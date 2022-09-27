Bạch Lộc bất ngờ có động thái đầu tiên kể từ khi vướng nghi vấn qua lại với đàn em

Giữa lúc tin đồn chưa kịp lắng xuống, phía phòng làm việc của Bạch Lộc đã chia sẻ trạng thái hiện tại của nữ diễn viên.

Những ngày vừa qua, nhiều thông tin cho biết Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đang bí mật qua lại với nhau. Theo đó, cả hai từng bị bắt gặp qua lại từ đầu tháng 9. Thậm chí, nguồn tin còn tung bằng chứng cho thấy Bạch Lộc từng qua đêm tại nhà bạn diễn kém tuổi. Sau đó, cô nàng tiếp tục bị bắt gặp lại đến nhà Trương Lăng Hách vào hôm 10/9, lần này, cô bị bắt gặp dễ dàng mở được khóa cửa nhà bạn diễn.

Những ngày qua dân mạng liên tục xôn xao vụ Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đang úp mở việc hẹn hò, nhiều bằng chứng cho thấy nữ diễn viên đang qua lại với đàn em. Trước những thông tin "rò rỉ" này, cả Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đều chọn cách im lặng khi đối diện với thông tin này. Tuy nhiên mới đây, phòng làm việc của Bạch Lộc vừa chia sẻ loạt hình ảnh nữ diễn viên tham gia ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế. Từ đó, khán giả cảm thấy an tâm vì có vẻ như nữ diễn viên không bị ảnh hưởng nhiều khi bị bủa vây bởi những tin đồn hẹn hò.

Bạch Lộc xuất hiện xinh xắn, năng động trong chương trình Keep Running Thay vì lên tiếng phủ nhận hay xác nhận tin đồn, phòng làm việc của Bạch Lộc lại có động thái chia sẻ loạt ảnh của nữ diễn viên trong khi đang tham gia ghi hình cho chương trình Keep Running. Đặc biệt, trạng thái của Bạch Lộc trong ảnh vô cùng tốt, cô liên tục cười nói và tham gia các hoạt động cùng đồng nghiệp. Phía phòng làm việc của Bạch Lộc liên tục chia sẻ trạng thái hiện tại của nữ diên viên sau khi tin đồn "nổ ra" Những hình ảnh về ngày làm việc của Bạch Lộc nhận được sự quan tâm khủng của công chúng vì nó được đăng giữa lúc tin đồn hẹn hò của cô nổ ra. Lúc này, khán giả cho rằng phía Bạch Lộc đang vô cùng thư thả, cô quyết định dốc sức cho công việc thay vì lên tiếng trước nghi vấn “phim giả tình thật” với Trương Lăng Hách. Người hâm mộ cũng cảm thấy mừng thay cho nữ diễn viên vì có vẻ như cô không bị ảnh hưởng quá nhiều trước áp lực của truyền thông về tin đồn hẹn hò. Thời gian tới, Bạch Lộc sẽ trở lại đường đua phim ảnh với 2 dự án cổ trang - Ninh An Như Mộng và Trường Nguyệt Tẫn Minh. Có thông tin cô được mời đóng chính trong phim Trêu Nhầm cùng Vương Hạc Đệ nhưng chưa có diễn viên nào lên tiếng xác nhận.

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