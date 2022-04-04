Ảnh thẻ dàn mỹ nhân Cbiz: người xinh đẹp bất chấp thời gian, người thì được cho ''dậy thì thành công ngoạn mục''

Sao quốc tế 04/04/2022 18:56

Trái với vẻ ngoài hào nhoáng trên màn ảnh hay ngoài đời nhưng những mỹ nhân Cbiz này, cũng khiến fan hâm mộ vô cùng 'bất ngờ' khi nhìn thấy ảnh thẻ hồi còn trẻ.

Mỗi khi tham dự sự kiện, các ngôi sao Hoa ngữ luôn để lại hình ảnh đẹp hoàn hảo không tỳ vết. Thế nhưng mọi fan hâm mộ đều có chung một câu hỏi trong đầu '' Đằng sau lớp trang điểm đó, liệu các ngôi sao Cbiz có còn lung linh như khi lên hình hay đi sự kiện không ?''

Để trả lời cho câu hỏi đó, mới đây, trang Toutiao vừa tổng hợp loạt ảnh thẻ của những mỹ nhân Hoa ngữ đình đám. Đáng chú ý, trong số những tấm ảnh được trang này thu thập về sẽ có những ngôi sao sẽ không khỏi khiến cho nhiều người bất ngờ về nhan sắc thực của mình.

Ảnh thẻ dàn mỹ nhân Cbiz: người xinh đẹp bất chấp thời gian, người thì được cho ''dậy thì thành công ngoạn mục'' - Ảnh 1
Trong ảnh thẻ, Triệu Vy ʟộ nước da den nhẻm, bọng mắt to và kém sắc hơn hẳn, thế nhưng cô vẫn sở hữu đôi mắt to tròn đã thành thương hiệu.
Ảnh thẻ dàn mỹ nhân Cbiz: người xinh đẹp bất chấp thời gian, người thì được cho ''dậy thì thành công ngoạn mục'' - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh đã có sự lột xác ngoạn mục so với tấm hình hồi còn nhỏ
Ảnh thẻ dàn mỹ nhân Cbiz: người xinh đẹp bất chấp thời gian, người thì được cho ''dậy thì thành công ngoạn mục'' - Ảnh 3

Cảnh Điềm có vẻ khá thanh thuần, đơn giản trong ảnh thẻ, khác hẳn vẻ sắc sảo khi makeup kỹ lưỡng đi dự sự kiện.

Ảnh thẻ dàn mỹ nhân Cbiz: người xinh đẹp bất chấp thời gian, người thì được cho ''dậy thì thành công ngoạn mục'' - Ảnh 4

Lưu Thi Thi lộ da ngăm, có vẻ sần sùi trong ảnh thẻ, dẫu vậy khí chất thần tiên tỷ tỷ vẫn khó ai có thể vượt qua.

Ảnh thẻ dàn mỹ nhân Cbiz: người xinh đẹp bất chấp thời gian, người thì được cho ''dậy thì thành công ngoạn mục'' - Ảnh 5

Dương Mịch từng vướng nghi án độn mũi, gọt cằm vì lộ đầu mũi to, khuôn hàm vuông vắn trong ảnh thẻ.

 

 

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