Bên cạnh nhau 18 năm nhưng chưa cưới, 'ảnh hậu' Quế Luân Mỹ và bạn trai đạo diễn bị netizen gọi là 'vợ chồng già'

Trước nghi vấn tan vỡ, Quế Luân Mỹ và bạn trai 18 năm Leon Dai lại xuất hiện bên nhau vô cùng hạnh phúc.

Quế Luân Mỹ từ trước đến nay là một người vô cùng kín tiếng về đời tư của mình, thêm vào đó những năm gần đây cô lại tập trung phát triển sự nghiệp ở Đài Loan nên nhiều người cho rằng cô và bạn trai lâu năm là diễn viên kiêm đạo diễn Leon Dai (Đới Lập Nhẫn) đã chia tay. Cách đây không lâu, Quế Luân Mỹ đã chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình trong một lần phỏng vấn. Nữ diễn viên cho biết cô chưa có kế hoạch kết hôn và ưu tiên hàng đầu ở hiện tại vẫn là công việc. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn chuyện tình cảm của cô có trục trặc.

Quế Luân Mỹ và Leon Dai bị đồn chia tay - Ảnh: Internet Tuy vậy, mới đây, một người qua đường đã vô tình bắt gặp Quế Luân Mỹ và Leo Dai cùng nhau xuất hiện trên phố. Tuy là người nổi tiếng nhưng cặp đôi ăn mặc rất giản dị và thậm chí để mặt mộc. Trên suốt quãng đường, Quế Luân Mỹ và bạn trai nói chuyện rất rom rả, netizen cho rằng cặp đôi hệt như hai vợ chồng già sau khi về hưu. Sau đó, cả hai cùng nhau về biệt thự, điều này cũng chứng tỏ hai người không hề chia tay như lời đồn trên MXH.

Quế Luân Mỹ và Leon Dai bị bắt gặp cùng nhau đi dạo mới đây - Ảnh: Internet Quế Luân Mỹ và Leon Dai gặp nhau vào năm 2004 khi hợp tác trong The Passage (2004). Khi đó, nữ diễn viên họ Quế mới chỉ 20 và ít hơn bạn trai tới tận 17 tuổi, nhưng cô lại không hề để điều này ngăn cản chuyện yêu đương của hai người. Vào năm 2009, tại Lễ trao giải điện ảnh Kim Mã, Leon Dai đã thắng tới 4 cúp vàng ở các hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất và Bộ phim xuất sắc nhất trong năm, bên cạnh đó, bộ phim Can not Live Without You của anh còn được giành giải bình chọn của khán giả. Tại sự kiện này, đích thân Quế Luân Mỹ đã lên sân khấu trao giải cho bạn trai mình. Quế Luân Mỹ ên sân khấu trao giải cho Leon Dai tại Lễ trao giải điện ảnh Kim Mã 2009 - Ảnh: Internet Sau lễ trao giải, Quế Luân Mỹ cho biết cô và Leon Dai suốt thời gian qua đã phải yêu nhau trong bí mật vì cả hai bị cha mẹ cô phản đối mà lý do là bởi sự chênh lệch tuổi tác của cặp đôi. Tuy nhiên, theo bạn bè của Quế Luân Mỹ thì cô rất thần tượng bạn trai của mình và luôn hỏi ý kiến anh ở các dự định sự nghiệp.

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