Cứ nói những câu thế này, chồng nào mà chả mê mệt vợ không thôi!

Đây rõ ràng không phải chỉ là lới vợ khen kỹ năng nấu nướng của chồng mà còn là cách khích lệ chồng. Khi nghe được vợ mình nói câu này, chồng dù không thể hiện gì thái quá nhưng đảm bảo sẽ cảm thấy rất tuyệt vời. Ai mà chẳng thích nghe được khen, mà được vợ mình khen nữa thì còn gì bằng? Khi nói những câu thế này, hãy chân thành nhín vào mắt chồng, cũng có thể vừa nói vừa ôm ấp hay làm hành động âu yếm, chắc chắn chồng sẽ chết mê vì bạn!

Người ta thường nói đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Nhưng thật ra, đàn ông nào cũng muốn nghe những lời ngọt ngào từ chính vợ của mình. Nhiều khi, họ còn không bao giờ thấy chán khi vợ mình hay nói những câu như thế. Đây nhiều khi sẽ là thứ thuốc khiến chồng cứ nghiện vợ không thôi!

Đàn ông nào cũng có một ham muốn che giấu, chính là liệu họ có khiến người phụ nữ của mình hạnh phúc hay không? Và họ luôn muốn hỏi vợ mình câu hỏi này. Vợ thông minh sẽ không bao giờ đợi chồng hỏi mình câu này. Cô ấy sẽ chủ động bày tỏ với chồng để thể hiện sự quý trọng và biết ơn với chồng. Đây luôn là câu nói mọi ông chồng đều khao khát được nghe từ vợ mình.

“Không có anh chuyện gì cũng không ổn”

Ống nước trong nhà tắm giở chứng, nước bắn tung tóe. Bóng đèn điện lại không nghe lời mà tắt ngụm. Máy tính của bạn lại dính vài con virut mà chẳng biết phải xử trí thế nào…Có vẻ rất nhiêu thứ đều trở nên không ổn khi chồng bạn vắng nhà. Lúc ấy, rõ ràng bạn đã thấy có chồng ở bên thì chuyện gì cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Đừng ngần ngại thổ lộ điều đó với chồng. Vì khi nghe câu nói đó, chồng sẽ rát hãnh diện vì vai trò của mình luôn rất ý nghĩa với vợ. Anh ấy hiểu mình là người chồng, là chỗ dựa vững chắc cho vợ, vì vậy sẽ càng cố gắng hơn nữa.

“Có anh ở bên, em thật sự rất vui”

Dù biết rằng khi đã là vợ chồng sẽ thường xuyên gần nhau, ngày nào cũng thấy nhau. Nhưng đừng để sự gần gũi, thân quen này trở nên nhàm chán giữa vợ chồng. Hãy luôn để đối phương biết bạn luôn thấy vui vẻ khi ở bên họ. Đây không chỉ là chất xúc tác khiến hôn nhân của bạn mới mẻ hơn mà còn khiến chồng cảm thấy hạnh phúc, như lời động viên để anh ấy ngày một hoàn thiện mình.

“Vợ nhớ chồng”

Dù đã ở bên nhau bao lâu, cũng đừng quên dành cho nhau những lời nhớ mong thế này. Khi chồng đi công tác xa, hãy để chồng biết bạn luôn ở nhà đợi anh ấy về và chồng luôn là người bạn yêu thương và ủng hộ. Đây chỉ là một lời nói rất đơn giản nhưng đôi khi sẽ khiến chồng thoát khỏi những cám dỗ không đáng có. Để chồng nhớ rằng mình còn gia đình để quay về, còn một người vợ để yêu thương và chở che.

“Ba mẹ em rất hãnh diện về anh”

Đàn ông nào, dù có tự tin ra sao, cũng có phần e dè với cha mẹ vợ. Họ dù có cố tỏ ra thoải mái thế nào cũng có đôi chút khoảng cách với gia đình vợ. Đơn giản vì họ sợ bị bắt lỗi, xem xét rồi lại đâm ra phiền phức. Đàn ông luôn cố gắng hết mình để có ấn tượng tốt với nhà vợ.

Chính câu nói này sẽ giúp chồng cảm thấy thoải mái và sẽ tự tin hơn, ngày một cố hoàn thiện mình tốt hơn trong mắt cha mẹ vợ.

Đây cũng là cách giúp chồng bạn thu hẹp khoảng cách với cha mẹ vợ, có thể cư xử thoải mái và tự tin hơn.