Yêu người vô tâm chẳng khác nào tự làm khổ mình

Yêu một người vô tâm là lúc ta phải đối mặt với những khó khăn, thử thách chỉ có một mình. Là bị bỏ mặc hàng tá những câu hỏi suy nghĩ trong đầu mà không có lời đáp, là băn khoăn không biết tình cảm của họ dành cho ta có thực sự là yêu hay không?

Yêu một người vô tâm là khi chẳng bao giờ người ấy quan tâm đến ta, quan tâm đến suy nghĩ của chúng ta. Dù bạn có làm gì, có tìm cách để họ để ý tới bạn nhưng họ vẫn chỉ dửng dưng bước qua, có hay chăng chỉ là những câu hỏi thăm ngắn cụt, những câu trả lời vu vơ cho lấy lệ. Như thế với ta chẳng phải đau lắm sao!

Yêu một người vô tâm là chúng ta phải chấp nhận nỗi cô đơn gặm nhấm mỗi ngày, là sự buồn tủi khi chẳng mấy khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon hay những câu yêu thương mỗi sáng. Họ chẳng bao giờ hiểu được ta buồn đến mức nào, ta cô đơn ra sao bởi với họ tình yêu mong manh lắm. Ngay cả cái vẻ mặt lạnh lùng của ai kia cũng khiến ta cảm thấy sợ hãi mỗi khi đến gần.

Yêu một người vô tâm họ chẳng bao giờ đặt vào hoàn cảnh của ta để suy nghĩ xem cảm nhận của bạn ra sao, họ chẳng bao giờ muốn tìm hiểu xem bạn muốn gì, cần gì. Họ chẳng bao giờ suy nghĩ xem bạn đang buồn hay đang vui, có cần họ bên cạnh không. Nhiều lúc thèm lắm một lời động viên, an ủi từ người yêu mà sao điều đó lại xa vời đến vậy? Dường như có người yêu mà ta như có một mình, tự mình vượt qua tất cả rồi lại một mình gặm nhấm nỗi đau.

Người ta bảo trong tình yêu cần lắm sự cảm thông, chia sẻ nhưng khi yêu người vô tâm có lẽ ta không nhận được điều đó. Nếu như trong tình yêu những ngày kỉ niệm, những ngày lễ có lẽ là lúc tình yêu được gắn kết bền chặt, là lúc hai người ở bên nhau chia sẻ những niềm vui thì yêu người vô tâm lại không như vậy. Họ chẳng bao giờ nhớ đến những ngày lễ, những ngày kỉ niệm mà chỉ có ta lặng lẽ một mình ngồi suy nghĩ miên man về những quá khứ đã qua hay khao khát được yêu thương được chia sẻ. Nhưng yêu người vô tâm chẳng bao giờ ta nhận được những điều đó.

Yêu người vô tâm là bản thân tự làm mình đau, mình khổ. Biết là như vậy nhưng cứ lao vào bởi con tim đã lỡ trao cho ai kia. Nhưng nếu chúng ta biết cách vượt qua và tìm ra những niềm vui mới trong cuộc sống thì yêu người vô tâm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.