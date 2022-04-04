Ảnh thẻ dàn mỹ nhân Cbiz: người xinh đẹp bất chấp thời gian, người thì được cho ''dậy thì thành công ngoạn mục''

Mỗi khi tham dự sự kiện, các ngôi sao Hoa ngữ luôn để lại hình ảnh đẹp hoàn hảo không tỳ vết. Thế nhưng mọi fan hâm mộ đều có chung một câu hỏi trong đầu '' Đằng sau lớp trang điểm đó, liệu các ngôi sao Cbiz có còn lung linh như khi lên hình hay đi sự kiện không ?''

Để trả lời cho câu hỏi đó, mới đây, trang Toutiao vừa tổng hợp loạt ảnh thẻ của những mỹ nhân Hoa ngữ đình đám. Đáng chú ý, trong số những tấm ảnh được trang này thu thập về sẽ có những ngôi sao sẽ không khỏi khiến cho nhiều người bất ngờ về nhan sắc thực của mình.