BIGBANG trở lại với "Still life": Liệu đây có phải lần comeback cuối cùng của TOP?

Sao quốc tế 05/04/2022 19:26

Sự trở lại được chờ đợi từ lâu của một trong những nhóm nhạc huyền thoại K-pop đã gây bất ngờ với một video đầy cảm xúc dành tặng cho người hâm mộ.

BIGBANG trở lại vào ngày 5 tháng 4 năm 2022 theo giờ Hàn Quốc với bài hát "Still life" khiến fan hâm mộ nức lòng. Sự trở lại này được thông báo vào ngày 20 tháng 3 thông qua các tài khoản mạng xã hội của YG Entertainment. Nhóm đã không phát hành ca khúc mới trong 4 năm và 3 tháng.

BIGBANG trở lại với 'Still life': Liệu đây có phải lần comeback cuối cùng của TOP? - Ảnh 1

Phía sau MV "Still life"

MV công chiếu vào Thứ Ba, ngày 5 tháng 4 lúc 00:00 sáng (KST), tức 22 giờ ngày 4/4 theo giờ Viêt Nam. Các chàng trai BIGBANG đã xuất hiện riêng lẻ trong từng khung hình. G-Dragon thực hiên cảnh quay với phông nền màu pastel; Daesung trong một tòa nhà màu trắng và xanh nhạt; TOP với cảnh quay  trên Mặt trăng với một chiếc mặt nạ và Taeyang, trên một chiếc thuyền được bao quanh bởi hoa.

Một trong những cảnh gây ấn tượng với VIP là sự xuất hiện của 4 chiếc ghế cùng nhau. Tuy nhiên, phần sau của MV xuất hiện một chiếc ghế riêng lẻ, điều này có thể đang ám chỉ đến Seungri, thành viên liên quan đến vụ bê bố Burning Sun kể từ năm 2019.

Tương tự như vậy, VIP đã rất ngạc nhiên với lời bài hát vì có những câu nói khiến fan nhớ đến những kỉ niệm từ những ngày đầu Big Bang mắt. "Xin vĩnh biệt những ngày yêu dấu của tuổi trẻ. Xuân, hạ, thu, đông tươi đẹp của chúng ta" được nhắc đến ở đầu bài hát.

TOP rời BIGBANG?

Hiện tại, TOP vẫn chưa xác nhận việc tách khỏi nhóm, nhưng công ty quản lý YG Entertainment tuyên bố rằng hợp đồng của họ với nam ca sĩ sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 4 năm 2022, sau 16 năm làm việc. Mặc dù vậy, ca sĩ "Doom Dada" đã tham gia vào bản phát hành mới nhất của BIGBANG.

Theo La Republica

BIGBANG tái xuất sau 4 năm: Bộ tứ quyền lực bắt đầu khuấy đảo sân khấu K-POP

BIGBANG tái xuất sau 4 năm: Bộ tứ quyền lực bắt đầu khuấy đảo sân khấu K-POP

Big Bang đã trở lại với đĩa đơn mới "Still Life", bản phát hành đầu tiên sau 4 năm vắng bóng. Bài hát được cho là phần tiếp theo của ca khúc "Flower Road" năm 2018.

Xem thêm
Từ khóa:   Big Bang Still Life của BigBang BIGBANG comeback

TIN LIÊN QUAN

BIGBANG tái xuất sau 4 năm: Bộ tứ quyền lực bắt đầu khuấy đảo sân khấu K-POP

BIGBANG tái xuất sau 4 năm: Bộ tứ quyền lực bắt đầu khuấy đảo sân khấu K-POP

Trước thềm comeback, thủ lĩnh BIGBANG - G-Dragon tung hình ảnh mới với mái tóc dài lãnh tử, nhuộm màu cực cháy khiến fan hâm mộ "rụng tim"

Trước thềm comeback, thủ lĩnh BIGBANG - G-Dragon tung hình ảnh mới với mái tóc dài lãnh tử, nhuộm màu cực cháy khiến fan hâm mộ "rụng tim"

BIGBANG nhá hàng poster lyric khiến fan nóng lòng mong chờ đến ngày các ông hoàng tái xuất

BIGBANG nhá hàng poster lyric khiến fan nóng lòng mong chờ đến ngày các ông hoàng tái xuất

BIGBANG, Suho (EXO) đồng loạt "xuất trận" vào tháng 4 tới, hứa hẹn cuộc đua cực kỳ bùng nổ

BIGBANG, Suho (EXO) đồng loạt "xuất trận" vào tháng 4 tới, hứa hẹn cuộc đua cực kỳ bùng nổ

Teaser poster thứ 4 của Bigbang được công bố, fan 'xót xa' trước hình ảnh 'cô độc' của idol

Teaser poster thứ 4 của Bigbang được công bố, fan 'xót xa' trước hình ảnh 'cô độc' của idol

Han Ga In thú nhận vợ chồng cô là fan của thủ lĩnh BIGBANG, tiết lộ từng gặp G-DRAGON nhưng quá ngại nên không thể nhìn thẳng mặt

Han Ga In thú nhận vợ chồng cô là fan của thủ lĩnh BIGBANG, tiết lộ từng gặp G-DRAGON nhưng quá ngại nên không thể nhìn thẳng mặt

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?