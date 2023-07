Bên cạnh nhau 18 năm nhưng chưa cưới, 'ảnh hậu' Quế Luân Mỹ và bạn trai đạo diễn bị netizen gọi là 'vợ chồng già'

Quế Luân Mỹ và Leon Dai bị bắt gặp cùng nhau đi dạo mới đây - Ảnh: Internet

Quế Luân Mỹ và Leon Dai gặp nhau vào năm 2004 khi hợp tác trong The Passage (2004). Khi đó, nữ diễn viên họ Quế mới chỉ 20 và ít hơn bạn trai tới tận 17 tuổi, nhưng cô lại không hề để điều này ngăn cản chuyện yêu đương của hai người.

Vào năm 2009, tại Lễ trao giải điện ảnh Kim Mã, Leon Dai đã thắng tới 4 cúp vàng ở các hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất và Bộ phim xuất sắc nhất trong năm, bên cạnh đó, bộ phim Can not Live Without You của anh còn được giành giải bình chọn của khán giả. Tại sự kiện này, đích thân Quế Luân Mỹ đã lên sân khấu trao giải cho bạn trai mình.

Quế Luân Mỹ ên sân khấu trao giải cho Leon Dai tại Lễ trao giải điện ảnh Kim Mã 2009 - Ảnh: Internet

Sau lễ trao giải, Quế Luân Mỹ cho biết cô và Leon Dai suốt thời gian qua đã phải yêu nhau trong bí mật vì cả hai bị cha mẹ cô phản đối mà lý do là bởi sự chênh lệch tuổi tác của cặp đôi. Tuy nhiên, theo bạn bè của Quế Luân Mỹ thì cô rất thần tượng bạn trai của mình và luôn hỏi ý kiến anh ở các dự định sự nghiệp.