Bốn tiểu hoa 10X tài sắc vẹn toàn nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 07/06/2023 09:37

Diễn viên lứa 10X Trung Quốc đang không ngừng vươn lên, đáng chú ý phải kể đến Âu Dương Na Na, Hồ Liên Hinh, Tôn Trân Ny, Trương Tử Phong đều là những ngôi sao đáng mong chờ.

Âu Dương Na Na 

Bốn tiểu hoa 10X tài sắc vẹn toàn nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 1
Mỹ nữ này được mệnh danh là “công chúa cello”, thuộc một trong những tiểu hoa đán được săn đón nhất trong Cbiz

Mỹ nữ này được mệnh danh là “công chúa cello”, thuộc một trong những tiểu hoa đán được săn đón nhất trong Cbiz. Âu Dương Na Na sinh ngày 15/06/2000 tại Đài Bắc, Đài Loan, có xuất thân “trâm anh thế phiệt” khi bố là doanh nhân giàu có còn mẹ là Phó Tinh - nữ minh tinh vang danh một thời.

Bốn tiểu hoa 10X tài sắc vẹn toàn nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 2
Na Na xuất hiện trước công chúng với vẻ đẹp được ví như “tiên nữ”

Na Na xuất hiện trước công chúng với vẻ đẹp được ví như “tiên nữ”, trong sáng thuần khiết cùng tài năng chơi đàn cello thiên bẩm. Vì vậy mà ngay từ khi bước chân vào giới giải trí cô nàng đã được công chúng đón nhận và yêu thương cuồng nhiệt.

Ngoài âm nhạc, Na Na còn còn nổi tiếng ở lĩnh vực thời trang và diễn xuất. Nàng đã từng tham gia vào các tác phẩm như: Bí quảXé gióChuyện tình Bắc KinhQuả tim thép,... Tuy nhiên diễn xuất của Na Na bị đánh giá là còn non kém, một màu và thiếu cảm xúc. 

Hồ Liên Ninh

Bốn tiểu hoa 10X tài sắc vẹn toàn nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 3
Nữ diễn viên Hồ Liên Ninh gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ ngoại hình trong trẻo

Theo Sohu, giữa tháng 5, nữ diễn viên sinh năm 2000 Hồ Liên Hinh đã có vai chính đầu tay trong dự án Thiếu niên bạch mã say gió xuân, đóng cùng Hầu Minh Hạo, Hà Dữ. Nữ diễn viên trẻ gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ ngoại hình trong trẻo, nổi bật khi mặc trang phục cổ trang. 

Bốn tiểu hoa 10X tài sắc vẹn toàn nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 4
Hồ Liên Hinh gây ấn tượng với vai diễn tiểu hồ ly xinh đẹp Đồ Sơn Dung Dung

Trước đó, Hồ Liên Hinh còn vào vai nàng tiểu hồ ly xinh đẹp Đồ Sơn Dung Dung trong phim truyền hình Hồ yêu tiểu hồng nương (Dương Mịch đóng chính). Đồ Sơn Dung Dung được biết đến là người đa mưu túc trí, là nhị đương gia của tộc Đồ Sơn, sư phụ của Nhan Như Ngọc (Mao Tử Tuấn diễn). Theo Sohu, tạo hình của Hồ Liên Hinh không kém cạnh trước các đàn chị như Quách Hiểu Đình, Trần Dao, Chúc Tự Đan, Trần Đô Linh. 

Tôn Trân Ny 

Bốn tiểu hoa 10X tài sắc vẹn toàn nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 5
Tôn Trân Ny được chú ý nhờ vai diễn tiểu hồ ly Phiên Nhiên trong phim cổ trang Trường nguyệt tẫn minh

Nữ diễn viên sinh năm 2000 tại Thượng Hải, bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm 2016. Cô hiện là thành viên của nhóm nhạc SNH48. Tôn Trân Ny được chú ý nhờ vai diễn tiểu hồ ly Phiên Nhiên trong phim cổ trang Trường nguyệt tẫn minh. Cô thể hiện nhân vật vừa có nét lẳng lơ, quyến rũ, lại tươi mới, không giống hồ yêu sắc sảo đã sống qua nghìn năm.

Bốn tiểu hoa 10X tài sắc vẹn toàn nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 6
Tôn Trân Ny được xếp vào nhóm tiểu hoa đán 10X có tương lai đáng mong đợi

Ngoại hình của Tôn Trân Ny được đánh giá cao với đường nét sáng, mũi cao, mắt to, da trắng nổi bật. Nữ diễn viên trẻ tỏa sáng trong mọi khung hình và là nhân vật gây ấn tượng nhất của Trường nguyệt tẫn minh. Nhờ đó, sau khi phim lên sóng, Tôn Trân Ny được xếp vào nhóm tiểu hoa đán 10X có tương lai đáng mong đợi. Ngoài ra, Tôn Trân Ny còn có điểm mạnh ở khả năng biểu diễn trên sân khấu, hình ảnh biến hoá đa dạng.

Trương Tử Phong 

Bốn tiểu hoa 10X tài sắc vẹn toàn nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 7
Tử Phong được mệnh danh là "tiểu ảnh hậu", thuộc phái diễn viên thực lực

Trương Tử Phong là tiểu hoa sinh năm 2001 có xuất thân diễn viên nhí, được công chúng biết đến khi còn nhỏ. Tử Phong được mệnh danh là "tiểu ảnh hậu", thuộc phái diễn viên thực lực được đánh giá cao về chuyên môn dù tuổi đời còn rất trẻ. 

Bốn tiểu hoa 10X tài sắc vẹn toàn nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 8
Cô nàng từng được CCTV bình chọn là một trong những Tân tứ tiểu hoa đán thế hệ sau 95 

Năm 9 tuổi, nàng đã nhận được giải Bách Hoa cho hạng mục diễn viên mới xuất sắc nhất với bộ phim Đường Sơn đại địa chấn. Kể từ đó, Tử Phong tham gia vào các tác phẩm nổi tiếng như: Thám tử phố tàuChào em Chi HoaTiểu biệt ly,...Và đạt các giải thưởng cùng các đề cử danh giá, ngoài ra về thành tích phòng vé, Tử Phong là nữ diễn viên 10X đầu tiên có doanh thu phim nhất phiên vượt 100 triệu NDT với tác phẩm Mau mang anh tôi đi giùm cái. Năm 2019, cô nàng được CCTV bình chọn là một trong những Tân tứ tiểu hoa đán thế hệ sau 95. 

'Công chúa Cello' Âu Dương Na Na bị tố bán hàng giá 'cắt cổ', chất lượng không xứng đáng với giá tiền

'Công chúa Cello' Âu Dương Na Na bị tố bán hàng giá 'cắt cổ', chất lượng không xứng đáng với giá tiền

Theo phản ứng từ khách hàng, thương hiệu cá nhân của Âu Dương Na Na quá đắt đỏ nhưng chất lượng lại không tương xứng với giá trên trời.

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Từ khóa:   âu dương na na Tôn Trân Ny hồ liên ninh Trương Tử Phong Tin tức giải trí

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