Châu Đông Vũ tái xuất với khuôn mặt cứng đờ, liệu đây có phải minh chứng cho việc 'đập đi xây lại'?

Sao quốc tế 04/05/2022 16:16

"Tam kim Ảnh hậu" Châu Đông Vũ mới đây đã khiến cho dân tình không khỏi hoảng hốt bởi vẻ ngoài khác lạ của cô.

Thời gian gần đây, Châu Đông Vũ lấn sân sang việc kinh doanh trực tuyến. Trong diện mạo mới nhất của mình, nữ minh tinh lại trở nên vô cùng già dặn và khuôn mặt có nhiều nét cứng đờ, kém tự nhiên. Dân tình suy đoán rằng cô đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật thẩm mỹ nên khuôn mặt cô mới có dấu hiệu bị sưng tấy.

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Châu Đông Vũ xuất hiện với ngoại hình cùng già dặn và khuôn mặt cứng đờ - Ảnh: Internet

Châu Đông Vũ sinh năm 1992 nhưng đã có sự nghiệp điện ảnh đáng nể với danh hiệu "Tam kim Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử" vì xuất sắc chiến thắng cả 3 giải thưởng Kim Mã, Kim Kê và Kim Tượng khi còn chưa 30 tuổi. Tuy còn nhiều tranh cãi về thực lực nếu so với các Ảnh hậu khác, nhưng không thể phủ nhận rằng nữ diễn họ Châu vẫn vô cùng xuất chúng.

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Ở tuổi 30, Châu Đông Vũ chính là 'Tam kim Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử'  - Ảnh: Internet

Từ bộ phim đầu tay là Chuyện Tình Cây Táo Gai của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu, Châu Đông Vũ đã gây ấn tượng với khán giả nhờ ngoại hình nhỏ nhắn nhưng lại có lối diễn xuất rất có hồn, nhất là những phân đoạn cần bộc lộ cảm xúc qua ánh mắt.

Năm 2019, bộ phim Em Của Thời Niên Thiếu do nữ diễn viên kết hợp với Dịch Dương Thiên Tỉ đã gây ra cơ sốt phòng vé với doanh thu 227,3 triệu USD trên quy mô toàn cầu. Không ngoa khi nói Châu Đông Vũ chính là "bảo chứng phòng vé" của nền điện ảnh Trung Hoa.

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Châu Đông Vũ bị đóng khung trong tạo hình nhỏ nhắn, trong trẻo - Ảnh: Internet

Cũng vì sự nghiệp điện ảnh quá thành công, nhưng luôn xuất hiện cùng tạo hình trẻ trung, trong sáng và ngọt ngào nên thay đổi về ngoại hình lần này của Châu Đông Vũ không nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Tuy vậy, vẫn có ý kiến cho rằng, đã đến lúc cô nên làm mới bản thân để có thể thử sức ở các vai diễn mang tính trưởng thành và đa dạng hơn.

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