Chênh lệch chiều cao chuẩn couple ngôn tình của Vương Tử Văn và Lưu Vũ Ninh trong loạt ảnh phim trường "Thiền Nữ": Đẹp chẳng khác nào bìa tạp chí

Mới đây, loạt ảnh của Vương Tử Văn và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Thiền Nữ đã khiến người hâm mộ nức lòng. Không chỉ vẻ ngoài mà chênh lệch nhau 30cm chiều cao của cả hai cũng khiến bùng nổ cảm giác couple.

Được biết, những bức ảnh này dù chỉ là ảnh fansite chụp nhưng lại đem lại cảm giác chất lượng "như chụp hình tạp chí". Tạo hình đơn giản, trẻ trung của cặp đôi càng làm tăng thêm cảm giác của 1 couple đang trong 1 buổi hẹn hò ngọt ngào thuở mới yêu.

"Thiền Nữ" được chuyển thể từ bộ webtoon cùng tên của tác giả Cung Duyên Càn. Nội dung câu chuyện xoay quanh Liêu Hề (Vương Tử Văn thủ vai) - một "nhà thẩm định tình yêu" chuyên giúp các cô vợ kiểm tra sự chung thủy của chồng.

Trong quá trình làm việc, Liêu Hề vướng vào tam giác tình yêu với Tiểu Bối (Lưu Vũ Ninh thủ vai), một anh chàng chung tình tuyệt đối và Lão Cung - đối tượng từng bị kiểm chứng là tra nam nhưng lại lựa chọn một lòng với Liêu Hề.