chuyên giúp các cô vợ kiểm tra sự chung thủy của chồng.

Chênh lệch chiều cao chuẩn couple ngôn tình của Vương Tử Văn và Lưu Vũ Ninh trong loạt ảnh phim trường 'Thiền Nữ': Đẹp chẳng khác nào bìa tạp chí - Ảnh 4Chênh lệch chiều cao chuẩn couple ngôn tình của Vương Tử Văn và Lưu Vũ Ninh trong loạt ảnh phim trường 'Thiền Nữ': Đẹp chẳng khác nào bìa tạp chí - Ảnh 5

Trong quá trình làm việc, Liêu Hề vướng vào tam giác tình yêu với Tiểu Bối (Lưu Vũ Ninh thủ vai), một anh chàng chung tình tuyệt đối và Lão Cung - đối tượng từng bị kiểm chứng là tra nam nhưng lại lựa chọn một lòng với Liêu Hề.

 

Lưu Vũ Ninh khoe trọn bờ vai vững chắc, lộ chemistry cực phẩm cùng Tống Tổ Nhi trên phim trường 'Chiết Yêu'

Lưu Vũ Ninh khoe trọn bờ vai vững chắc, lộ chemistry cực phẩm cùng Tống Tổ Nhi trên phim trường 'Chiết Yêu'

Theo hình ảnh phim trường vừa được tiết lộ, có thể thấy Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đều được khán giả đánh giá cao, cả hai vừa có tài vừa có sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   sao hoa ngữ Liêu Vũ Ninh Vương Tử Văn phim Thiền Nữ Thiền Nữ

TIN LIÊN QUAN

Lưu Vũ Ninh khoe trọn bờ vai vững chắc, lộ chemistry cực phẩm cùng Tống Tổ Nhi trên phim trường 'Chiết Yêu'

Lưu Vũ Ninh khoe trọn bờ vai vững chắc, lộ chemistry cực phẩm cùng Tống Tổ Nhi trên phim trường 'Chiết Yêu'

Chiết Yêu của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh chứng minh sức hút với khán giả bằng một việc?

Chiết Yêu của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh chứng minh sức hút với khán giả bằng một việc?

Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh vô tình lọt vào máy quay của người qua đường, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình phải trầm trồ?

Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh vô tình lọt vào máy quay của người qua đường, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình phải trầm trồ?

Lý do 'Khom lưng' của Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi được khán giả mong chờ nhất năm 2023

Lý do 'Khom lưng' của Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi được khán giả mong chờ nhất năm 2023

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc ngay khi Chiết Yêu đóng máy khiến dân tình phấn khích

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đã cùng nhau làm một việc ngay khi Chiết Yêu đóng máy khiến dân tình phấn khích

Lưu Thi Thi và 'tình trẻ' Lưu Vũ Ninh đầy chất tiên khí trong loạt ảnh của Nhất Niệm Quan Sơn

Lưu Thi Thi và 'tình trẻ' Lưu Vũ Ninh đầy chất tiên khí trong loạt ảnh của Nhất Niệm Quan Sơn

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng