Vợ xấu xí hay xinh đẹp là do chồng có bản lĩnh cho họ 3 thứ này không

Không có người vợ xấu xí, chỉ có người chồng không có bản lĩnh khiến vợ trở nên xinh đẹp. Vợ đẹp hay xấu đều là do đàn ông bản lĩnh cho vợ 3 điều này.

80% hạnh phúc của một gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào người phụ nữ. Phụ nữ là người giữ lửa trong hôn nhân và truyền lửa cho thế hệ sau này. Trách nhiệm của người phụ nữ trong hôn nhân luôn nặng nề và họ cần một người đàn ông bản lĩnh, giàu bao dung và yêu thương làm chỗ dựa vững chắc. Để ít ra, họ cố gắng, đánh đổi và hy sinh nhiều vì gia đình cũng xứng đáng được chồng ghi nhận và trân trọng. Phụ nữ trước 30 tuổi, đẹp hay xấu là do cha mẹ họ quyết định. Nhưng phụ nữ sau 30 tuổi, xấu hay đẹp lại do người bạn đời bên cạnh. Bởi hôn nhân có thể tạo ra một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng hoặc xấu xí, dữ tợn. Không có người vợ xấu xí, chỉ có người chồng không có bản lĩnh khiến vợ trở nên xinh đẹp. Vợ đẹp hay xấu đều là do chồng có bản lĩnh cho vợ 3 điều này.

Cảm giác an toàn Đàn ông bản lĩnh luôn cho vợ cảm giác an toàn - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ càng bình yên, nhẹ nhàng trong tâm hồn thì bề ngoài càng thanh tao, dịu dàng. Phụ nữ nhiều bất an, lo lắng thì dung mạo cũng không thể xinh đẹp được. Đàn ông tài giỏi không chỉ nằm ở việc cho phụ nữ nhung lụa sướng thân mà còn là đem lại bình yên cho vợ trong tâm hồn. Đàn ông bản lĩnh sẽ cho vợ đủ cảm giác an toàn. Với phụ nữ, cảm giác an toàn ở đàn ông đều là những việc có thể làm được. Nếu biết vợ không an tâm khi chồng về nhà trễ, thì chồng nên về sớm một chút hoặc tìm cách để vợ thấy an tâm hơn. Nếu biết tính vợ hay ghen, thì nên cho vợ đủ tin tưởng. Nếu biết vợ tự ti ngoại hình thì nên động viên để vợ thấy mái hơn. Chỉ cần đàn ông để ý đến cảm xúc của vợ một chút thì chính là cho vợ cảm giác an toàn.

Không ít người chồng nghĩ rằng chỉ cần đem tiền về nhà đủ mỗi tháng là đã tốt với vợ. Nhưng với phụ nữ có chồng, tiền không đủ để cho họ cảm giác an toàn. An toàn với họ là được chồng thấu hiểu, sẻ chia và tôn trọng. Và chỉ có đàn ông yêu thương chân thành mới cho vợ được cảm giác này. Sự lãng mạn Đàn ông bản lĩnh không thiếu lãng mạn dành tặng vợ - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ nào cũng thích sự lãng mạn, phụ nữ hạnh phúc vì được đối xử lãng mạn dù là đã lấy chồng, sinh con. Đàn ông bản lĩnh thì dù không thích lãng mạn vẫn sẽ làm những điều ngọt ngào vì họ biết vợ thích. Đàn ông tài giỏi sẽ hiểu những điều lãng mạn dù là nhỏ nhất sẽ khiến vợ thêm rạng ngời tươi trẻ. Phụ nữ dù bước vào hôn nhân nhiều thực tế và trách nhiệm vẫn ít nhiều thích mộng mơ và mong chờ những điều lãng mạn. Hôn nhân càng khiến họ lo toan thì họ càng muốn chồng chiều chuộng và yêu thương. Họ cần cho họ chút lửa để tiếp thêm năng lượng làm vợ và làm mẹ. Một người chồng thương vợ sẽ không ngại cho vợ những điều đó. Yêu thương Với phụ nữ, yêu thương từ chồng là thứ trang sức đắt giá nhất, khiến họ đẹp bất chấp thời gian tuổi tác - Ảnh minh họa: Internet Với phụ nữ, yêu thương từ chồng là thứ trang sức đắt giá nhất, khiến họ đẹp bất chấp thời gian tuổi tác. Có hai kiểu phụ nữ đẹp trên đời này, một là nét đẹp trời sinh, và hai là họ chỉ đẹp trong mắt người họ yêu thương. Tình yêu và sự trân trọng luôn khiến phụ nữ đẹp hơn, khiến họ tự tin, kiêu hãnh vì hạnh phúc. Đã là đàn ông thì nhất định phải yêu thương người phụ nữ của đời mình. Dù cô ấy già đi, xấu đi cạn hết thanh xuân thì tình yêu của bạn chính là thứ thuốc đầy quyền năng có thể khiến cô ấy đẹp hơn theo năm tháng. Chẳng sai khi người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, còn đàn ông hơn nhau ở phụ nữ. Phụ nữ đẹp hay xấu là do đàn ông có đủ yêu thương hay không. Đàn ông muốn vợ đẹp thì đừng tiếc trân trọng dành cho người phụ nữ của mình.

9 điểm khác biệt của đàn ông thương vợ và không thương vợ Chồng thương vợ hay không vốn rất dễ nhận ra trong từng hành động, lời nói mỗi ngày. Phụ nữ cứ nhìn vào 9 điểm khác biệt này mà phải gật gù công nhận!

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