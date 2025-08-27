Đúng 00h đêm nay 28/8/2025, 3 con giáp vận trình tình cảm tươi sáng, được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp

Đúng 00h đêm nay 28/8/2025, có Tam Hội che chở nên việc hợp tác làm ăn của tuổi Thìn nhìn chung thuận lợi. Anh chị em trong nhà gần đây cũng tìm được tiếng nói chung nên trở nên hài hòa, vui vẻ hơn.

Ngày có Thiên Tài tương trợ nên tuổi Thìn có thể gặp gỡ những cơ hội tài chính mang tính “đột phá” – như trúng thưởng, nhận tài sản bất ngờ, hoặc một cú đầu tư sinh lời gấp nhiều lần. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là vận may ngắn hạn, bản mệnh đừng quá chủ quan. Ngũ hành tương sinh mang tới tin vui về khía cạnh sức khỏe cho bản mệnh, có thể là bạn đã khỏi bệnh hoặc người trong nhà nhanh chóng hồi phục sau chấn thương,... nhìn chung nhiều vấn đề tâm lý đè nặng trước đây nay đã được giải tỏa.

Đúng 00h đêm nay 28/8/2025, Thổ sinh Kim, dù bên ngoài xã hội người tuổi Thân nắm giữ quyền cao chức trọng đến mấy thì khi về nhà, bạn luôn rất trân trọng nửa kia của mình. Bạn thường tâm sự và trao đổi với người ấy nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Bản mệnh cũng là một người cha, người mẹ hết lòng vì con cái. Bạn khá nghiêm khắc mong con cái sẽ trưởng thành thành người có ích nhưng cũng không đặt nặng áp lực lên con cái. Bạn không quên lắng nghe tâm sự của con mình.



Thiên Tài chiếu mệnh, hôm nay còn là ngày may mắn của bản mệnh trên phương diện tài lộc. Bạn nhận được khoản tiền từ những mối đầu tư trước đó, điều này cho thấy bạn có những định hướng vô cùng đúng đắn.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng 00h đêm nay 28/8/2025, Thiên Ấn chiếu mệnh đem lại tác phong nhanh nhẹn và sự thông minh cho con giáp này trong quá trình làm việc. Đi làm thì cũng tập trung vào việc mình làm thôi, không thích tham gia vào chuyện phiếm vì sợ ảnh hưởng tới năng suất của bản thân.

Chuyện tiền bạc không có biến động lớn, bạn khá tử tế và sòng phẳng trong vấn đề nợ nần, nói được làm được, không nói phét. Thời gian tới nếu rảnh rỗi thì bạn có thể tìm thêm nghề tay trái kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày.

Ở đường tình cảm, Mộc Thổ bất dung cho thấy Sửu dễ gặp trục trặc trong vấn đề cưới hỏi, sinh nở. Còn trong mối quan hệ bạn bè, càng hết lòng giúp đỡ người ta thì bạn càng sớm sáng mắt ra vì cách sống khó ưa của một vài người bạn.

