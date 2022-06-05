Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch 'cạch mặt' nhau công khai

Loạt bằng chứng dưới đây cho thấy mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch khá căng thẳng, có thể nói là "bằng mặt không bằng lòng".

Đã từ lâu, tin đồn Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh có mối quan hệ không tốt đã tồn tại vì công chúng nhận thấy cả hai ngôi sao không có nhiều tương tác dù cho lắm lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Mới đây, cư dân mạng đã "đào" được loạt bằng chứng cho thấy tin đồn 2 người đẹp bất hòa hoàn toàn là sự thật. Tin đồn Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩ có mối quan hệ không tốt đã tồn tại lâu trong làng giải trí - Ảnh: Internet Trước đây, trong một lần cùng tham dự Đêm hội Weibo, netizen đã bắt trọn khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh khi được xếp ngồi chung bàn với Dương Mịch đã lên tiếng chào hỏi người đẹp họ Dương rất hòa nhã. Tuy vậy, nữ diễn viên Hộc Châu Phu Nhân lại lơ đẹp đồng nghiệp mà cúi xuống tiếp tục chơi trò chơi cùng Ngô Diệc Phàm và Lý Hiện.

Dương Mịch lơ đẹp Triệu Lệ Dĩnh khi cô lên tiếng bắt chuyện - Ảnh: Internet Trong một sự kiện khác, khi được yêu cầu chụp ảnh tập thể, ê-kíp chương trình đã cố ý xếp Triệu Lệ Dĩnh ở vị trí trung tâm và điều này đã khiến cho Dương Mịch không hài lòng. Minh chứng là nữ minh tinh họ Dương đã giữ bộ mặt lạnh lùng trong các shoot hình hôm ấy. Dương Mịch giữ mặt lạnh vì không được đứng giữa - Ảnh: Internet Khi được Sina phỏng vấn và đặt câu hỏi về những điểm mạnh của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đã gượng gạo thấy rõ và chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Còn về phía Triệu Lệ Dĩnh, cô từng bị fan của Dương Mịch nhận nhầm khi quay phim ở Hoành Điếm và chạy theo xin chữ ký, khiến cô không biết ứng xử ra sao.

Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ câu chuyện bị nhận nhầm trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet Bài đăng khiến nữ diễn viên nhận về vô số chỉ trích - Ảnh: Internet Sự việc bị nhận nhầm này từng khiến cho Triệu Lệ Dĩnh tức giận vô cùng và công khai câu chuyện lên trang cá nhân. Tuy vậy, việc làm này của người đẹp họ Triệu đã khiến cho Dương Mịch không hài lòng và công kích cô, khiến cho cô phải xóa bài đăng kèm theo lời xin lỗi. Có thể thấy, dù cho có nhiều điểm tương đồng về sự nghiệp lẫn hôn nhân nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch không có nhiều thiện cảm với đối phương.

Nữ hoàng rating - Triệu Lệ Dĩnh: Minh chứng cho câu nói 'không bao giờ đầu hàng trước số phận' Dù có xuất thân không như bao diễn viên nổi tiếng khác nhưng bằng sự nỗ lực tuyệt vời của mình, Triệu Lệ Dĩnh đã tự mình đạt được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay.

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