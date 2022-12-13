2 lần 'lên xe hoa' trong phim năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh đều làm dân tình 'đổ gục' với nhan sắc mặn mà

Không thể phủ nhận được danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh trong nhiều năm qua khi các phim cô tham gia đa phần đều tạo được hiệu ứng tốt với khán giả. Nhất là sau khi bộ phim chính kịch Gió Thổi Bán Hạ được lên sóng, sự thành công của phim càng giúp nàng tiểu Hoa chuyển hình thành công và nâng cao địa vị trong giới giải trí Hoa ngữ.

Đi qua cái thời xinh đẹp trẻ thơ, Triệu Lệ Dĩnh đạt độ chín cả sắc vóc và diễn xuất, khi hóa thân cô gái tay trắng lập nghiệp trong phim Gió thổi Bán Hạ. Mới đây, trong tập mới nhất của Gió Thổi Bán Hạ, nữ chính Hứa Bán Hạ đã chính thức lên xe hoa với người yêu. Tạo hình cô dâu của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về cả tạo hình, cùng với đó là nhan sắc mặn mà, kiều diễm.

Nhan sắc xinh đẹp vẫn trẻ so với tuổi 35, nhưng phủ thêm vẻ mặn mà, trải đời so với trước. Mái tóc xoăn hành thập niên 1990 cùng màu son đỏ đậm mang đến vẻ nữ tính và quyền lực.

Nhan sắc mặn mà của Triệu Lệ Dĩnh trong phim Gió Thổi Bán Hạ.

Nhân dịp này thì fan lại đào cảnh kết hôn của Triệu Lệ Dĩnh ở Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Cũng là một hôn lễ diễn ra vào khoảng hơn 20 năm trước. Nếu Hứa Bán Hạ có sự mặn mà, trưởng thành thì ở Hà Hạnh Phúc lại đem đến cảm giác mộc mạc, bình dị. Có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh năm nay rất có duyên hóa thành nàng dâu thập niên 2000. Và ở bộ phim nào cũng đều xinh đẹp "hết nước chấm".

Nụ cười ngọt ngào của Triệu Lệ Dĩnh trong phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia cùng váy cưới trắng đem đến cảm giác cổ điển của thế kỷ trước.

Có thể nói, qua hai bộ phim chính kịch là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh đã ngày càng chứng minh được diễn xuất ngày càng tiến bộ của mình. Từ hành động, cử chỉ cho đến ánh mắt của Hà Hạnh Phúc và Hứa Bán Hạ đều khác nhau rất nhiều.

Nhiều cảnh phim, cô kiệm thoại, chỉ dùng ánh mắt để biểu đạt sự quyết liệt, thông minh. Một số cảnh khác, lời thoại của cô dài tới vài trang giấy. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh giao tiếp một cách thuần thục những con số, kiến thức, thông tin về ngành sắt thép.

Được biết Gió Thổi Bán Hạ có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại, nội dung xoay quanh chủ đề “đấu trí thương nghiệp”. Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) là người phụ nữ chuyên thu mua gang thép.

Cô sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt khi có mẹ vì khó sinh mà qua đời, còn cha thì luôn giữ thái độ không quan tâm hỏi han đến cô. Về sau Bán Hạ dần lớn lên, trưởng thành trở thành một cô gái có tính cách mạnh mẽ kiên cường, luôn mang trong mình ý chí xông xáo tiến lên và gặt hái nhiều thành công.