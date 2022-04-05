BIGBANG trở lại với "Still life": Liệu đây có phải lần comeback cuối cùng của TOP?

Sự trở lại được chờ đợi từ lâu của một trong những nhóm nhạc huyền thoại K-pop đã gây bất ngờ với một video đầy cảm xúc dành tặng cho người hâm mộ.
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BIGBANG trở lại vào ngày 5 tháng 4 năm 2022 theo giờ Hàn Quốc với bài hát "Still life" khiến fan hâm mộ nức lòng. Sự trở lại này được thông báo vào ngày 20 tháng 3 thông qua các tài khoản mạng xã hội của YG Entertainment. Nhóm đã không phát hành ca khúc mới trong 4 năm và 3 tháng.
Phía sau MV "Still life"
MV công chiếu vào Thứ Ba, ngày 5 tháng 4 lúc 00:00 sáng (KST), tức 22 giờ ngày 4/4 theo giờ Viêt Nam. Các chàng trai BIGBANG đã xuất hiện riêng lẻ trong từng khung hình. G-Dragon thực hiên cảnh quay với phông nền màu pastel; Daesung trong một tòa nhà màu trắng và xanh nhạt; TOP với cảnh quay trên Mặt trăng với một chiếc mặt nạ và Taeyang, trên một chiếc thuyền được bao quanh bởi hoa.
Một trong những cảnh gây ấn tượng với VIP là sự xuất hiện của 4 chiếc ghế cùng nhau. Tuy nhiên, phần sau của MV xuất hiện một chiếc ghế riêng lẻ, điều này có thể đang ám chỉ đến Seungri, thành viên liên quan đến vụ bê bố Burning Sun kể từ năm 2019.
Tương tự như vậy, VIP đã rất ngạc nhiên với lời bài hát vì có những câu nói khiến fan nhớ đến những kỉ niệm từ những ngày đầu Big Bang mắt. "Xin vĩnh biệt những ngày yêu dấu của tuổi trẻ. Xuân, hạ, thu, đông tươi đẹp của chúng ta" được nhắc đến ở đầu bài hát.
TOP rời BIGBANG?
Hiện tại, TOP vẫn chưa xác nhận việc tách khỏi nhóm, nhưng công ty quản lý YG Entertainment tuyên bố rằng hợp đồng của họ với nam ca sĩ sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 4 năm 2022, sau 16 năm làm việc. Mặc dù vậy, ca sĩ "Doom Dada" đã tham gia vào bản phát hành mới nhất của BIGBANG.
Theo La Republica