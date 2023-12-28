Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam kết đôi trong 'Khó Dỗ Dành', hé lộ cả dàn diễn viên phụ cực phẩm

Sao quốc tế 28/12/2023 12:37

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin nam nữ chính là Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam trong dự án phim "Khó Dỗ Dành".

Mới đây, thông tin bộ tiểu thuyết đình đám Khó Dỗ Dành của nhà văn Trúc Dĩ được mua bản quyền chuyển thể thành phim truyền hình bỗng trở thành chủ đề nóng lọt top tìm kiếm Weibo. Theo đó, mạng xã hội cũng đang rần rần về thông tin dàn cast trẻ cực phẩm sẽ tham gia dự án gồm Bạch Kính Đình vai Tang Diên, Chương Nhược Nam vai Ôn Dĩ Phàm, Trương Miểu Di vai Tang Trĩ và Trạch Tiêu Văn vai Đoàn Gia Hứa.

Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam kết đôi trong 'Khó Dỗ Dành', hé lộ cả dàn diễn viên phụ cực phẩm - Ảnh 1

Ngay khi có thông tin mới nhất về dàn diễn viên mới có thể sẽ tham gia đóng Khó Dỗ Dành bản chuyển thể, các fan nguyên tác đều rất ủng hộ cặp đôi chính bởi diễn xuất thực lực, đặc biệt Chương Nhược Nam còn được khen ngợi hết lời nhờ ngoài hình xinh xắn trong trẻo cực kỳ hợp với hình tượng nhân vật Ôn Dĩ Phàm.

Đặc biệt, dàn diễn viên phụ gồm Trương Miểu Di và Trạch Tiêu Văn cũng nhận được sự chú ý không kém. Trương Miểu Di – nữ diễn viên từng gây sốt qua loạt phim thanh xuân tiểu biểu là Khi Anh Chạy Về Phía Em được khen là rất đáng yêu hợp vai Tang Trĩ, trong khi Trạch Tiêu Văn cũng sở hữu ngoại hình đẹp trai không hề kém cạnh ai.

Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam kết đôi trong 'Khó Dỗ Dành', hé lộ cả dàn diễn viên phụ cực phẩm - Ảnh 2

 

Trước thông tin Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam đóng chính Khó Dỗ Dành, đại diện cả hai diễn viên đều chưa lên tiếng xác nhận. Bộ phim cũng được cho là sẽ được khởi động trong năm sau.

"Khó dỗ dành" kể về chuyện tình của cô nàng phóng viên xinh đẹp Ôn Dĩ Phàm và chàng chủ quán bar Tang Diên, anh trai của nhân vật Tang Trĩ trong "Vụng trộm không thể giấu". Trước Vương Sở Nhiên và Bạch Kính Đình, từng có khá nhiều cái tên được đưa tin sẽ nhận vai chính trong bộ phim này.

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Mới đây, trang Douban của Khó Dỗ Dành đã hiển thị nam nữ chính là Bạch Kính Đình và Vương Sở Nhiên.

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