Cận cảnh nhan sắc gợi cảm, nóng bỏng của mỹ nhân ‘Lan Quế Phường’ vừa lên xe hoa với chồng đại gia

Sao quốc tế 05/09/2019 17:23

Nhan sắc của nữ diễn viên Hứa Diệc Ni - người đẹp “Lan Quế Phường” vừa lên xe hoa với chồng đại gia khiến cộng đồng mạng bấn loạn vì quá nóng bỏng.

Ngày 3/9 vừa qua, nữ diễn viên Hứa Diệc Ni đã tổ chức đám cưới cùng bạn trai doanh nhân Alexander tại một nhà hàng ở Hong Kong. Trong hôn lễ, người đẹp khiến nhiều người choáng váng khi đeo vòng vàng đầy tay cùng nhẫn kim cương đắt giá. Được biết, sau khi kết hôn, mỹ nhân “Lan Quế Phường” sẽ rút khỏi làng giải trí để làm “mẹ hiền, dâu thảo”.

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Hứa Diệc Ni và chồng doanh nhân trong lễ cưới - Ảnh: Internet
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Bộ vòng vàng gây choáng của Hứa Diệc Ni - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Hứa Diệc Ni sinh năm 1988, cô từng đạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2011. Nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng, Hứa Diệc Ni được nhiều nhà sản xuất chú ý. Ngay sau đó, cô ký hợp đồng trở thành diễn viên cho đài TVB.

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Hứa Diệc Ni sở hữu vòng ngực ‘khủng’ vô cùng gợi cảm - Ản: Internet

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Vóc dáng quyến rũ của người đẹp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của Hứa Diệc Ni không mấy thành công. Sau 5 năm đóng phim, cô vẫn chưa ghi được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Chỉ đến khi tham gia series phim “Lan Quế Phường”, Hứa Diệc Ni mới đuợc nhiều người biết đến. Đây cũng được xem là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của cô. Năm 2016, Hứa Diệc Ni quyết định chấm dứt hợp đồng với TVB và trở thành diễn viên tự do.

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Dù xinh đẹp nhưng con đường sự nghiệp của Diệc Ni lại không mấy thành công - Ảnh: Internet

Trái ngược với hình ảnh nóng bỏng trên phim, ngoài đời Hứa Diệc Ni có lối sống khá khép kín và giản dị. Người đẹp thường xuyên chia sẻ sở thích về ẩm thực và nuôi cún cưng lên trang cá nhân.

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Người đẹp có sở thích nuôi cún cưng - Ảnh: Internet

Sau đám cưới, Hứa Diệc Ni sẽ cùng chồng hưởng tuần trăng mật vào tháng 11. Chia sẻ với báo giới, Hứa Diệc Ni cho biết các dự định sắp tới trong tương lai của cô đều được ông xã ủng hộ và hỗ trợ.

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Sau thời gian dài hẹn hò, nữ diễn viên Hứa Diệc Ni cuối cùng cũng đã lên xe hoa với bạn trai doanh nhân Alexander. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức ở Hong Kong.

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Từ khóa:   Lan Quế Phường Hứa Diệc Ni

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