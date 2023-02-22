Ảnh cũ thời chưa nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' khắp cõi mạng, liệu có lấn át cả Dương Mịch?

Sao quốc tế 22/02/2023 07:37

Mới đây, người hâm mộ bất ngờ tìm được loạt ảnh của mỹ nhân Tân Cương - Địch Lệ Nhiêt Ba thuở mới vào nghề.

Từ khi ra mẳt đến nay, Dương Mịch luôn được khán giả đánh giá cao cả ngoại hình lẫn khí chất của mình. Khi chưa nổi tiếng, cô được khen ngợi là có vẻ đẹp thanh khiết như sương mai, cặp mắt hồ ly hút hồn người. Cho đến thời điểm hiện tại, dù đã bước sang tuổi U40, nhan sắc Dương Mịch vẫn là điều mà nhiều ngôi sao trẻ phải ao ước. 

Tuy nhiên, mới đây, khi một bức ảnh cũ chụp dàn sao của Gia Hành được đào lại, Dương Mịch đã bị chính đàn em thân thiết là Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt ngoạn mục. Lúc bấy giờ, Nhiệt Ba vẫn chưa nổi tiếng nhưng nhan sắc và vóc dáng của cô như định sẵn sẽ trở thành minh tinh. Đây là những hình ảnh khi Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia buổi họp báo ra mắt bộ phim Tình Yêu Thời Weibo. Trong phim, cô nàng chỉ đóng vai phụ làm nền cho Dương Mịch nhưng vẫn được khán giả cực kỳ yêu thích.

Ảnh cũ thời chưa nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' khắp cõi mạng, liệu có lấn át cả Dương Mịch? - Ảnh 1Ảnh cũ thời chưa nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' khắp cõi mạng, liệu có lấn át cả Dương Mịch? - Ảnh 2

Thời điểm này, nàng mỹ nữ Tân Cương tạo ấn tượng với gương mặt nhỏ thanh thoát, kiểu tóc xoăn đậm chất tiểu thư. Đặc biệt đôi chân dài cực phẩm giúp cô nàng ăn điểm trong mọi khung hình. Ngoài ra, gương mặt đẹp không tì vết, đôi chân thẳng tắp, nuột nà.

Ảnh cũ thời chưa nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' khắp cõi mạng, liệu có lấn át cả Dương Mịch? - Ảnh 3

Đứng cạnh Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba không hề lép vế mà còn nổi bật hơn hẳn. Dù bộ đồ màu cam có phần diêm dúa, sến súa nhưng rơi vào tay Nhiệt Ba lại trở thành cô gái nhỏ ngọt ngào. Cũng chính vì đứng cạnh Nhiệt Ba, Dương Mịch mới bị lộ khuyết điểm chân vòng kiềng. Nhiều người cho rằng khi đặt lên bàn cân mới thấy nhan sắc Dương Mịch không đẹp đến ngưỡng hoàn hảo như người hâm mộ ca ngợi bấy lâu nay.

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