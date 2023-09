Vợ xấu xí hay xinh đẹp là do chồng có bản lĩnh cho họ 3 thứ này không

Phụ nữ trước 30 tuổi, đẹp hay xấu là do cha mẹ họ quyết định. Nhưng phụ nữ sau 30 tuổi, xấu hay đẹp lại do người bạn đời bên cạnh. Bởi hôn nhân có thể tạo ra một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng hoặc xấu xí, dữ tợn. Không có người vợ xấu xí, chỉ có người chồng không có bản lĩnh khiến vợ trở nên xinh đẹp. Vợ đẹp hay xấu đều là do chồng có bản lĩnh cho vợ 3 điều này.

Cảm giác an toàn

Đàn ông bản lĩnh luôn cho vợ cảm giác an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng bình yên, nhẹ nhàng trong tâm hồn thì bề ngoài càng thanh tao, dịu dàng. Phụ nữ nhiều bất an, lo lắng thì dung mạo cũng không thể xinh đẹp được. Đàn ông tài giỏi không chỉ nằm ở việc cho phụ nữ nhung lụa sướng thân mà còn là đem lại bình yên cho vợ trong tâm hồn. Đàn ông bản lĩnh sẽ cho vợ đủ cảm giác an toàn.

Với phụ nữ, cảm giác an toàn ở đàn ông đều là những việc có thể làm được. Nếu biết vợ không an tâm khi chồng về nhà trễ, thì chồng nên về sớm một chút hoặc tìm cách để vợ thấy an tâm hơn. Nếu biết tính vợ hay ghen, thì nên cho vợ đủ tin tưởng. Nếu biết vợ tự ti ngoại hình thì nên động viên để vợ thấy mái hơn. Chỉ cần đàn ông để ý đến cảm xúc của vợ một chút thì chính là cho vợ cảm giác an toàn.