Tuy nhiên, do Phạm Băng Băng thường đăng tải hình ảnh trẻ trung, da mặt mịn màng như chỉ mới chạm ngưỡng 30 lên trên trang cá nhân. Do đó, khán giả vẫn cho rằng nữ diễn viên không bị thời gian đánh bại, trẻ trung hơn tuổi.

Ngoài ra, Phạm Băng Băng mới tham gia một dự án của đạo diễn người Malaysia. Trên trang Douban đã có trang web về bộ phim, nhưng chỉ có tên đạo diễn và nữ chính, đồng thời tiết lộ phim sẽ ra mắt vào năm 2026. Đây là tin vui với những người hâm mộ Phạm Băng Băng.

Thời gian qua, người đẹp có một số lịch trình tại Đông Nam Á. Trước khi tham gia chiến dịch quảng bá du lịch ở Melaka, cô được Tổng cục Du lịch Thái Lan mời làm khách mời đặc biệt tại Lễ hội té nước thế giới Maha Songkran 2024 tại Bangkok. Trong buổi diễu hành trên đường phố, nữ diễn viên gây sốt khi xuất hiện trong trang phục truyền thống xứ chùa vàng, khoe nhan sắc xinh đẹp tựa nữ thần. Những hình ảnh, hoạt động của nữ diễn viên tại thủ đô Thái Lan gây sốt khắp mạng xã hội Thái Lan lẫn khu vực.

Gần đây, thương hiệu chăm sóc da, làm đẹp của minh tinh xứ tỉ dân cũng lấn sân sang thị trường Malaysia, Singapore.

Gần 6 năm qua, Phạm Băng Băng tập trung vào thị trường quốc tế sau khi bị "đóng băng" hoạt động tại quê nhà Trung Quốc vì bê bối trốn thuế hồi 2018. Người đẹp liên tục xuất hiện tại các liên hoan phim danh giá tại Cannes (Pháp), Busan (Hàn Quốc), San Sebastian (Tây Ban Nha)… cùng nhiều sự kiện thời trang và lên bìa nhiều tạp chí danh giá. Cô cũng tham gia các dự án quốc tế như 355, The King's Daughter (2022), Green Night (2023). Đầu năm nay, cô sang Úc quay Ice Road 2: Road To The Sky cùng ngôi sao Hollywood Liam Neeson.