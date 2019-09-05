Cận cảnh nhan sắc gợi cảm, nóng bỏng của mỹ nhân ‘Lan Quế Phường’ vừa lên xe hoa với chồng đại gia

Ngày 3/9 vừa qua, nữ diễn viên Hứa Diệc Ni đã tổ chức đám cưới cùng bạn trai doanh nhân Alexander tại một nhà hàng ở Hong Kong. Trong hôn lễ, người đẹp khiến nhiều người choáng váng khi đeo vòng vàng đầy tay cùng nhẫn kim cương đắt giá. Được biết, sau khi kết hôn, mỹ nhân “Lan Quế Phường” sẽ rút khỏi làng giải trí để làm “mẹ hiền, dâu thảo”.

Hứa Diệc Ni và chồng doanh nhân trong lễ cưới - Ảnh: Internet

Bộ vòng vàng gây choáng của Hứa Diệc Ni - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Hứa Diệc Ni sinh năm 1988, cô từng đạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2011. Nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng, Hứa Diệc Ni được nhiều nhà sản xuất chú ý. Ngay sau đó, cô ký hợp đồng trở thành diễn viên cho đài TVB.