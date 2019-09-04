Mỹ nhân ‘Lan Quế Phường’ kết hôn với chồng đại gia: Nhìn số vòng vàng trên người cô dâu ai cũng choáng

Sao quốc tế 04/09/2019 17:32

Sau thời gian dài hẹn hò, nữ diễn viên Hứa Diệc Ni cuối cùng cũng đã lên xe hoa với bạn trai doanh nhân Alexander. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức ở Hong Kong.

Mới đây, hôn lễ của nữ diễn viên Hứa Diệc Ni đã diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở Hong Kong với sự tham gia của gần 1000 khách mời. Được biết, chồng của mỹ nhân “Lan Quế Phường” là Alexander – một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Cặp đôi đã hẹn hò nhiều năm và Alexander luôn ủng hộ Diệc Ni trên con đường nghệ thuật.

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Hứa Diệc Ni lên xe hoa với chồng đại gia - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được trang Sina đăng tải, Hứa Diệc Ni diện trang phục cưới truyền thống, đeo bộ vòng long phụng 12 chiếc được thiết kế tinh xảo và vô cùng đắt giá. Trong một bức ảnh khác, nữ diễn viên khoe vóc dáng quyến rũ trong bộ váy cúp ngực gợi cảm. Đặc biệt đáng chú ý nhất chính là chiếc nhẫn kim cương với giá trị không nhỏ trên tay cô dâu.  

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Số vòng vàng cô dâu nhận được khiến nhiều người choáng váng - Ảnh: Internet
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Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương đắt giá của Diệc Ni - Ảnh: Internet

Netizen xứ Trung không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước độ chịu chi của chồng đại gia Hứa Diệc Ni. Được biết, cặp đôi sẽ cùng nhau tận hưởng tuần trăng mật vào tháng 11 nhân dịp sinh nhật nữ diễn viên.

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Cặp đôi chụp cùng dàn phù dâu xinh đẹp - Ảnh: Internet

Hứa Diệc Ni sinh năm 1988, cô từng đạt ngôi vị Á hậu Hong Kong năm 2011 và bắt đầu được các nhà sản xuất phim ảnh chú ý. Nữ diễn viên là một trong những mỹ nhân đình đám tham gia series phim “Lan Quế Phường”. Hiện tại, ngoài vai trò là diễn viên, cô còn là VJ tại đài truyền hình. Tuy nhiên, có nguồn tin tiết lộ Diệc Ni sẽ rút khỏi làng giải trí để toàn tâm chăm lo cho gia đình sau khi kết hôn.

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Từ khóa:   Hứa Diệc Ni

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