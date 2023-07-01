Đàm Tùng Vận có nguy cơ bị trì hoãn do phim mới chưa bấm máy đã gặp chuyện này

Truyền thông đưa tin, màn hợp tác của Trương Bân Bân và Đàm Tùng Vận trong “Thục cẩm nhân gia” khó thành sự thật.

Thời gian qua, phim “Thục cẩm nhân gia” (Trung Quốc) liên tục vướng tin đổi nam chính từ Đinh Vũ Hề sang Trương Bân Bân hay gần nhất Trịnh Nghiệp Thành. Tuy nhiên, nữ chính hiện vẫn được xác định là Đàm Tùng Vận. Tuy nhiên, màn hợp tác của Trương Bân Bân và Đàm Tùng Vận trong “Thục cẩm nhân gia” khó thành sự thật, khi đạo diễn Lý Mộc Qua không tham gia dự án.

Trong khi đó, thông tin về nam chính mới được hé lộ là Trịnh Nghiệp Thành. Dù hiện nhà sản xuất vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận, song khán giả vẫn đặt ra nhiều nghi vấn. Họ cho rằng, dự án mới của mĩ nhân họ Đàm đang vướng “lận đận” khi vẫn chưa thể chốt nam chính chủ diễn.

“Thục cẩm nhân gia” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trang Trang. Phim xoay quanh câu chuyện của tiểu thư Lý Anh Anh ở xưởng nhuộm Hoán Hoa và Dương Tĩnh Uyên - con trai thứ 3 của Dương Gia. Cả hai từ mối quan hệ oan gia dần phát triển, trở nên mặn nồng.

Ngoài câu chuyện tình yêu, phim sẽ lồng ghép việc quảng bá ngành nghề truyền thống nhuộm vải, cũng như những âm mưu, toan tính trên thương trường.

Hiện tại, Đàm Tùng Vận đã quay xong phim truyền hình “Em đẹp hơn cả ánh sao” cùng Hứa Khải. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Giữa chốn phồn hoa gặp được người” của tác giả Cửu Nguyệt Hi, phim xoay quanh tình yêu và hành trình trưởng thành của Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận) và Hàn Đình (Hứa Khải).

Theo truyền thông, “Em đẹp hơn cả ánh sao” dự kiến sẽ phát sóng vào quý II/2024. Đây là dự án mới nhất của Đàm Tùng Vận sau thành công của “Quy lộ”. Đàm Tùng Vận có lối diễn tự nhiên, linh hoạt. Dù kết hợp với bạn diễn nào, trong đề tài phim về học đường, gia đình hay nghề nghiệp..., nữ diễn viên đều nhập vai tốt, giúp tác phẩm thu hút khán giả.

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