Lựa chọn chung chồng thì hạnh phúc nằm ở đâu?

Tâm sự gia đình 23/08/2017 17:44

Đàn ông còn tâm tham lam một, đàn ông cạn tâm, tham lam gấp ngàn. Đàn ông còn trân trọng bạn thì còn biết vì bạn mà thối lui cám dỗ.

Bạn tôi có chồng ngoại tình sau gần 10 năm chung sống. Cô ấy cũng như bao người đàn bà khác, khổ sở mải miết trong cú sốc hôn nhân mệt mỏi này. Không ít lần, bạn tôi từ đứa chẳng biết một giọt bia rượu lại say lèm bèm không biết trời đất trước mặt tôi. Lại không thiếu những lần tỉnh táo lắm mà thân xác lại như kẻ chết rồi. Người đàn ông kia nào có thấy bạn tôi khổ sở nhường nào, vẫn chẳng đoái hoài ngoảnh đầu lại. Có lúc cô ấy bất lực hỏi tôi “Chung chồng thì có sao không?”. Tôi chết sững. Đàn bà có chồng ngoại tình, có cần phải khổ sở nhường này không?

Không tự dưng mà tạo hóa tạo nên con số 2 tròn trĩnh cho hôn nhân. Hơn 2 hay thiếu mất 2 đều là bất hạnh. Phụ nữ nên hiểu, chồng vốn dĩ là của mình, đã chạm vào người đàn bà khác nghĩa là đã không còn sở hữu duy nhất. Cảm giác bị phản bội đã đủ đau lòng và tủi nhục. Đằng này còn chấp nhận chung chồng, bằng lòng nằm cạnh người đàn ông vương mùi người phụ nữ khác, chấp nhận trái tim một người chồng không còn nổi nguyên vẹn. Rốt cuộc thì đã tự hạ thấp và chà đạp mình và ý nghĩa của hôn nhân đến nhường nào để cam tâm bất chấp đến như thế?

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Rốt cuộc thì đã tự hạ thấp và chà đạp mình và ý nghĩa của hôn nhân đến nhường nào để cam tâm bất chấp đến như thế? - Ảnh minh họa: Internet

Phải hiểu, phận nhân tình là kẻ đến sau thấp hèn và dư thừa, có chấp nhận chung chồng thì còn có thể. Chứ ta đã là vợ danh chính ngôn thuận, đàng hoàng được rước về, việc gì phải chịu nhường chồng như thế? Chồng có chân đi, muốn đi đâu là việc của anh ta. Vợ cũng chỉ nên ở nhà, chồng còn biết quay về thì tiếp nối tình cũ, còn không thì đã không đáng làm chồng. Sao cứ khổ sở kè kè theo lôi chồng về làm gì? Người còn tình, ta không phải níu giữ. Kẻ cạn tình, có giữ cũng bằng không.

Lại nghĩ, đàn bà có chồng ngoại tình vốn trái tim đã sâu hoắm vết thương do kẻ khác gây ra. Giờ lại bằng lòng tự tay đâm thẳng vào tim mình bằng con dao của kiếp chung chồng, thì đến bao giờ mới hết khổ? Đàn bà nên nhớ, đàn ông vốn tham lam. Đàn ông còn tâm tham lam một, đàn ông cạn tâm, tham lam gấp ngàn. Đàn ông còn trân trọng bạn thì còn biết vì bạn mà thối lui cám dỗ. Chứ đàn ông đã sa lầy ngoại tình thì chỉ muốn có hết, dù còn thương hay không. Đừng là bệ phóng cho lòng tham của đàn ông ngày một đồi bại. Một khi lòng tham của họ được thỏa mãn dễ dàng, thì sẽ đến lúc họ đan tâm vứt bỏ không nghĩ suy. Họ nào thấy bạn đã hy sinh nhường nào, khổ đau ra sao. Cái đàn ông ngoại tình thấy chỉ là cảm xúc của họ, là thứ mới mẻ lạ lẫm họ phải có. Vì vậy, thứ tha hay bao dung của bạn vốn không tồn tại trong từ điển của kẻ đã ngoại tình.

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Đàn bà nên nhớ, đàn ông vốn tham lam. Đàn ông còn tâm tham lam một, đàn ông cạn tâm, tham lam gấp ngàn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi luôn hiểu, lòng dạ đàn bà đã đầy yêu thương thì chưa khi nào cạn kiệt thứ tha bao dung. Nhưng phải thấy rõ điều gì là đáng cho thứ tha của ta. Một lần thứ tha cũng nào có dễ dàng, rút cạn không ít hạnh phúc của một đời đàn bà. Phải nhớ, thứ gì dùng chung, điều gì có thể san sẻ đều còn có thể nghĩ suy, chứ chồng chung thì đừng dại! Đời đàn bà cũng chẳng có ngắn ngủi đâu, sao vì kẻ không đáng mà đày đọa mình? Chồng không xứng đáng thì đến lúc cũng như vật ngoài thân, có cũng được, không cũng chẳng sao. Mà đã là vật ngoài thân rồi thì cớ gì phải xài chung với người khác. Kẻ khác giành thì cứ cho đi, đừng tiếc! Điều chúng ta phải bảo vệ lúc ấy là bản thân mình và con cái. Phải nghĩ làm sao để sống tiếp cuộc đời chẳng cần đàn ông tệ mà vẫn sống tốt, sống kiêu hãnh. Rồi làm thế nào để con mình có thể hạnh phúc, đủ đầy mà lớn lên. Đó mới chính là cái đàn bà phải nghĩ, chứ nào có phải là mấy suy nghĩ phải chung chồng cam chịu?

Đàn bà muốn hạnh phúc thì phải thương lấy mình, thương lấy lòng kiêu hãnh và tự trọng của mình trước đã. Cứ phải sống làm sao để chồng tha hồ vui vẻ với nhân tình, quay đầu rồi lại chột dạ khi thấy vợ cứ xinh tươi mơn mởn, hạnh phúc cả một góc trời thì đàn ông nào không cay? Còn bạn cứ ủy lụy, không buông nổi, bất chấp chà đạp chính mình để níu kéo thì đàn ông nào cũng chẳng sợ, có khi còn xem thường bạn. Phải nhớ kỹ, đàn ông tốt không thiếu, đàn ông tốt dành cho bạn cũng đầy ngoài kia. Quan trọng là bạn biết buông tay kẻ không đáng để còn chờ người tốt đến. Vì vậy, dù là có chồng hay chưa, ngàn vạn lần đừng bao giờ chịu cảnh chung đàn ông, đàn bà nhé!

Đàn bà đáng thương nhất chính là khi...muốn ngoại tình!

Đàn bà đáng thương nhất chính là khi...muốn ngoại tình!

Mặc kệ tương lai đi, mặc kệ hết thảy đạo nghĩa ở đời đi. Nếu chỉ có ngoại tình mới khiến chị có thể tiếp tục sống, vậy thì phải sống...

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