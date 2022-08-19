19 năm sau khi qua đời, căn nhà của 'đệ nhất danh ca' Mai Diễm Phương chính thức bị dỡ bỏ

Sao quốc tế 19/08/2022 15:00

Ngôi nhà mà danh ca Mai Diễm Phương từng sinh sống ở Hong Kong trước khi cô qua đời sẽ chính thức bị dỡ bỏ để xây dựng một công trình khác.

Trang HK01 đưa tin, căn nhà mà Mai Diễm Phương từng sinh sống tại Thọ sơn, khu vực phía nam Hong Kong đã được Bộ xây dựng chính thức phê duyệt để phá dỡ và xây dựng một tòa nhà 3 tầng khác, có diện tích sàn hơn 5.300 mét vuông.

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Căn nhà của Mai Diễm Phương sắp tới sẽ bị dỡ bỏ - Ảnh: Internet

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Theo trang Sina, vào năm 1993, danh ca Mai Diễm Phương đã mua căn nhà này với giá 20 triệu HKD (2,5 triệu USD). Sau khi nữ ca sĩ qua đời, căn nhà này đã được phía đơn vị quản lý rao bán với giá 18,7 triệu USD vào năm 2013. Số tiền thu được sau khi bán căn nhà này được dùng để chi trả phí kiện tụng trong vụ tranh chấp tài sản với mẹ của Mai Diễm Phương suốt gần 20 năm qua.

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Mai Diễm Phương để lại khối tài sản kếch xù sau khi qua đời - Ảnh: Internet

Những người hâm mộ của Mai Diễm Phương tâm sự rằng họ vô cùng xót xa khi nghe tin ngôi nhà sẽ bị phá dỡ. Trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật, nữ danh ca đã tích góp được khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, sau khi cô mất, nhiều vật phẩm kỷ niệm đều bị đem ra đấu giá trên thị trường khiến cho công chúng vô cùng tiếc nuối vì từng di vật của Mai Diễm Phương dần thất lạc.

Thuở sinh thời, Mai Diễm Phương được mệnh danh là "đệ nhất danh ca" của làng âm nhạc Hong Kong. Cô được khán giả yêu mến bởi giọng ca nội lực, khả năng diễn xuất và cả nhân cách vàng của mình.

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Mai Diễm Phương qua đời vào năm 2004 bởi căn bệnh ung thư cổ tử cung và suy kiệt phổi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, "hồng nhan" thì thường "bạc mệnh", Mai Diễm Phương qua đời vào năm 2004 bởi căn bệnh ung thư cổ tử cung và suy kiệt phổi. Vì những di sản mà cô để lại, người dân Hong Kong đã dựng tượng tưởng nhớ cô sau khi qua đời. Trong di chúc của Mai Diễm Phương, cô dành phần lớn khối tài sản trị giá 9 triệu USD cho tổ chức từ thiện và phần nhỏ chu cấp cho mẹ già và các anh.

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Mẹ ruột của Mai Diễm Phương và anh trai cô dành nhiều năm kiện tụng để hòng chiếm quyền sở hữu khối tài sản àm nữ danh ca để lại - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, mẹ ruột của diva Mai Diễm Phương lại không thỏa mãn với số tiền được chu cấp mỗi tháng, bà cho rằng bản di chúc này được lập ra khi con gái trong tình trạng không được minh mẫn. Bà đã yêu cầu được đứng tên căn biệt thự của nữ danh ca và nhiều tài sản khác nhưng đã bị tòa án bác bỏ.

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